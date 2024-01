Otkrivamo kako je moguće da je suđenje za Sabljino ubojstvo završilo u manje od mjesec dana

Autor: Jasenka Kovač

USKOK-ov optuženik Tomislav Sabljo, koji je za života slovio kao jedan od vodećih hrvatskih narkodilera, ubijen je 22. travnja prošle godine. Nešto više od osam mjeseci poslije, dvojac koji je bio optužen za njegovu likvidaciju čuo je nepravomoćnu presudu: zaštitar Kristijan Knego oslobođen je krivnje jer je Sablju ubio u samoobrani, a oslobađajuća presuda izrečena je i bivšem policajcu Dorianu Mrakoviću, kojega je optužnica teretila za pomaganje u tom ubojstvu.

Samo suđenje nije trajalo ni mjesec dana. Optužnica je podignuta 19. listopada lani, a potvrđena je već 30. studenoga. Optuženicima je pročitana 18. prosinca, kada je i formalno započelo suđenje, a prvostupanjska presuda objavljena je već 12. siječnja ove godine.

Što se dogodilo, pitaju se već tjednima kroničari hrvatskog pravosudnog sustava. Gdje je otezanje suđenja? Gdje su nezakoniti dokazi? Gdje je predbacivanje javnosti da pritišće sud i ne poštuje presumpciju nedužnosti okrivljenih? Gdje je nepojavljivanje svjedoka? Gdje su izmišljeni alibi svjedoci? Gdje su sumnje u korupciju? Gdje su obračuni u istražnom zatvoru? Nitko nije tužio niti jednog novinara? Baš ništa od toga nije viđeno u ovom procesu. A sve se moglo očekivati jer je Tomislav Sabljo bio sve samo ne tipičan primjer slučajne žrtve koja bi skončala u kafanskoj pucnjavi.

Golemi dosje

U javnosti je možda najpoznatiji bio zbog akcije Tebra koja je završila još jednom golemom sramotom za hrvatsko pravosuđe. USKOK ga je prije pet godina uhitio i optužio da je kao šef kriminalne grupe sa suradnicima u Hrvatsku prokrijumčario 15,7 tona marihuane.

U istražnom je zatvoru zbog Tebre bio od 2019. do prosinca 2021. godine, a njemu i suradnicima, među kojima je bio i Tomislav Sučić – čovjek čijoj je obitelji u svibnju 2021. suparnička krim-grupa postavila bombu pred stan, blokirana je imovina od više desetaka milijuna kuna. No onda se dogodio preokret. Budući da im u roku od dvije godine nije potvrđena optužnica za narkobiznis na kojem su navodno zaradili 84,6 milijuna kuna, deblokirana im je sva imovina.

Sablji su tada vraćeni dva Mercedesa, S AMG i GLE AMG, vrijedni gotovo 1,2 milijuna kuna, Porsche Cayenne vrijedan oko 750.000 kuna, nekoliko automobila male vrijednosti, dvije brodice od oko 430.000 kuna, više nekretnina, garaža i zemljišta, dva apartmana na Rabu, stan i poslovni prostor u Zagrebu te kuća i zemljište u okolici Zagreba.

Sabljo je, između ostalog, bio optužen i da je organizirao paljenje automobila te pripremao fizičke napade na čelnike Dinama i druge osobe. Njegov golemi dosje uključuje iznude i podmićivanja. Tako je, nakon izlaska iz Remetinca, kad je pritvoren u akciji Tebra, na slobodi proveo samo nekoliko dana prije nego što je ponovno uhićen zbog pokušaja iznude 77-godišnjaka. Prije dvije godine bio je pritvoren zbog još jedne iznude. Uhićen je i osumnjičen da je godinama iznuđivao, kako je Jutarnji neslužbeno doznao, 33-godišnjeg Luku Ivančića. Riječ je o unuku prve hrvatske državne revizorice Šime Krasić.









Bomba suradniku

Imao je i optužnicu za podmićivanje jednog zagrebačkog tužitelja. USKOK je tvrdio da je u podmićivanju zamjenika zagrebačkog općinskog državnog odvjetnika sudjelovao i Sabljin suradnik Đorđe Vuletić, a obuhvaćen je i vlasnik lokala u koji je tužitelj zalazio. Prema optužbi, tužitelj je tražio 3000 eura da odbaci kaznenu prijavu protiv Sablje za kazneno djelo prijetnje, a nakon što je primio dio dogovorenog mita, prijavu je i odbacio. Unatoč svemu tome, prema kaznenoj evidenciji Sabljo je službeno bio neosuđivana osoba.

