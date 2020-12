OTKRIO KADA SU SE DOGODILE PRIJETNJE: ‘U više navrata sam dolazio u sukob s različitim ministrima’

Autor: Ana Korenić

“Ja nemam dlake na jeziku i u više navrata sam dolazio u sukob s različitim ministrima, kako u ovoj Vladi, tako i u prethodnim. Ministri nisu navikli da im se netko suprotstavlja, a ja ne mislim da je netko samo zato što je ministar uvijek u pravu, te zbog toga ponekad dolazi do određene razine konflikta. Zadnji puta kada se to dogodilo je bilo na proljeće, tako da je informacija o prijetnjama koja se sada pojavljuje u medijima potpuno izvučena iz konteksta i nije aktualna”, poručuje Gordan Lauc nakon što se u subotu Vlada RH ogradila od znanstvenikove izjave na Facebooku koja glasi:

“Nisam „plaćenik“ Vlade, a u ovoj pandemiji već sam imao i neugodnih situacija pa čak i otvorenih prijetnji od pojedinih ministara.” To je samo dio njegove objave, a cijelu prenosimo u nastavku.

“Upozorenje pred pokretanje pravnih radnji

Dragi FB prijatelji i ostali pratitelji. Nažalost u javnom prostoru se pojavilo više osoba koje misle da o meni mogu slobodno iznositi razne laži, klevete i uvrede pa moram reagirati. No prije pojedinačnih reakcija šaljem ovo javno upozorenje svima da o meni ne iznose i ne prenose laži ili klevete te da me javno ne vrijeđaju, jer ću u suprotnom biti prisiljen poduzeti sve dopuštene pravne radnje radi zaštite svoje časti i ugleda.

Da to malo bolje pojasnim: ja imam jednu pomalo neobičnu karakteristiku, a to je da nemam problema s time da netko osporava moj autoritet. Štoviše, potičem kako svoju djecu, tako i svoje mlade suradnike da moje odluke i stavove stalno preispituju i osporavaju. Kao znanstvenik mislim da je to najbolji način da dođemo do znanstvene istine, a kao nastavnik i roditelj mislim da je to najbolji način da studente i djecu odgojim u hrabre, ustrajne i uspješne ljude. Zbog toga se često događa da, kako moja djeca, tako i moji studenti i kolege, osporavaju moja mišljenja, a neki od njih se u raspravama zanesu pa me u žaru dokazivanja da su pravu ismijavaju ili čak vrijeđaju. No oni to rade zato što im ja to dozvoljavam, a dozvoljavam im zato što znam da me poštuju i cijene moj autoritet. Nažalost, nedavno su mediji prenijeli nekoliko takvih situacija pa sada i neki ljudi koja je uopće ne poznajem misle da me mogu slobodno javno vrijeđati i klevetati te osporavati moj znanstveni autoritet i integritet.

U sklopu ovog upozorenja slobodan sam te pojedince podsjetiti na sljedeće:

1) Osim što sam profesor na Sveučilištu u Zagrebu, ja sam počasni/gost profesor na University of Edinburgh, Kings College London, Johns Hopkins University i Edith Cowan University. Johns Hopkins University me doživotno izabrao i u svoje elitno „Johns Hopkins Society of Scholars“.

2) Jedna od najvažnijih mjerila uspješnosti znanstvenika je koliko su uspješni u dobivanju velikih međunarodnih projekata. Primjerice u FP7 programu Europske Unije za financiranje istraživanje tada još mali Genos i ja osobno smo dobili više sredstava u području zdravlja od svih ostalih, puno većih institucija u Hrvatskoj zajedno. Zbog navedene činjenice Genos je osobno posjetio podpredsjednik Europske Komisije, Jyrki Katainen koji je tom prigodom izjavio da je „Genos najbolji primjer tvrtke u koju žele ulagati“

3) Prema velikoj analizi koju je 2019. godine provela Svjetska banka, Genos je po svim parametrima koji su praćeni ili najuspješnija, ili jedna od najuspješnijih znanstvenih institucija u Hrvatskoj. Časopis The Scientist proglasio je Genos najboljim mjestom za rad istraživača u industriji na svijetu.

4) U svom području istraživanja, od tri najznačajnije svjetske organizacije ja sam direktor jedne (Human Glycome Project), a u upravnom sam odboru druge (International Glycoconjugate Organisation) kojoj sam i predsjedavao u jednom mandatu prije nekoliko godina.

5) Voditelj sam Znanstvenog centra izvrsnosti u personaliziranoj medicini, jednog od deset znanstvenih centara izvrsnosti u Hrvatskoj

6) Voditelj sam Centra kompetencija u molekularnoj dijagnostici, jednog od najvećih projekata koji okupljaju hrvatske akademske institucije i gospodarstvo radi razvoja molekularne dijagnostike

7) Usprkos činjenici da se nalazi u Genosu u Zagrebu, a ne na nekom od vodećih sveučilišta u svijetu, u području glikobiologije moja znanstveno-istraživačka grupa je jedna od najvećih i najuspješnijih u svijetu

Moje kompetencije za raspravu različitih aspekata ove pandemije su neosporne:

1) Kao profesor molekularne biologije, osoba koja je niz godina predavala analitičku biokemiju, te voditelj Centra kompetencija u molekularnoj biologiji mogu potpuno kompetentno raspravljati o svim aspektima PCR, antigenskih i seroloških testova

2) Kao znanstvenik koji već više od deset godina provodi epidemiološka istraživanja, osoba koja je otvorila područje gliko-epidemiologije na globalnoj razini i jedan od glavnih autora više od 50 znanstvenih radova u tom području koji su objavljeni u vrhunskim znanstvenim časopisima i samo ove godine citirani preko 1500 puta, smatram se dovoljno kompetentnim da raspravljam i procjenjujem razne znanstvene aspekte epidemioloških istraživanje. Ne osporavam da nisam liječnik sa specijalizacijom epidemiologije i ne umanjujem važnost epidemiologije kao struke, no kada govorimo o istraživanjima u području epidemiologije moje kompetencije su neosporne.

3) Kao znanstvenik koji se više od 10 godina bavi istraživanjem funkcije imunoglobulina, mogu svoj doprinos dati i u raspravama o imunološkim aspektima COVID-19. Imunologija je iznimno kompleksno područje i tu naravno ima puno većih autoriteta u Hrvatskoj od mene. Štoviše, u usporedbi s mojim neznanjem o imunologiji, moje znanje je vrlo skromno. No glikani su iznimno važni aspekt regulacije imunog sustava, a o glikanima na imunoglobulinima ipak znam puno i mislim da tu mogu dati značajan doprinos.

Ja sam financijski neovisan, moj znanstveni autoritet je međunarodni, a i Genos primarno posluje na međunarodnoj razini. Kada mislim da Vlada ili pojedini ministar nešto rade dobro, podržat ću ih, a kada mislim da rade krivo, kritizirat ću ih. Međutim ta kritika ponekad neće biti javna, jer je u situacijama nacionalne ugroze povjerenje javnosti u Vladu iznimno važno, tako da moja kritika često neće završiti u medijima i biti svima vidljiva.

Ovo nije trenutak za javno dokazivanje da je netko važan, pametan ili u pravu. Situacija je teška i sada moramo svi zajedno pokušati uz što manje štete proći kroz ovu pandemiju. Nisam „plaćenik“ Vlade, a u ovoj pandemiji već sam imao i neugodnih situacija pa čak i otvorenih prijetnji od pojedinih ministara.

Nakon svega ovoga moram ponovo naglasiti da niti ja osobno, niti institucije koje predstavljam više ne mogu i neće tolerirati bezočne laži i uvrede koje se ovih dana pojavljuju u javnom prostoru.

Angažirao sam agenciju da aktivno traži takve objave i dao uputu odvjetnicima koji nas prate da rutinski podnose kako krivične prijave za uvredu i klevetu, tako i tužbe za naknadu štete, kako meni osobno, tako i institucijama koje predstavljam ili vodim. Također upozoravam medije da prije javnog objavljivanja neistinitih informacija i izjava (tipa: „Lauc laže“, „Lauc iznio netočne brojeve“, „Lauc priča gluposti“, „kvazi-znanstvenik“, „rent-a-znanstvenik“ i sl.) zatraže moje očitovanje i odgovor na navedene tvrdnje, budući da bi u suprotnom pravne radnje mogle biti pokrenute i protiv njih. Nemam nikakvih problema s osporavanjem ili preispitivanjem bilo čega što kažem ili prenesem, no to mora biti potkrijepljeno činjenicama, a ne paušalnim tvrdnjama ili krivim prenošenjem izvrnutih izjava”, stoji na njegovom Facebook profilu.

Glasnogovornik Vlade Marko Milić poručio je da Vlada nema saznanja “o bilo kakvim prijetnjama”, nakon što je član njihovog Znanstvenog savjeta Gordan Lauc, između ostalog, napisao da su mu otvoreno prijetili pojedini ministri.