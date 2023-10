Otkriveno tko stoji iza Porfirijeva profila: Ništa ne prolazi bez da ova žena lupi šakom o stol

Autor: Dnevno.hr

Ljuban Kovačević, novinar srbijanske Pink televizije i osoba zadužena za vođenje Instagram profila patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, rekao je da su zaposleni u Vladi Srbije delegirani i zaduženi za verifikaciju profila srpskog patrijarha.

To znači da se postovi ne objavljuju bez odobrenja Vlade Srbije, konkretno savjetnice ministra Miloša Vučevića, Dijane Stanisavljević, piše Nova.rs.





Snimka na kojoj se čuje Ljuban Kovačević objavljena je na njegovom Instagram profilu, ali je kasnije obrisana s društvenih mreža.

Ipak, ostalo je zabilježeno što je Kovačević rekao. Snimku je objavio nakon što mu je, kako sam kaže, stiglo pismo od patrijarha Porfirija da je bez njegovog “blagoslova” izvršio verifikaciju Instagram profila.

“Vaša svetosti, primio sam vaše pismo kao i pismo gospođe Tamare Gajić Jovanović. Ona me u svojoj kratkoj poruci, ne naročito ljubaznog tona, izvijestila o tome kako ste vi neugodno iznenađeni zbog činjenice da sam surađivao s gospođom Danicom Stanisavljević, a u vezi s verifikacijom vašeg Instagram profila. Tu informaciju sam primio naročito teško i posebno me pogodila teza da sam nešto radio bez vašeg blagoslova, jer sam je protumačio kao svojevrsnu kritiku za posao koji sam uradio u najboljoj vjeri, a u interesu zaštite ugleda i integriteta SPC i institucije patrijarha srpskog”, naveo je Kovačević u svojoj poruci.

‘Bez Danice nema verifikacije ni na jednoj mreži’

Nakon uvodnih riječi, bio je dosta konkretniji. Poručio je da je Danica Stanisavljević, koja je inače savjetnica ministara obrane Vučevića, u Vladi zadužena za kontrolu objavljivanja na Instagramu patrijarha Porfirija.

“Naime, gospođa Danica Stanisavljević je osoba delegirana od strane Vlade Srbije, zadužena za rad i koordinaciju profilu od društveno-političkog značaja u našoj zemlji. Od gospođe Stanisavljević primam na izvršenje naloge koji su usklađeni s nacionalnim i sigurnosnim interesima Srbije. Izričita suglasnost za verifikaciju, tj. odobrenje Vlade Srbije koje dobivam od gospođe Danice, neophodan je uvjet bez koga nema verifikacije ni na jednoj društvenom mreži. Posebno bih istaknuo trenutak u kojem je izvršena verifikacija vašeg Instagram profila”, objasnio je Kovačević.

Govoreći o konkretnom trenutku kada je izvršena verifikacija profila, Kovačević je naglasio da je to bilo u trenutku kada je, kako navodi, "pogrešno protumačena izjava upućena Brankici Janković" od strane patrijarha.









“Bilo je to vrijeme kada je zbog vaše pogrešno protumačene izjave, upućene gospođi Brankici Jovanović, vođena prljava medijska kampanja protiv SPC i vas osobno. Nadležni državni organi su procijenili da Instagram profil patrijarha srpskog treba hitno verificirati s obzirom na to da se događaju česta obraćanja i visok broj pratitelja profila, a sve to u cilju vjerodostojnog i istinitog medijskog izvještavanja. Napomenut ću da su tom prilikom ugašena i četiri profila s društvene mreže Twitter, sada društvena mreža X. I to: Amfetaminolohije, ‘Profitije jedan’, ‘Profitje nula jedan’ i ‘Uprofitije’. Kako sam poruku gospođe Tamare Gajić Jovanović, da sam nešto radio bez Vašeg blagoslova, primio gotovo kao optužbu da sam radio nešto iza vaših leđa i zbog njega se duboku potresan kao vjernik SPC”, poručio je Ljuban Kovačević.