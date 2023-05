‘OTEGOTNA OKOLNOST ŠTO JE BRANITELJ!’ Moćniku stigla paprena kazna, ništa od uvjetne i rada za opće dobro: ‘Žalit ćemo se na presudu’

Autor: Dnevno.hr

Na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od godine i dva mjeseca zbog kaznenog djela prevare, osuđen je u utorak u Splitu Jure Šundov, bivši Kerumov zamjenik gradonačelnika i aktualni predsjednik Uprave Županijskih cesta.

Naime, Šundov je bio osumnjičen da je lažnom dokumentacijom osigurao prava ratnog vojnog invalida Domovinskog rata.

Optužnica ga je teretila da je lažirao 16 liječničkih nalaza i tako stekao status hrvatskog ratnog vojnog invalida, čime je državu oštetio za nešto više od 270 tisuća kuna u razdoblju od siječnja 2006. do travnja 2018. godine.





Odvjetnik: Riječ je o izreci presude bez obrazloženja

U optužnici stoji kako su “članovi liječničkog povjerenstva, ne sumnjajući u istinitost i vjerodostojnost priloženih liječničkih nalaza, utvrdili postojanje posttraumatskog sindroma kao bolesti koja je osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma od trideset posto”.

Suđenje je započelo prije godinu dana, a danas je Boni Gamulin Frleta, sutkinja Općinskog suda u Splitu donijela nepravomoćnu presudu da je Šundov – kriv.

“Sutkinja je Šundova proglasila krivim te osudila na bezuvjetnu kaznu od godinu i dva mjeseca. Riječ je o izreci presude bez obrazloženja. Imovinsko-pravnu korist treba vratiti državi u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti presude. Kao olakotna okolnost u donošenju presude sutkinja je uzela raniju neosuđivanost”, kazao je za Slobodnu nakon izricanja presude Željko Gulišija, odvjetnik Jure Šundova.

Činjenicu što je hrvatski branitelj uzela kao otegotnu okolnost

Naveo je i kako mu je kao otegotnu okolnost uzela činjenicu što je hrvatski branitelj s prijeđenim ratnim putem i što ima priznanja i zahvalnice zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu.

“Sutkinja je navela kako je Šundov kao branitelj nakon rata morao biti moralna vertikala, kako je svojim ponašanjem postupio suprotno od ponašanja hrvatskog branitelja s činom brigadira”. On je, kao hrvatski branitelj, trebao biti moralna vertikala. Riječ je o nelogičnosti jer kako se kao otegotna okolnost može uzeti bolovanje od PTSP-a? Kako to može biti otegotna okolnost ako postoji institut olakotne okolnosti. Sud se bavio formom a ne sadržajem, a obrana će sve to obrazložiti u žalbi”, poručio je Gulišija.

Podsjetimo, do 2016. godine Šundovu je isplaćeno 22.644 kune invalidnine, a ostvario je još poreznih olakšica u iznosu od 248.120,73 kune.









Po presudi, štetu u državnom proračunu od 270.764,73 kuna ili 35.936,65 eura mora namiriti u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti presude, a obavezan je i platiti 2000 eura sudskih troškova.