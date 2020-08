OTKRIVENO ŠTO SU LOPOVI ĐAKIĆU UKRALI IZ STANA! Lopovi kao da su znali koliko novaca ima! Nećete vjerovati tko živi kat ispod njega!

Autor: Dnevno

Josip Đakić, predsjednik HVIDRA-e i HDZ-ov saborski zastupnik, našao se na meti lopova. Oni su iz njegova stana u Virovitici otuđili razne dragocjenosti čiju je vrijednost policija procijenila na preko 25 tisuća kuna.

“Sve se -kazao je večeras za Slobodnu Dalmaciju Đakić u telefonskom razgovoru”, odigralo dok sam ja bio u Kninu. Očito su znali da sam na proslavi, pratili me i odlučili iskoristiti priliku dok nikoga nema u stanu!

Prema njegovim riječima, ukradeni su mu nakit i novac. Gotovine je bilo oko 20 tisuća kuna, dok su ostalo zlatni lančići – rekao je.

Da su opljačkani, on i prijateljica s kojom živi shvatili su u subotu, po povratku s godišnjeg odmora.

“Prijateljica je prva otišla do stana. Ubacila je ključ u bravu, ali nije mogla otvoriti vrata. Odmah me zvala, a moja prva reakcija je bila pitanje – je li išla do pravog stana. Kat ispod, naime, živi moja prva supruga. I meni se s ključem dogodilo isto, nisam ga mogao okrenuti. Odmah smo zvali policiju, oni bravara, a kada smo konačno ušli, imali smo što za vidjeti! – veli Đakić.

Ističe da su se u Virovitici zaredale slične krađe. Jedan od njegovih prijatelja tako je prije tri mjeseca ostao bez novca, zlata, ali i oružja.

“Bilo ga je svakakve vrste, od običnog do vrijednog optičkog. Ja svoje ne držim doma, tako da ga nisu mogli ukrasti”, ispričao je šef HVIDRA-e, otrkivajući i da je prije nekog vremena pokraden i general Đuro Dečak, koji živi u Osijeku.

“Očito ja da se nešto zbiva s tim krađama. Vi novinari trebali biste neke odgovore potražiti od policije”, uputio je opljačkani šef HVIDRA-e novinare Slobodne Dalmacije.