OTKAZAN ŠTRAJK KONTROLORA LETA! Prijetili su ozbiljni poremećaji u prometu: Uprava iznenađena, doznala malo prije ročišta

Autor: Ivor Kruljac

Nakon što je Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja (HSSKL) najvio kako uće u četvrtak krenuti sa štrajkom radi manjka stručnog kadra i preopterećenosti kontrolora letenja, ipak je objavljeno kako je štrajk otkazan.

Županijski sud u Zagrebu također je danas trebao održati ročište o najavljenom štrajku.

Predstavnik uprave HSSKL-a, rekao je za N1 kako pregovori idu, najavio je da će njihovi članovi početi štrajk u četvrtak, 21. srpnja, u 7 sati, a kao glavni razlog štrajka naveli su preoptrećenost kontrolora letenja i manjak stručnog kadra. U 10 sati u srijedu na Građanskom odjelu Županijskog suda održat će se ročište na kojemu će se odlučiti o štrajku.





Shvatili da nije moguće?

Dok su sindikati ranije upozoravali na probleme s upravom, predstavnik uprave je rekao kako razumije da je štrajk legitiman oblik traženja prava, ali i da pregovori sa sindikatima uvijek idu.

“Mislim da smo već objasnili da je Uprava od starta samo davala, ništa nije tražila. Vjerojatno je i sindikat shvatio da više naprosto nije bilo moguće. Službenu informaciju sam dobio par minuta prije početka ročišta”, otkrio je predstavnik uprave novinarima.

Podsjetimo kako je sindikat tražio korekciju općeg dijela kolektivnog ugovora. konkretnu, optimalnu raspodjedjelu dnevnog i tjednog odmora, što žele ostvariti ukidanjem prekovremenih smjena i pripravnosti na poziv, kako bi se smanjio stres radnika koji prekomjerno rade.

Ekstremno težak posao

Prije nego je došla informacija kako je štrajk otkazan, zrakopolovni stručnjak Alen Šćuric, objašnjavao je za N1 kako bi kontrolori leta štrajkali tako da smanje količine letova, što bi dovelo do velikih problema. Naime, Hrvatska je među rijetkim zemljama iznad kojih se može letjeti prema Bliskom istoku i Australije, a let preko Rusije je sada nemoguć, te Šćuric nije siguran bi li rute preko Bugarske i Italije mogle podnijeti toliki promet. K tome, Hrvatska bi izgubila milijune.

“Kontrolori leta su dobili ogromno povećanje plaća prije covida. To su vrlo visoke plaće, ali to je ekstremno težak, stresan posao. Od 10.000 kandidata vi možete jednog iskorisiti da se školuje za kontrolora. To nije sporno. Tu ima i drugih problema, pisao sam o tome. Tu se radi o drugim stvarima, da si ljudi ne mogu organizirati život. Jesu li oni razmaženi ili nisu, to nije ni na meni ni na vama da procijenimo. Ja bih za 50.000 kuna kuna radio dan i noć, ali ovo jesu neki legitimni zahtjevi. Ono što znamo je da ova situacija nije dobra i svi trebaju skočiti da se ovo ne desi. Nadam se da će doći do nekog kompromisa” komentirao je Šcuric.