Otkrio za koliko bi mogao početi treći svjetski rat: Bivši zapovjednik britanske vojske nešto sluti

Autor: Dnevno.hr

Bivši glavni zapovjednik britanske vojske oštro je upozorio članice NATO saveza da se svijet suočava s “najopasnijim trenutkom od 1945. godine” te ih pozvao da više ulažu u svoje naoružanje. Nastavak je to neizvjesnosti u kojoj se svijet nalazi posljednjih godina, a posebno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Tako je general Sir Patrick Sanders koji je još do prošlog mjeseca bio načelnik Glavnog stožera britanske vojske, rekao u razgovoru za Times da su Rusija, Kina i Iran “nove sile osovine”. Iznio je predviđanje kako bi treći svjetski rat mogao izbiti u sljedećih pet godina ako se nešto ne poduzme, piše Sky News.

“One su međuovisnije i usklađenije nego što su bile izvorne sile osovine”, kazao je, nastojeći dokazati da Rusija, Kina i Iran predstavljaju veću prijetnju nego nacisti 1939. Ipak, naveo je kako se veliki sukob može izbjeći ako članice NATO-a, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, značajno poboljšaju svoje naoružanje.

Važna je Rusija

Prekaljeni je vojnik spomenuo Rusiju u kontekstu opasnosti. “Većina procjena će vam reći da imamo negdje između pet i deset godina prije nego što se Rusija oporavi i bude u stanju predstavljati prijetnju kakvu je činila prije rata u Ukrajini”, naglasio je. “Ako sada poduzmemo prave korake te se pozabavimo prijetnjama i nedostatcima koje imamo, ako moderniziramo naše oružane snage, ako društvo i državu učinimo otpornijima, to je način na koji ćemo spriječiti sukob. Ako sve to učinimo, mala je vjerojatnost za sukob. Ako ne učinimo, to povećava vjerojatnost te ohrabruje Rusiju, Kinu i Iran”, dodao je.

Usredotočujući se na vlastitu zemlju, Sir Patrick je poručio da britanske oružane snage trenutno nisu dovoljno moćne da pokrenu operacije poput invazije južnog Iraka 2003. ili čak Falklandskih otoka 1982. “Biste li mogli skupiti dvije brigade koje su zauzele Falklande? Da, naravno da bismo mogli. Ali bismo li ih mogli dovesti tamo? Bismo li mogli imati radnu grupu koja bi to omogućila i održavala? Ne”, uvjeren je.









Nije želio otkriti kolike su trenutne vojne zalihe, ali je napomenuo da bi brojka zabrinula građane. Sve 32 članice NATO-a sastaju se ovaj tjedan u Washingtonu kako bi obilježile 75 godina od formiranja saveza. Događaju će prisustvovati i novi britanski premijer Sir Keir Starmer koji je obećao provesti reviziju obrane u svojoj prvoj godini na vlasti.