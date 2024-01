Otkrila je sve o prostituciji u Zagrebu: ‘Nekad tamo nakon smjene izgube sav novac’

Autor: Doris Vučić

“Sjećam se jedne jako mlade djevojke, imala je jedva 19 godina i bila je trudna do zuba… Radila je na ulici do praktički posljednjeg dana. Jedva smo je uspjeli nagovoriti da u osmom mjesecu trudnoće dođe na testiranje na HIV i da se prestane imati klijente dok ne rodi, a ona nam je rekla da prakticira samo analne odnose bez kondoma i pokušava skupiti za sebe i dijete jer nema obitelj. To nas je sve istinski potreslo”, prisjeća se jednog od najtežih slučajeva Iva Jovović iz Udruge Let, socijalna radnica koja zagrebačkim prostitutkama pomaže gotovo 20 godina.

I nagledala se Iva doslovno svega, ali nije joj žao jer zna da je dijeljenjem besplatnih kondoma pomogla mnogim djevojkama i ženama, i učinila ih barem malo sigurnijima u itekako opasnom svijetu najstarijeg zanata. Inače, ova je priča započela još 2003. godine, kada je Hrvatska dobila potporu od Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije.

“Jedna od aktivnosti bila je provođenje vanjskog rada sa seksualnim radnicama. Nekoliko nas iz udruga sijelo za stol s ljudima iz Ministarstva zdravstva i dogovorili smo se da počnemo raditi na terenu, što do tada nije bilo u nas. Osim Leta, radile su na ulicama i udruge Help i Terra, ali mi smo došli do najviše korisnica”, priča nam Jovović i ističe da su se vremena promijenila. Danas pak više nema ulične prostitucije na Svačićevom trgu i po centru grada, već su se dame noći preselile u stanove, što je dobro za njihovu sigurnost.

Postoje žene koje to vole

“Ovako one imaju moć. Najčešće ih nekoliko dijeli stan i ne moraju se smrzavati po kiši i hladnoći ili ulaziti u aute ljudima koji ih mogu odvesti pitaj boga gdje”, objašnjava socijalna radnica.

A zanimalo nas je i koje se to žene i zašto prostituiraju u metropoli, no na to pitanje, kaže nam, nije nimalo lako dati odgovor.

“Iznimno je to heterogena skupina. Postoje žene koje to vole i uživaju u tome, ali ima i onih koje je siromaštvo prisililo na prodaju svog tijela. Neke su na ulici 20 godina, drugima je pak to dodatna zarada, a prostituiraju se i Romkinje pa i studentice dok ne diplomiraju i pronađu posao u struci”, pokušava nam dočarati različite profile žena koje redovito susreće.









No, susretala se zato i s kojekakvim manijacima makroima, a jedno lice zasigurno nikad neće zaboraviti. Taj je čovjek, kaže, zapalio svoju suradnicu na kraju Runjaninove ulice u samom centru Zagreba i njezino beživotno tijelo prekrio lišćem.

Nisu svi “pimpovi” bolesnici

“Očito je tim jezivim nasiljem htio ostalim djevojkama poslati jasnu poruku što će im se dogoditi ako kroz noć ne zarade dovoljno… Njega nas je bilo posebno strah. Nakon što je izašao iz zatvora, znao je hodati ulicama i metalnim lancem udarati po zgradama. Čim smo ga vidjeli maknuli bi se što dalje ili ušli u auto da slučajno ne pomisli da pokušavamo iskorištavati njegove djevojke”, priča nam sugovornica, ali ističe da nisu svi “pimpovi” takvi bolesnici. Neki od njih su poslovni ljudi koji dobro paze na svoje radnice jer znaju da velik broj klijenata dugoročno voli imati odnose s istom djevojkom, a nerijetko ima i onih koji su u rodu sa ženom koja se prostituira.

“Viđali smo očeve, ujake i stričeve koji su podvodili cure, nekada to stvarno nije bilo lijepo. Doslovno da ti se želudac okrene”, priznaje Iva koja je protivnica tzv. nordijskog modela i smatra da se prostituciju za početak treba dekriminalizirati pa jednog dana i legalizirati.









“U Hrvatskoj se seksualni rad vodi kao remećenje javnog reda i mira, a ironično je kako dio policajaca, kao i sudaca s Prekršajnog suda, koristi usluge ovih žena. Kao i hrpa drugih muškaraca koji u maniri velikih katolika s obiteljima nedjeljom ujutro odlaze na misu, a petkom su u stanovima prostitutki. To nam govori sve o licemjerju u društvu”, razočarano će.

Navučene na kocku

Nažalost, nisu samo kazne problem s kojima se susreću. Neke od njih, otkriva nam predana socijalna radnica, velik novac gube u automat klubovima.

“Droge u ovim krugovima više nema toliko, ali alkohola i kocke bome ima. One koje su se navukle na automate nekad nakon smjene izgube sav novac koji je te večeri zaradila pa drugi dan kreće ispočetka. Gledajte, ove starije dame su večernji tipovi, završe s poslom oko dva tri u noći i onda igraju do zore”, veli Jovović.

Osim toga, vječno je prisutan i problem klijenta koji znaju biti agresivni i tražiti stvari koje nisu spremne učiniti, poput, otkriva nam, odnosa bez zaštite i analnog seksa ili ne plate koliko su se na početku dogovorili.

“A što se tiče novca, ni mi ga više kao Udruga ne dobivamo od Ministarstva zdravstva. Naš program financirali su 19 godina, a onda su nam 2019. odbili program jer nije dovoljno kvalitetan pa sada sve radimo praktički volonterski. Nitko nam nije u detalje objasnio zašto, samo da je došla nova komisija i to je bilo to. Ja sam se našalila da nakon 30 godina bavljenja ovim poslom moram naučiti pisati projekte”, pojašnjava Iva koja smatra da je odluka Ministarstva pomalo kontradiktorna.

“Tako je, kako je. No još je puno posla pred nama”, poručuje Jovović za kraj.