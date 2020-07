OTKRIVAMO KAKO JE KOLINDA PRIMLJENA U MOO: Ključno je bilo njeno prijateljstvo sa šefom MOO-a Bachom, ali i veze Mateše i Madžara

Autor: 7dnevno

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović primljena je u Međunarodni olimpijski odbor zbog čega je i više nego zadovoljna. S novom frizurom, u društvu supruga Jakova Kitarovića, bivša predsjednica svoj je novi angažman proslavila u centru Zagreba. Ondje se susrela sa Zvonimirom Sunarom Sukijem, Markom Škugorom te Zlatkom Matešom i njegovom djevojkom Bojanom Maglaić, u čijem je društvu ispila kavu, braneći se od građana koji su joj prilazili ne bi li joj čestitali. Nije međutim donedavna predsjednica tom obranom morala previše razbijati glavu jer joj je društvo radio njen vjerni savjetnik Tomo Madžar, čovjek koji je široj javnosti postao prepoznatljiv po famoznom cekeru sa sučeljavanja u kampanji, a na kojem se žestoko sukobio sa Zoranom Milanovićem. Madžar je u timu bivše predsjednice imao važnu ulogu. Bio je naime njen savjetnik za zdravstvo i sport, a baš ova posljednja komponenta pridonijela je njenom novom angažmanu u Međunarodnom olimpijskom odboru, za što se Madžar navodno srčano založio u sportskim krugovima u kojima je dobro poznat i cijenjen kao iskusni liječnik brojnih sportaša.

Dva lobista

Da se Madžar založio za Grabar-Kitarović, tvrde oni koji Tomu dobro poznaju te kažu da ne krije zadovoljstvo radi tog novog angažmana svoje šefice. Ne krije Madžar zadovoljstvo niti stoga što je na nedavno održanim parlamentarnim izborima pobjedu odnio HDZ na čijem se postizbornom skupu pojavio u prvim redovima, stajući tik uz premijera Andreja Plenkovića. Tomo je očito čovjek kojega je nemoguće nesimpatizirati, a osim njega „poguranac” bivšoj predsjednici u međunarodne sportske vode dao je i Zlatko Mateša.

On je navodno bio jedan od ključnih ljudi koji su pogurali nominaciju Grabar-Kitarović s kojom je u prijateljskim odnosima. Iz krugova bivše predsjednice može se čuti da ona ovaj angažman smatra velikim uspjehom te se novom angažmanu namjerava u potpunosti predati. Kako i ne bi kada je osvojila 96,6 posto simpatija takozvanih olimpijskih kardinala. Hrvatsku predsjednicu osobno je nakon domaćih vrbovanja predložio predsjednik MOO-a Thomas Bach, pa je zapravo njen izbor bio tek puka formalnost. Unatoč tome sve dok nije saznala da je uistinu izabrana, Grabar-Kitarović o svojem novom angažmanu nije željela javno progovarati. S Bachom je i sama Grabar-Kitarović u odličnim odnosima budući da su se tijekom njezina mandata često sretali na raznim skupovima vezanima uz sport. Uz to što će se posvetiti svojoj međunarodno-sportskoj karijeri, Grabar-Kitarović trebala bi se fokusirati i na svoje zdravstveno stanje.

Kako je sama priznala, ima određenih zdravstvenih problema koji iziskuju podosta vremena, ali i fizikalnu terapiju. Podosta vremena iziskuje i pisanje doktorata na kojem zadnjih nekoliko mjeseci Grabar-Kitarović radi punom parom nastojeći se držati što dalje od medija. U medijima je nakon njenog odlaska s Pantovčaka osjetno manje prisutan i Madžar koji se posvetio radu u svojoj privatnoj liječničkoj klinici, u kojoj se tijekom korona krize i karantene susreo s problemima i obustavom rada.

Estradni menadžer

S radom zato problema nema Zlatko Mateša, pravnik, bivši premijer i vaterpolist koji godinama upravlja Hrvatskim olimpijskim odborom. Mateša utjecaj svakako gradi i kroz članstvo u nizu raznih grupacija poput Institute of Directors u Londonu ili pak Strategic Managment Society u SAD-u. Oni nešto revnijeg pamćenja sjećaju ga se kao pripravnika sa zagrebačkog Općinskog suda odakle je prešao u Zavod za izgradnju grada Zagreba. Nakon što je tamo stekao staž kao pravni referent, posao pronalazi u Ini gdje je jedno vrijeme radio kao savjetnik za pravne poslove da bi u međuvremenu postao direktor najprije pravnih i kadrovskih poslova, a zatim i direktor zajedničkih službi Ine.

Početkom 90-ih penje se do pozicije pomoćnika generalnog direktora Ine za upravljanje poduzećima u vlasništvu ove naftne kompanije čiji je generalni direktor bio njegov dugogodišnji prijatelj Nikica Valentić. U Valentićevoj vladi Mateša je bio ministar bez portfelja. Jedno je vrijeme vodio Ministarstvo gospodarstva. Godine 1995. Mateša je bio predsjednik Vlade, preuzimajući od Valentića premijersku fotelju nakon Bljeska i Oluje, predsjedao je nadzornim odborima PBZ-a, HEP-a, Croatia osiguranja, HRT-a, a na dužnost predsjednika HOO-a dolazi u listopadu davne 2002. Nakon toga još je tri puta izabiran na čelo ove organizacije koju i danas vodi, dok istodobno radi kao prodekan i predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managmenta. Mateša je za novi angažman bivše predsjednice odradio važan posao, a bitan potez povukao je i njen kolega Madžar, blizak prijatelj njezinog supruga Jakova, koji je predsjednicu zbližio i s brojnim estradnjacima budući da je ovaj Hercegovac, porijeklom iz Ljubuškoga, karijeru otpočeo kao estradni menadžer.

Madžar je inače specijalist i sveučilišni magistar medicine rada i sporta. Da je sport obilježio cijeli njegov život i karijeru, potvrđuje i to što ravna Zdravstvenom ustanovom Vaš pregled za medicinu rada i sporta, što je po svemu sudeći logičan slijed s obzirom na to da je diplomirao na zagrebačkom Medicinskom fakultetu na kojem je i doktorirao na temi Psihološki pretkazatelji sportskih ozljeda u profesionalnih nogometaša i rukometaša. Madžar se uz to može pohvaliti specijalističkim postdiplomskim studijem Menadžmenta u zdravstvu, ali i time što je kao doktor godinama surađivao s raznim nogometnim i rukometnim klubovima. Godinama je bio član zdravstvenih timova i stručnog stožera Hrvatske rukometne i nogometne reprezentacije te je ujedno certificirani doping kontrolor pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping.