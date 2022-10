OTKRIO KADA BI SANADER MOGAO NA SLOBODU! Njegov odvjetnik optimističan: ‘Ova presuda je očuvanje digniteta hrvatskog pravosuđa’

Autor: Dnevno.hr

Nakon srušene presude bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu, oglasio se njegov odvjetnik Čedo Prodanović.

U izjavi za dnevnik Nove TV komentirao je presudu, ali i ostale procese svojega klijenta.

“Zaista u ovoj zemlji u kojoj je dio nove klase stvoren na ratnom profiterstvu, gdje je konkurencija ratnih profitera doista velika, gospodin Sanader je s ovom nikakvom sumom novca za ratno profiterstvo jedini ratni profiter u Hrvata”, zaključio je.





Što se tiče optužbi za zlouporabu položaja i ovlasti, tu je nastupila zastara.

Mogao bi na uvjetnu

“Mi smo od početka govorili da nije dovoljno samo da se neko djelo, ako je i počinjeno, počini za vrijeme rata i onda se to veže za neke posljedice koje su imaginarne, da bi se to proglasilo ratnim profiterstvom, a zna se zašto se to kvalificiralo tako – zato da se izbjegne zastara. Ona je tada već postojala. Naravno da je naša tvrdnja da i bez obzira bilo ratno profiterstvo ili ne, ne postoji niti osnovno kazneno djelo i ono nije dokazano. Sad se u ovom postupku to više nije dokazivalo, zato što je odlučeno da ratnog profiterstva nema, a nema ga, jer nisu ispunjeni njegovi elementi”, pojasnio je Prodanović.

Na pitanje kad bi Sanader mogao izaći na slobodu (obrana će tražiti objedinjenje svih presuda), Prodanović je kazao kako je obrana tražila i dobila objedinjenje za dvije presude – Fimi i Planinsku, a utvrđena je jedinstvena kazna od deset godina i osam mjeseci.

Preostaje još MOL – šest godina, a ostaje pitanje interpretacije.

“Mi tvrdimo da se treba cijeniti po zakonu iz 1997., po kojem u zbiru maksimalna kazna ne može biti veća od 15 godina. Ako bi se tako objedinilo, on bi već nakon pola izdržane kazne, a to je već prošlo – mogao tražiti uvjetni otpust, ali po nekim standardima Europe, nakon dvije trećine je gotovo automatizmom”, pojasnio je gost Dnevnika Nove TV.

“Ova presuda je očuvanje digniteta pravosuđa”

Sanaderov branitelj govorio je i o odluci odbijanja revizije arbitraže – sve arbitražne presude i sporovi u Ženevi i Washingtonu Sanaderovoj obrani su išle u korist kad se govori o uzimanju mita od Hernadija.









“One su u prilog naše obrane, ali nam nisu išle u korist, jer na to se nitko ne osvrće. Mi se u Hrvatskoj ponašamo kao malo dijete kad zaklopi oči, pa ne vidi ništa i misli da ni njega ne vide. Oni gledaju šta mi radimo i ove arbitražne odluke su poražavajuće za naše pravosuđe”, istaknuo je Prodanović te podsjetio da je prva arbitražna odluka bila zaključak da je Sanader imao nepravično suđenje i pristranog suca. O tome se, kako je naglasio, kod nas nije govorilo. Prodanović je rekao i kako misli da sud zaslužuje pohvalu, a ne pokudu.

“Ova presuda nije dno dna, nego je očuvanje nekog digniteta pravosuđa”, naglasio je Prodanović.