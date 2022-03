OTKRIVENA TAJNA ZLOKOBNOG ‘Z’: Što znači ovo slovo na ruskim tenkovima? Pojavilo se nekoliko zanimljivih teorija

Unatoč tome što slovo “Z” nije u ćiriličnom ruskom alfabetu, čini se da se utkalo u širi ruski ratni narativ.

U medijima je svakim danom sve više fotografija na kojima se može vidjeti kako su automobili diljem Rusije ukrašeni logotipom “Z”, a mnoge tvrtke su također prihvatile taj simbol.

Skupina proruskih srpskih prosvjedinika, koja je 4. ožujka marširala Beogradom, mahala je natpisima ukrašenim navedenim slovom, neki su ga čak crtali po cestama.

Ruski gimnastičar Ivan Kuljak zalijepio je simbol “Z” na prednjoj strani svoje uniforme dok je u nedjelju primao medalju na Svjetskom kupu u gimnastici u Dohi. Zauzeo je treće mjesto, iza Ukrajinca Ilije Kovtuna, koji je bio prvi.

Simbol “Z” prvi je put uočen 22. veljače, na ruskim vozilima koja su ušla u regiju Donjeck. Isto se slovo pojavilo i na vozilima na Krimu kada ga je 2014. pripojila Rusija, navodi The Independent.

Što točno predstavlja slovo “Z” nikada nije službeno objašnjeno, no trenutno kola nekoliko teorija.

Pojedini izvori navode da se slovo konkretno odnosi na “Operaciju Z”, odnosno invaziju na Ukrajinu ili kako to Rusi prikazuju – “specijalnu vojnu operaciju”.

Prema riječima nezavisnog istraživača i ruskog novinara Kamila Galejeva, “Z” je slovo koje ruska vojska stavlja na svoja vozila koja polaze u Ukrajinu. “Neki tumače “Z” kao “Za pobedy” (za pobjedu). Drugi – kao “Zapad” (Zapad)”, opisao je na Twitteru.

Let’s discuss what’s happening in Russia. To put it simply, it’s going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they’re getting lots of it. You can see “Z” on these guys’ clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022