Prije tri godine njegovo je ime ponovno bilo u svim udarnim vijestima kad je njegovu bliskom suradniku Tomislavu Sučiću u svibnju 2021. postavljena bomba pred stan u zgradu na Laništu, u kojem se u tom trenutku nalazila njegova obitelj. Bomba je eksplodirala usred noći, u 2.30 sati, kad su se u stanu nalazili Sučićeva supruga i dvoje djece. U eksploziji je lakše ozlijeđena supruga, a oštećeno je više stanova. USKOK je 2022. podignuo optužnicu protiv skupine za koju sumnjaju da je stajala iza tog atentata. Predvode je Viktor Milaković i Leo Zdenjak, no suđenje im još nije započelo.

Istražitelji su rekonstruirali da su Milaković i Zdenjak još od prosinca 2020. pripremali osvetu Sučiću, ali i Sablji, kojeg su navodno također planirali likvidirati. Razlog je navodno bilo to što su svojedobno ponižavali i fizički napadali Zdenjaka u zatvoru. Milaković je, navodi se u optužnici, nabavio pet kilograma eksploziva. Riječ je bila o vojnom eksplozivu trinitrotoluenu, poznatijem kao TNT. Zatim su, navodi USKOK, angažirali još nekoliko ljudi da prate kretanje Sučićeve supruge i djece te da utvrde u kojem točno stanu žive.









Izbjegao atentat

Plan su, utvrdio je USKOK, finalizirali 30. svibnja 2021., kada je Jan Andabak, koji je osumnjičen da je surađivao s Milakovićem i Zdenjakom, krenuo prema Laništu. Oko 500 grama TNT-a stavio je u ruksak u sobi 19 u Hotelu Ilica, gdje su dotad čuvali eksploziv, te se zaputio biciklom prema domu Sučićevih. Stigao je onamo malo poslije dva sata ujutro te eksploziv postavio pred vrata stana. Sporogorećim štapinom ga je aktivirao i dao se u bijeg. Uslijedila je eksplozija u kojoj je Sučićeva supruga ranjena, dok njezina djeca nisu stradala. Ni ona nije zadobila teže ozljede jer se uspjela skloniti u kuhinju kada je čula zvuk sagorijevanja štapina pred ulaznim vratima.

U eksploziji je oštećeno i devet stanova na istom katu zgrade, dok su hodnici, prozori i vrata dizala u zgradi oštećena od prvog do šestog kata, čime je prouzročena materijalna šteta od najmanje 1,114.360,72 kuna, navodi se u optužnici. Uslijedio je, piše dalje USKOK, dogovor Milakovića i Zdenjaka o ubojstvu Tomislava Sablje. Nekoliko dana promatran je njegov stan na zagrebačkim Srednjacima, no realizaciju tog plana zaustavila je policija koja je uhitila Andabaka tijekom jednog obilaska lokacije na kojoj se nalazi Sabljin stan.

Sabljo je, dakle, taj atentat izbjegao, da bi na kraju skončao na podu noćnog kluba Ritz u sukobu sa šefom zaštitara Kristijanom Knegom. Kako su i Knego i Mraković od početka postupka negirali krivnju, iako je iz snimke bilo jasno što se u noćnom klubu Ritz tog 22. travnja 2023. događalo, bilo je realno očekivati da će suđenje potrajati. Knego je u Sablju sasuo više hitaca, zbog čega se teorija o nužnoj obrani činila labavom.

Imali uvid

Neki od ljudi koji su u trenutku pucnjave bili uz Sablju također su imali podeblje dosjee. Sve se, iz jednog od mogućih kutova gledanja, činilo kao navlakuša – isprovocirani sukob u kojem je Sabljo likvidiran.

No na kraju je sudsko vijeće donijelo nepravomoćnu oslobađajuću presudu. Suđenje je trajalo manje od mjesec dana, a Knego i Mraković izašli su sa Županijskog suda u Zagrebu kao slobodni ljudi. Doduše, još ne pravomoćno.

