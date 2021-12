OTKRIO ŠTO MISLI O PROSVJEDNICIMA PROTIV MJERA! Bit će zadovoljni kad pročitaju: Puhovski usput usporedio Tita i Teslu, pa poslao poruku ljevici

Autor: N.K

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao aktualna politička događanja kao što su Mostov referendum, ali i vraćanje Trga maršala Tita.

Kada je riječ o referendumu, Puhovski kaže kako su Mostovci mogli pričekati još mjesec dana da se objave rezultati popisa stanovništva, pa onda skupljati potpise jer bi postotak bio manji od ovog koji se traži sada.

U slučaju da uspiju, “bio bi to veliki politički uspjeh”, kaže Puhovski dodajući kako nema simpatije prema tom referendumu.

“Nismo mogli iz Zagreba u Zelinu ili Samobor”

Osim toga, kaže kako je bio među prvima koji je upozorio da se treba ići po članku. 17. i da je to izvanredno stanje.

Ovo sa zdravljem je pitanje za liječnike, a pitanje povrede ljudskih prava je drugo. To da mi nismo mogli ići iz Zagreba u Zelinu ili Samobor bez posebnog odobrenja dva mjeseca je flagrantna povreda temeljnog ljudskog prava i nezamislivo je da nije bio rezultat dvotrećinske odluke. Cijeli vic je da nema garancije za dvotrećinsku većinu, to je ideja demokracije. Oni su donijeli odluku da ja ne mogu izaći 18 km iz svog doma, to je nezamislivo bez posebnih mjera. Druga je stvar tko će proglasiti pandemiju. Ovo drugo je po mom sudu tehnička stvar koja povrjeđuje ljudska prava, ali ideja da netko ne da da mu nešto gurnu u nos da vide je li zaražen, to je teško opravdati.”

“Prosvjednici su bili blagi”

Kazao je i kako su ljudi na prosvjedima u Hrvatskoj bili nevjerojatno blagi i da neće doći do eskalacije te da je greška što je u raspravu o njima uveden termin terorizam.

“Mislim da je to bilo pogrešno jer ne odgovara situaciji. Ljudi su nešto vikali, napali novinare, ali ne realno opasno, imamo blagu situaciju. Teško je reći da će se to nastaviti, ali moguće je jer su najgori trenuci prošli.”

“Tito je uz Nikolu Teslu jedini svjetski značajan čovjek iz Hrvatske”

Komentirao je i prvi istup novog šefa zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca koji je rekao da treba vratiti Trg maršala Tita i nazvati ulicu po Aleksandri Zec:









“To pokazuje smušenost u javnom polju. Aleksandra Zec je postala simbol činjenice da je dio naših sugrađana stradao jer su bili Srbi i Srpkinje. Radi se o tome da se od najviših vrhova države pokušalo zataškati situaciju s obitelji Zec. S Munibom Suljićem sam razgovarao pet dana prije nego što je umro, htio je da posredujem razgovor s nekim iz državnog odvjetništva gdje je htio reći neke stvari. Tu je država upletena, tu ne može biti spora, zataškavali su. Praksa hrvatske države je da zataškava stvari. Policajac može svašta napraviti, ja mogu svašta napraviti, ali država zataškava. Aleksandra Zec je simbol žrtve i moralna je obveza da se njeno ime uzme u obzir. Za to ime je odgovornost preuzela hrvatska država štiteći ubojice. Nasuprot njoj Tito nije žrtva nego počinitelj. Počinitelj velikih političkih postignuća, on je uz Nikolu Teslu jedini čovjek iz Hrvatske koji je svjetski značajan ikad bio po mom uvjerenju. Nijedan drugi političar nije bio svjetski relevantan. On je odgovoran za masovna ubojstva, za desetke tisuće ljudi koji su ubijeni bez suda i taj se pokolj ne može zaboraviti. Ideja da bi se o Titu govorilo bez prigovora ili samo kao o zločincu pokazuje nezrelost. Imamo nejasne kriterije. Po mom sudu nema dvojbe za Aleksandru Zec, za Tita ima. Žalosno je da se ljevica pokazuje po tome tko je za, a tko protiv Tita.”