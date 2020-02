OTKRIVEN GNJUSNI PEDOFIL BLIZU ZAGREBA: Poremećeni otac i profesor u školi bludničio nad kćeri i dijelio njezine gole slike!

Autor: Dnevno/ V.K

Muškarac (43), inače profesor jedne škole u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ovih je dana službeno optužen za neke od najgnusnijih radnji koje se mogu pronaći u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske kada su u pitanju seksualni delikti i pornografija.

Prema optužnici državnog odvjetništva tereti ga se za nemali broj groznih stvari koje je, kako neslužbeno doznajemo, radio na štetu vlastite kćeri. Sve kako bi zadovoljio svoje bolesne potrebe, ali očito i spolnu pohotu nekolicine ostalih muškaraca.

No, krenimo od početka.

Optužen za čak 12 kaznenih djela

Županijsko državno odvjetništvo ovih je dana pred Županijskim sudom u Bjelovaru podiglo optužnicu protiv 43-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog (čitajte sad dobro), ukupno 12 kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Idemo redom. Spomenutog se tereti za;

– dva kaznena djela teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,

– kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina,

– tri kaznena djela teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,

– šest kaznenih djela iskorištavanje djece za pornografiju.

Dirao maloljetnu kći

Iz dijela optužnice koji je u posjedu Regionalnog portala Bjelovar.live, a čije detalje je poprilično mučno za čitati, vidljive su najprizemnije strasti. Između ostalog, muškarca se tereti za posjedovanje dječje pornografije. Na svoj mobitel je, stoji u optužnici, primio i pohranio fotografiju te četiri video snimke s djevojčicama koje učestvuju u seksualnim odnosima. Snimke je sa svog Facebook profila zatim proslijedio petorici muškaraca. No, pornografija se čini kao kamilica u odnosu na ostale optužbe. Državno odvjetništvo ga tereti da je snimao vlastitu, potpuno razgolićenu maloljetnu kći i takve fotografije s mobitela poslao na tri različite adrese. Ipak ono najgore u ovoj užasnoj priči je optužba za bludničenje, odnosno seksulano iskorištavanje vlastite kćeri.

Uhićen i ”bačen” u zatvor u Bjelovaru

Kako doznaje Bjelovar.live iz neslužbenih izvora, riječ je o prosvjetnom djelatniku, profesoru u jednoj od škola u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Muškarac je uhićen i trenutno se nalazi u istražnom zatvoru u Bjelovaru.

Postoje osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da bi okrivljenik puštanjem na slobodu mogao ponoviti kazneno djelo. Županijski sud u Bjelovaru donio je rješenje kojim je okrivljeniku istražni zatvor produljen, kazali su iz bjelovarskog ŽDO-a za Regionalni portal Bjelovar.live.

Doživotna zabrana rada u prosvjeti?

Državno odvjetništvo je u optužnici predložilo da okrivljenom izrekne sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti. Ako sud prihvati takav prijedlog, to bi u praksi značilo da bi se profesoru rad u školi, odnosno rad s djecom mogao zabraniti na razdoblje od jedne do 10 godine, pa čak i doživotno. Ne zna se gdje se u ovim trenucima nalazi njegova napaćena kći. No, za pretpostaviti je i nadati se da su institucije socijalne skrbi odmah odradile svoj posao i djevojčicu sklonile na sigurno.