Ipak, hrvatsko pravosuđe pokazalo je da može brzo i učinkovito provesti cijeli postupak. Zasluga za to ide zamjenicama u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu Albini Tisanić i Aniti Kalažić, koje su još tijekom istrage omogućile odvjetnicima okrivljenih, Ivani Špehar Janković i Imonu Choudhuryu, da nazoče ispitivanju svjedoka.

To je mogućnost koju dopušta Zakon o kaznenom postupku, no prisutnost branitelja tijekom ispitivanja svjedoka u istrazi nije obavezna. Odvjetnici Knege i Mrakovića dolazili su na svako saslušanje svjedoka te su od početka imali uvid u sve što se događalo u kobnoj noći u Ritzu.

Nije rijetkost da obrana ne iskoristi mogućnost ispitivanja svjedoka u istrazi, zbog čega kasnije tvrde da su njihovi iskazi nezakoniti. Viši sud redovito te prigovore odbija. U pitanju je manevar kojim obrana uglavnom želi kupiti još malo vremena tijekom postupka, iako nije sasvim jasno zašto bi takvo što željela u slučajevima kada su okrivljeni u istražnom zatvoru. I Knego i Mraković bili su tijekom istrage iza rešetaka pa je njihovim odvjetnicima bio cilj da se istina što prije dozna.

Imali su, doduše, snimku okršaja iz noćnog kluba, no ipak je bilo važno znati i što su svjedoci čuli i vidjeli, te sve to povezati s obranama okrivljenika. Obojica su od početka negirala krivnju, a svoju su nedužnost nepravomoćno i dokazali.

Tri poziva

Te kritične noći, kako je navela odvjetnica Špehar Janković, Knego je kao voditelj zaštitara u klubu Ritz bio zadužen za sigurnost ljudi i imovine. Poduzeo je više radnji u nastojanju da na potpuno miran način spriječi bilo kakvu eskalaciju ponašanja Tomislava Sablje, za kojeg je saznao da možda ima oružje. Kasnije se pokazalo da je Sabljo doista u noćni klub unio vatreno oružje. To je, po njezinu mišljenju, a onda i po stavu suda, bilo nespojivo s tvrdnjom tužiteljstva da je Knego imao namjeru ubiti Sablju.

Pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali čude se što je Državno odvjetništvo nakon istrage u kojoj su ispitani svi svjedoci i pregledana snimka iz Ritza i dalje tvrdilo da je Knego imao namjeru ubiti Sablju, a ne obraniti sebe i druge goste od pomahnitalog USKOK-ova optuženika. Sabljo je te noći bio prilično pijan i svjedoci su potvrdili da je njegovo agresivno ponašanje eskaliralo. Unatoč tomu, tužitelji su smatrali da se u Ritzu dogodilo ubojstvo, a ne pucnjevi u samoobrani.

U svom završnom govoru Knegina odvjetnica podsjetila je da je Knego zbog Sabljina ponašanja u Ritzu zvao njegove prijatelje – Josipa Jerkovića, Ivana Markića i Jadranka Jurkovića po nadimku Juma. Znao je da ih Sabljo poznaje niz godina i da bi upravo oni mogli utjecati na njegovo ponašanje. To su ovi svjedoci i potvrdili.

Markić je izjavio da ga je Knego nazvao i rekao: “Došao mi je tu Sabljo pijan, radi probleme, bi li ga mogao smiriti?” I Jerković je potvrdio da ga je Knego nazvao na telefon i molio da dođe utjecati na Sablju i smiriti situaciju. Zvao ga je još jednom i rekao da je Sabljo neugodan, da ima pištolj, te dodao: “Kume, aj molim te dođi.” Oba ova svjedoka potvrdila su da Tomislava Sablju dugo poznaju, dok je svjedok Jurković sa Sabljom odrastao i poznaju se od djetinjstva.

Međutim, Jerković nije došao u klub, već je ostao kod kuće, dok je svjedok Markić došao u Ritz, ali nije ostvario nikakav kontakt sa Sabljom. Otišao je na drugu stranu kluba. Jurković je došao u Ritz.

