Otkrijte zašto će vam paket iz Kine stići prije razglednice iz Primoštena koju nosi Hrvatska pošta!

Svašta se može obaviti u 15 dana. Spakirati se, preseliti u novi stan i raspakirati. Odraditi godišnji odmor, preplivati nekoliko otoka, čak i obaviti bolnički pregled. No razglednica iz Primoštena do Zagreba putovat će dulje.

“Ne možeš vjerovati! Oni otišli pa se vratili s mora, u međuvremenu smo obavili i nekoliko kava, a razglednica koju su mi poslalu negdje sredinom ljetovanja, na kućnu je adresu stigla čak sedam dana nakon njihova povratka u Zagreb”, govori čitateljica za Novac.hr.

Od Primoštena do Zagreba ima samo 360 kilometara, a s obzirom na to da je razglednica poslana 11. srpnja i do primatelja stigla tek 26. srpnja, ispada da se na tom putu i nije pretjerano umorila – putovala je samo 24 kilometra na dan.

Samo za usporedbu, ako naručite robu s ASOSA ili neke druge trgovinske platforme, gotovo sigurno će stići u kraćem roku nego što je putovala razglednica.

Recimo, maska za mobitel naručena preko eBaya, iz Kine u Hrvatsku stiže – za tjedan dana.

Kada je u pitanju famozna razglednica iz Primoštena, iz Hrvatske pošte za Novac.hr govore kako je ona debelo prekoračila zakonom propisani rok.

“Rok za dostavu razglednice, odnosno dopisnice je tri radna dana, a u rokove uručenja ne ubrajaju se dan prijma pošiljke, vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese, vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu te neradni dani i dani kada se ne obavlja uručenje pošiljaka. Također, ako je pismovna pošiljka primljena ili ubačena u poštanski kovčežić nakon krajnjeg roka navedenog za prijam ili ubacivanje poštanskih pošiljaka, rokovi uručenja produljuju se za jedan dan”, kažu iz pošte.

Razlog kašnjenja, govore, nije ni veliko ljetno opterećenje.

“Hrvatska pošta obavlja poštanske usluge u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama, Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge, općim uvjetima poslovanja te aktima Svjetske poštanske unije u međunarodnom prometu, a pošiljke se dostavljaju u zakonski propisanim rokovima. Dnevno se u Hrvatskoj uruči oko milijun i 300 tisuća pošiljaka, a ako i dolazi do kašnjenja ili problema s dostavom, to nikako nije pravilo, već iznimka”, brane se u HP-u uz napomenu kako su zbog kašnjenja razglednica, odnosno pošte, u ovoj godini zaprimili samo dva prigovora.

U međunarodnom prometu propisana su mjerila samo za pošiljke najbrže kategorije, tako da ih 85 posto mora biti uručeno u roku od tri radna dana, odnosno 97 posto u roku od pet radnih dana.

Hrvatska pošta prema rezultatima mjerenja, piše HAKOM, u 2017. godini zadovoljava sva propisana pravila, s 85,4 posto pošiljaka dostavljenih u roku od jednog dana, 98 posto prioritetnih u roku od dva radna dana te 95,4 posto neprioritetnih koje su dostavljene u roku od tri radna dana.

Razglednica se, dakle, smjestila između ovih 4,5 posto neregularnih, a nitko sa sigurnošću ne može utvrditi gdje je točno boravila tih spornih 12 dana, piše Novac.hr.