Tito grmio pred komunistima u Moskvi i šokirao svijet: ‘On je vukao sve konce’

Rat između Izraela i Hamasa ušao je u 108. dan, a kraj sukoba još se ne nazire. Iskre frcaju na cijelom Bliskom istoku, a svijet strahuje od najgore eskalacije u totalni rat u ovoj regiji. Također, nejasno je i kako bi Pojas Gaze i Izrael trebali nastaviti suživot nakon što se jednoga dana sukob okonča. Naime, nekoliko teorija kruži međunarodnim diskursom, a najpopularnija je, čini se, model dvije države – Palestine i Izraela. Neki to opisuju i kao ‘manje zlo’, no čini se da ni za to nema sluha, barem što se Izraela tiče.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u subotu je odbacio pozive na palestinski suverenitet nakon razgovora s američkim predsjednikom Joeom Bidenom o budućnosti Gaze, sugerirajući da bi sigurnosne potrebe Izraela bile nekompatibilne s palestinskom državnošću.

“Neću pristati na kompromis oko pune izraelske sigurnosne kontrole nad cijelim teritorijem zapadno od Jordana – a to je u suprotnosti s palestinskom državom”, rekao je Netanyahu u objavi na mreži X. Izraelski čelnik nije iznio nikakve druge pojedinosti. Teritorij zapadno od Jordana obuhvaća Izrael, okupiranu Zapadnu obalu i Gazu kojom upravlja Hamas, gdje se Izrael bori s militantnom skupinom nakon napada 7. listopada.

Kako je Tito prekinuo diplomatske odnose s Izraelom

Biden i njegovi najviši dužnosnici – uključujući državnog tajnika Antonyja Blinkena, koji je prošli tjedan posjetio Izrael i regiju – rekli su da je stvaranje palestinske države s jamstvima za sigurnost Izraela jedini način da se konačno donesu mir i stabilnost na Bliski istok. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u nedjelju je protivljenje dvodržavnom rješenju nazvao “neprihvatljivim”.

Dok čekamo kraj rata i donošenje nekog rješenja za ovo područje Bliskog istoka, valja podsjetiti na crticu iz povijesti koju je objavila Slobodna Dalmacija, kada je prije 57 godina Izrael u Šestodnevnom ratu napao Egipat, Siriju i Jordan, a tadašnja Jugoslavija prekinula diplomatske odnose s Izraelom. U Šestodnevnom ratu Izrael je osvojio i okupirao velike dijelove arapskog teritorija, od Egipta Gazu i Sinajski poluotok, od Jordana arapski dio Istočnog Jeruzalema i Zapadnu Obalu, a od Sirije Golansku visoravan.

Rat je trajao od 5. do 10. lipnja 1967., a već 11. lipnja zamjenik državnog sekretara za vanjske poslove Mišo Pavićević uručuje poslaniku Izraela Avigdoru Daganu protestnu notu da će, ako Izrael ne povuče svoje snage s okupiranih teritorija, Jugoslavija prekinuti s njim diplomatske odnose.

Predvodnica Nesvrstanih

Kako je u radu „Prekid diplomatskih odnosa SFRJ–Izrael 1967. godine” naveo autor Aleksandar Lebl, dugogodišnji novinar Večernjih novosti i Borbe, taj susret Pavićevića i Dagana održan je u Državnom sekretarijatu navečer u 22.30 i „trajao je pet minuta”, a Dagan je Pavičeviću rekao kako će sa sadržajem note upoznati svoju vladu i obavijestiti ga o njenom odgovoru. Dva dana kasnije, 13. lipnja, kada je postalo jasno da Izrael neće povući vojsku s arapskih teritorija, došlo je do novog susreta Pavičevića i Dagana u Državnom sekretarijatu SFRJ, a tom prilikom Pavičević je izraelskom poslaniku, „točno u 15.10 sati”, uručio notu o prekidu diplomatskih odnosa jer je ‘Vlada SFRJ’ konstatirala da je vlada Izraela nastavila s aktivnostima koje potvrđuju da i dalje sprovode agresiju prema arapskim zemljama’.