Analiza snimke

Po dolasku u klub Sabljo se uputio do štićenog “VIP” prostora u dnu kluba kod DJ-a, u koji mogu ući osobe s posebnim narukvicama. On takvu narukvicu nije imao. Ondje je Sabljo izazvao prvi od nekoliko incidenata te večeri, o čemu je govorilo više svjedoka.

Mario Gavrić, suvlasnik kluba, koji se tada nalazio u “VIP” prostoru, izjavio je da je Sablju uočio kada je krenuo stepenicama prema DJ-u. Tu ga je zaustavio redar Josip Leva. Među njima je došlo do naguravanja. Sabljo je bio neugodan i pod utjecajem alkohola i pitao je redara: “Znaš li ti tko sam ja?” Stoga je Gavrić odlučio reagirati. Pozvao je Sablju na piće kako bi spriječio bilo kakav nered i riješio sve u miru. Nije mu bilo u interesu da dođe do tučnjava.

Ovaj svjedok je objasnio da je Tomislav Sabljo osoba o kojoj je čitao u novinama. Znao je da je bio u zatvoru pa mu je dao veću pažnju nego bilo kojem drugom gostu. Nije želio da izbije masovna tučnjava jer je bio siguran da bi Sabljo izazvao velik nered sa svojom ekipom da je naložio redarima da ga izbace, stoga je osobno želio izgladiti situaciju.

Uslijedilo je još naguravanja i prepucavanja. Jedan od redara poslao je u grupu na Whatsappu poruku: “Brate, ovaj debil ima pištolj, pokazao mi je pištolj.” Iz daljnje analize snimke i iskaza svjedoka utvrđeno je da je Sabljo neko vrijeme razgovarao s Jurkovićem koji mu je govorio da se smiri. “Što ti to treba”, pitao je Juma Sablju, kojeg je u idućem trenutku prebacilo. Počeo je nepovezano govoriti: “Šta ‘ko ‘oće, kog treba roknuti.” Bio je ljut, mahao je rukama. To se vidjelo i na snimci, a posvjedočio je i Jurković.

Knegina obrana

Nešto kasnije za stolom im se pridružio i Goran Vidović, inače Sabljin suoptuženik za preprodaju droge. Vidović se s Jurkovićem srdačno pozdravio, dok je Sabljo zatim počeo mahati rukama prema Jurkoviću i bockati ga prstima u trbuh.

Sam Jurković je u svom svjedočenju potvrdio da ga je Sabljo tada pitao: “I što ćemo sad, hoćeš da te roknem?” “Nije bio svoj, kao da to nije on. Ja sam na to izgubio živce i pitao sam ga da što hoće, što mu je. Pitao sam ga i ‘što radiš, majmune jedan? Jesi li ti normalan?’ Tada nam je ponovno prišao Vidović koji je pokušavao izmaknuti Sabljinu ruku u kojoj je bio pištolj kako bi taj pištolj sklonio s mog trbuha. Cijelo vrijeme čujem Sabljine prijeteće riječi da će nekog pobiti i roknuti. Vidović je i dalje pokušavao maknuti Sabljinu ruku s pištoljem… U daljnjem hvatanju Sabljine ruke uspio mu je uzeti iz ruke pištolj i odvući Sablju u stranu. Ne znam točno koliko je sve to skupa trajalo, meni se činilo kao cijela vječnost. Kada je Goran Vidović povukao Sablju u stranu, ja sam se okrenuo u suprotnom smjeru prema izlazu”, svjedočio je Jurković.

Baci pištolj

Knego je na to pokušao smiriti cijelu situaciju. “U jednom trenutku sam vidio kako mi s lijeve strane prilazi osoba sa sivim revolverom u ruci usmjerenim prema dolje. Ne znajući uopće što se događa i što je i koja mu je namjera niti što mu je u glavi, izvukao sam oružje koje sam imao kod sebe, repetirao u pod i držao ga samo za dršku. Ništa mi nije bilo jasno u tom trenutku šta se događa, ovaj traži pištolj, ovaj sad ima pištolj kod sebe. Mislio sam da postoji više pištolja u klubu. Pokazao sam i rekao nekom iz tog društva koji je stajao pored mene: ‘Uzmi taj pištolj i iznesi ga van iz kluba’ i u tom trenutku taj koji je imao taj pištolj stavio je taj pištolj u stražnji džep … i prolazi pored mene … prošlo mi kroz glavu, valjda će sad izać, proći će pored mene i izaći će van iz kluba, ali ne, on je otišao naprijed prema mjestu gdje je stajao Sabljo”, rekonstruirao je Knego u svojoj obrani.

