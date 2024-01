Otkriveni detalji misterioznog slučaja ‘dvortišta smrti’: Susjed otkrio pozadinu priče

Autor: I.G.

Na zapuštenom imanju na području općine Dubravice, tragovi dugogodišnjeg zlostavljanja životinja postali su očiti. Volonterka Gloria Malin odlučila je stati na kraj patnji osam nesretnih duša, čije je kosti pronašla na opustošenom dvorištu, dok je za troje već bilo prekasno.

Dragutin Vranaričić, susjed u neposrednoj blizini, koji je prvi primijetio znakove nepočinstava, iznosi svoje dojmove: “Pretpostavljao sam jer je imala koze, pa potom ih nije bilo. Imala je i konja, to sam vidio. Bio je to mladi konj, vranac crno-bijeli, kad ga je dobila bilo je to za diviti se!”

Dragutin je prvi susjed osumnjičene za zlostavljanje i mučenje pasa, točnije, vlasnik je kuće u neposrednoj blizini u kojoj ne stanuje nego tek povremeno dođe. Govori nam, problemi su počeli već 2004. kad se osumnjičena doselila na imanje tik do njegovog. Pričalo se tada da u mjesto dolazi mlada veterinarka.

Nije odlazio u to dvorište

Kaže, nije odlazio u to dvorište: “Nisam, jer ona je to strogo zaključavala, to je privatni posjed.”

Ali se smrad i štakori nisu mogli ne primijetiti i osjetiti. Od tada traje njegova borba. 2006. godine pisali su i peticiju. Prije par godina na teren je izašla veterinarska inspekcija. Dragutin nastavlja: “Došli su na dvorište, njih dvoje s Cadyom. Gledali su što je to… Ja sam njima počeo objašnjavati, a oni su mi rekli – Ma ne trebate vi ništa nama govoriti, mi znamo!”

Potvrđuje, bili su to veterinarski inspektori. Kaže da su rekli da je sve u redu. “Veli kaj se vi petljate u to i tako. Bio sam baš ljut. Najrađe bi ih bio potjerao”, govori nam.

Odgovor Državnog inspektorata do objave nismo dobili. I u Općini Dubravica kažu da su napravili sve što je bilo u njihovoj moći.









Načelnik: Uprava za veterinarstvo je bila je obaviještena

Marin Štritof (HDZ), načelnik Općine Dubravica, rekao nam je: “Uprava za veterinarstvo, ispostava Zaprešić, bila je obaviještena. Po zapisniku koji je nama bio dostavljen nakon izvida na terenu, utvrđeno je da su psi na toj lokaciji adekvatno zbrinuti.”

Građani su se više puta žalili na nepodnošljiv smrad i vidljive tragove zlostavljanja životinja, no odgovori nadležnih organa izostali su ili su bili nedovoljni.

Štritof je nastavio: “Naš komunalni redar je ostavio obavijest gospođi, koja je vlasnica tog objekta, da se javi u Općinu, da vidimo što ćemo dalje. Ali nikad nismo dobili nikakav odgovor niti se ikada javila.”

Ono što sustav nije učinio gotovo 20 godina, napravila je grupa hrabrih građana predvođena 26-godišnjom djevojkom. Ta činjenica tjera na suze, što zbog ponosa što zbog sramote, donosi RTL.