Jugoslavija je 1967. već uživala status predvodnice Pokreta nesvrstanih – koji je okupljao većinu članica UN-a – te je zahvaljujući tome izgradila snažnu vanjskopolitičku poziciju koja joj je omogućila da može povući ovako radikalan diplomatski potez prema Izraelu.

Štoviše, ne samo što je Jugoslavija prekinula odnose s Izraelom, nego je jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito izravno urgirao kod vodstva SSSR-a i drugih zemalja sovjetskog lagera da i one to naprave, što se i dogodilo: tih dana diplomatske odnose s Tel Avivom prekinule su sve članice lagera, osim Rumunjske.

Velika promjena zbog dva faktora

Jugoslavija je priznala Izrael već 19. svibnja 1948. godine. Ubrzo su uspostavljeni diplomatski odnosi i potpisan prvi trgovinski sporazum, čime su se počeli razvijati i privredni, a potom i kulturni i drugi odnosi. Lebl piše da je vladalo pozitivno raspoloženje prema Izraelu, a posebnu pažnju izazivali su kibuci kao socijalistički oblik organiziranja u poljoprivredi.









Do pogoršavanja jugoslavensko-izraelskih odnosa došlo je sredinom pedesetih godina jer su jugoslavenski komunisti smatrali da je u tijeku ogorčena borba između imperijalističkih snaga, sa SAD-om na čelu, koje nastoje ovladati svijetom i pritom ne biraju sredstva” i „slobodoljubivih snaga, koje predvode u prvom redu komunisti, odnosno Sovjetski Savez. Nakon raskida sa Staljinom 1948. ta se ocjena donekle mijenja, pa se „i Sovjetskom Savezu pripisuju hegemonističke težnje”, dok se prema SAD-u, „odakle počinje stizati vojna i ekonomska pomoć, ublažava javna kritika”. U takvoj konstelaciji, kako piše Lebl, „Jugoslavija je stvaranje židovske države smatrala važnim događajem u antiimperijalističkoj borbi”.

A onda se percepcija promijenila i na to su utjecaja dva faktora. Prvo, sredinom pedesetih Tito ozbiljno razmišlja o osnivanju Pokreta nesvrstanih, a važan oslonac vidi u arapskim zemljama pa je odnos s Egiptom, odnosno predsjednikom Naserom, imao posebno mjesto. Drugi faktor bio je izraelski napad na Naserov Egipat 1956. godine, nakon čega jugoslavenski komunisti ocjenjuju da je Izrael postao „sastavni dio imperijalističkog sistema”.

Maršal kao najveća senzacija u Moskvi

Jugoslavija i Tito osobno nisu dovodili u pitanje pravo Izraela na postojanje, već su im sporne bile granice Izraela koje su bile znatno šire od onih dodijeljenih rezolucijom o podjeli. Nakon izbijanja Šestodnevnog rata u zoru 5. lipnja 1967. godine, Tito je proglasio da Vlada SFRJ osuđuje agresiju Izraela te da mora odmah biti zaustavljena.

9. lipnja u Moskvi je održan sastanak šefova komunističkih partija i vlada europskih socijalističkih zemalja, „a radi razmatranja krize na Bliskom istoku i dogovora o tome što da se radi”. Najveća senzacija sastanka bila je činjenica da je u Moskvu došao i Tito, koji je dotad odbijao dolaziti na sastanke Varšavskog pakta, kako ne bi narušio imidž Jugoslavije kao nesvrstane zemlje. Do Titovog odlaska u Moskvu došlo je na brzinu, bez širih dogovora s državnim i partijskim vrhom, nakon hitnog telefonskog poziva koji mu je 8. lipnja uputio vođa SSSR-a Leonid Brežnjev.

Na moskovskom sastanku odlučeno je da socijalističke zemlje, uključujući i Jugoslaviju, prekinu odnose sa Izraelom. Također je usvojena izjava o situaciji na Bliskom istoku „stvorenoj izraelskom agresijom”, a arapskim zemljama obećana je pomoć.

Brežnjev: ‘Josipe, možeš li doći?’