Kada je Sabljo u njega uperio oružje, Knego je povikao: “Baci pištolj!” Uslijedili su hici. Sud je zaključio da se doista radilo o samoobrani, odnosno nužnoj obrani, pa je Knego oslobođen krivnje. Budući da Knego nije osuđen za ubojstvo, pala je i optužba protiv Mrakovića kojemu je na teret bilo stavljeno pomaganje u ubojstvu. “Nažalost, ljudski život je izgubljen, ali sud ne može kazniti bilo koga i po svaku cijenu, već samo počinitelje”, zaključilo je sudsko vijeće u presudi.

Hoće li netko iz DORH-a odgovarati zbog optužnice

Do ovog suđenja uopće nije trebalo doći. Nakon što su u istrazi provedeni svi dokazi, bilo je jasno da se radilo o nužnoj obrani. Hoće li netko iz Državnog odvjetništva odgovarati zbog podizanja optužnice i procesuiranja dvojice okrivljenika bez obzira na to što niti jedan dokaz nije išao u prilog optužbe o namjernom ubojstvu? Sada su već najavili i žalbu, dakle, ne odustaju od kaznenog progona iako nemaju dokaza. Bit će zanimljivo vidjeti rasplet koji, po mom mišljenju, može biti samo potvrda oslobađajuće presude – govori nam iskusni pravni stručnjak upućen u detalje ovog slučaja.

Nije isključeno i da će država na kraju platiti odštetu okrivljenicima koji su nepotrebno bili u istražnom zatvoru čekajući rasplet postupka. “Ne znam zašto Državno odvjetništvo uporno želi pokvariti ovaj slučaj koji bi trebao biti ogledni primjer pravednog postupanja. Državno odvjetništvo prema Zakonu o kaznenom postupku ne smije zanemarivati dokaze koji idu u korist okrivljenih, a čini mi se da ovdje pokušavaju upravo to. Omogućili su obrani da nazoči ispitivanju svjedoka u istrazi i nakon toga je sve bilo jasno – Knego se obranio od Sablje. Nakon toga trebali su zaključiti istragu jer u slučaju nužne obrane nema kaznenog progona”, objašnjava nam pravni stručnjak.

Društvena anomalija

Specifičnost ovog predmeta krije se u činjenici da se kao sudionici predmetnog događanja pojavljuju dvije društvene suprotnosti. Okrivljenik, kao zaposlenik zaštitarskog društva kojem je radna i zakonska dužnost štititi osobe i imovinu u štićenom objektu, i Tomislav Sabljo kao osoba koja je svojim dotadašnjim ponašanjem obezvređivala općeprihvaćene društvene vrijednosti, zbog čega je u konačnici i pred pravosudnim tijelima, ali i u ukupnoj javnosti bio percipiran upravo onako kako je to u svojoj obrani iznio okrivljeni Kristijan Knego.

U toj specifičnosti mora se postaviti pitanje društvene anomalije koja se ogleda u činjenici da osoba koja je pozvana štititi život i tijelo ljudi nema nikakvog sredstva prisile ili sredstva za otklanjanje opasnosti, za razliku od osobe koja svojim ponašanjem ugrožava život i tijelo štićenih osoba.

Obrana okrivljenog ne može ne primijetiti kako zastupnici javne optužbe uopće ne daju nikakav značaj činjenici da Tomislav Sabljo, uskočki optuženik i time notorno objekt interesa relevantnih službi, naoružan šeće gradom. Da se u klubu punom ljudi, na mjestu gdje izlaze mladi željni zabave, ponaša kao da za njega ne vrijede baš nikakva pravila te svega nekoliko metara od policajaca maše i prijeti pištoljem svojim prijateljima, redarima i gostima kluba i da nitko, osim prvookrivljenog, ništa ne poduzima kako bi spriječio stradanje gostiju i osoblja kluba, istaknuo je u završnoj riječi Knegin odvjetnik Imon Choudhury.