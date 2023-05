OTKRIO ŠTO JE REKAO VUČIĆU U LICE! Milanović se ipak nije samo smiješio: ‘Ne mogu vjerovati da nema te podatke’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Predsjednik Zoran Milanović bio je gost na inauguraciji novog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

“Govor predsjednika Milatovića je bio dobar, proeuropski, ali neće ga se ocjenjivati po govoru”, rekao je Milanović nakon inauguracije. Podsjećajući da je dobro surađivao s bivšim predsjednikom Milom Đukanovićem, Milanović je dodao kako bi bio sretan da se ta suradnja nastavi kad je vanjska politika u pitanju.

Nakon što je u Podgorici bio na inauguraciji, u Donjoj Lastvi predsjednik se sastao s predstavnicima Hrvata u Crnoj Gori. Govoreći o sastanku, rekao je kako se ne miješa u unutarnje stvari Crne Gore, već je došao dati podršku Hrvatskoj građanskoj inicijativi.





Stao uz svoje Hrvate

“Status, povijest i identitet Hrvata je važan za Crnu Goru, ali i Hrvatsku, ova je zajednica uvijek bila za europsku Crnu Goru, za crnogorsku državu, su bili među prvima. Važno je i korisno za Hrvate ovdje da podrže HGI. Hrvati su ovdje jedna od autohtonih etničkih zajednica, tu žive jako dugo i stalo im je da se izbore za mjesto u parlamentu Crne Gore”, rekao je.

Na novinarski upit kako komentira susret s predsjednikom Srbije uz kojega je sjedio na inauguraciji, rekao je:

“Razgovarali smo, problema između Hrvatske i Srbije ima, ali su rješivi. Jedan od problema su nestali i ne mogu vjerovati da Srbija nema te podatke. I ne mogu vjerovati da bi se nekog stavljalo u zaštitu, gledano s njihove strane, jer prošlo je više od 30 godina i ti ljudi, odnosno neljudi, su već umrli”, rekao je.

Na pitanje o mogućoj ulozi predstavnika HGI u novoj vladi Crne Gore, rekao je: “Ako me nešto smetalo, bilo je petljanje drugih iz regije i izvan regije u sastavljanje hrvatske vlade, tako da se neću petljati u sastavljanje crnogorske vlade. To je stvar rezultata izbora. No, neću odustati od podrške HGI, gospodinu Vuksanoviću i suradnicima koji rade dobar integrativni posao i lojalni su građani Crne Gore”, zaključio je.

Podsjećamo, 2024. će se održati prvi krug predsjedničkih izbora. Zoran Milanović još nije potvrdio hoće li se kandidirati za novi mandat.