Tito je pred najvišim partijskim rukovoditeljima ispričao kako je izgledao poziv da dođe u Moskvu. “Osmog juna u tri poslije podne, odjednom se javlja na telefon sekretar i kaže mi da Brežnjev traži da razgovara. Začudio sam se odakle mi odjedanput direktna veza. Uzmem slušalicu i čujem Brežnjeva: „Ti li si Josipe?”. „Ja sam”, odgovorim. Zatim će Brežnjev: „Evo o čemu se radi. Ovo se tamo sada jako zagužvalo. Situacija se razvija s vrlo hrđavim obrtima. Da li bi ti odmah sutra došao ovdje da se posavjetujemo što da radimo”.

Potom je dodao kako nije znao „da će tamo biti i drugi”, pa je upitao Brežnjeva mogu li se sastati negdje bliže, „recimo u Mađarskoj”. “A on će na to: „Pa u tome i jeste stvar što trebamo biti svi prisutni.” Odgovorio sam da se moram posavjetovati sa drugovima. Pozvao sam odmah drugove koji su uglavnom bili tu, u Beogradu, o čemu se radi. Svi smo se saglasili da ja idem gore, i već sljedećeg jutra odletio sam u Moskvu. Na aerodromu su me dočekala sva trojica, Brežnjev, Kosigin i Podgorni, i već u devet sati je počeo sastanak. Na sastanku su bili prisutni, kao što ste i vi vidjeli, svi rukovodioci socijalističkih zemalja, prvi sekretari i predsjednici vlada”, pričao je Tito.

Iz nastavka Titova izvještaja zapravo se već može zaključiti da je upravo on u Moskvi inicirao zajedničku odluku socijalističkih zemalja Europe o prekidu odnosa s Izraelom. Govoreći o razlozima odlaska u Moskvu, Tito je partijskom vrhu referirao da ga je ponajviše motivirao strah od gubljenja snage i utjecaja Pokreta nesvrstanih, kao ključnog aktera u „borbi protiv imperijalizma” u svijetu. No, Tito se naljutio kada je saznao da dio partijskog članstva njegov odlazak u Moskvu tumači kao novo približavanje Jugoslavije sovjetskom lageru.

Vukao sve konce u Moskvi

“Ja sam rekao u Moskvi da Izrael za nas predstavlja sporedno pitanje, jer je pijun u rukama imperijalista koje trebamo imati u vidu. Kad se to ima na umu, onda svaka uskogrudnost i pričanje o ulasku u lager predstavlja glupost. Kako možemo mi, koji smo se toliko godina nosili sa svakakvim đavolom, odjedanput postati neki pijun ili lagerski privjesak?”, grmio je Tito.

Lebl je pisao o sastanku u Moskvi, rekavši da se ne zna na čiji prijedlog je odlučeno da socijalističke zemlje prekinu odnose s Izraelom. U lipnju 2005. izraelski list Jerusalem Post objavio je izvještaj koji je 13. lipnja 1967. o moskovskom sastanku napisao tadašnji generalni sekretar Komunističke partije Mađarske Janoš Kadar (izvještaj je pronađen u arhivu KP Mađarske), a iz kojeg se vidi da je praktično sve konce u Moskvi vukao – Tito.

U nastavku izvještaja Kadar decidirano upravo Titu pripisuje i nacrt zajedničke izjave („communiqué”) u kojem se Izrael označava kao agresor. Nakon što su se Rumunji tome usprotivili, Tito je izjavio da, ako se to ne navede, on se „neće moći vratiti kući, budući da smo mi rekli cijeloj Jugoslaviji tko je agresor”. Prema Kadarovu opisu, nakon Titova govora sve su zemlje, osim Rumunjske, potpisale izjavu i prekinule diplomatske odnose s Izraelom.

Prekid do kraja SFRJ

Lebl u radu notira da je Tito zbog svojih stavova prema Izraelu dolazio u sukob ne samo sa zapadnim silama, već i s članovima Saveza komunista Jugoslavije. Prekid diplomatskih odnosa između Jugoslavije i Izraela trajao je sve do raspada Jugoslavije. Zemlje nasljednice SFRJ uspostavile su diplomatske odnose s Izraelom tek nakon osamostaljenja, a nijedna od njih ne bi se u ponovljenim okolnostima – koje upravo gledamo – usudila napraviti ono što je 1967. napravila socijalistička Jugoslavija.