Otac ubijene Vanje zatekao sve potezom na sudu: Policija izdala tjeralicu za njenim ubojicom

Autor: Dnevno.hr

Cijela Sjeverna Makedonija zavijena je u crno nakon što je pronađeno tijelo 14-godišnje Vanje Đorčevske, koja je oteta u veži zgrade gdje je živjela s majkom i mlađom sestrom. Uz njeno ubojstvo, veže se još jedno. Naime, pored njenog tijela nađen je i leš 74-godišnjeg frizera Panča Žeževskog iz Velesa, koji je nestao 24. studenog.

Klupko događaja rasvijetlila je opsežna policijska istraga koja je rezultirala osumnjičenjem pet osoba i uhićenjima njih tri, među kojima je i Aleksandar Đorčevski, otac ubijene Vanje. On je priveden na Kazneni sud u Skopju, zbog sumnje da je sudjelovao u ubojstvu. Tužitelj je zatražio 48-satno zadržavanje zbog opasnosti od bijega i utjecaja na istragu, piše Jutarnji list.





Na sud je doveden u lisicama, nakon što je cijeli dan proveo u policijskoj postaji i tužiteljstvu. Prolazeći pored novinara digao je oba palca u zrak. Ranije tijekom dana, policija i tužiteljstvo potvrdili su da imaju dokaze koji ga dovode u vezu s otmicom i ubojstvom, iako on to negira.

Ubojstva iz koristoljublja

Ranije tijekom dana Makedonsko državno odvjetništvo izvijestilo je kako su utvrdili da je djevojčica ubijena u ponedjeljak 27. studenog oko 10 sati ujutro, svega nekoliko sati nakon otmice. Kad je krenula u školu, u veži zgrade dočekala su je dvojica muškaraca te je zavezala i strpala u vreću za spavanje. Potom su, kako piše Blic, automobilom ubijenog frizera Žeževskog odvezli Vanju u selo Orman, nedaleko od Skopja, gdje je i pronađeno njeno tijelo. Vozilo marke Citroen na kraju je pronađeno u drugom skopskom predgrađu, selu Brazda.









Motiv oba ubojstva, navode mediji bilo je koristoljublje. Blic piše kako je Žeževski ubijen zbog duga od 500 eura, dok je motiv za Vanjinu otmicu, a kasnije i ubojstvo bila iznuda njene majke.

“Svega tu ima u vezi oca, koji nikako, kako znamo, nije bio pozitivan lik u njihovom životu. On i Vanjina majka su bili razvedeni, njezin je otac, Vanjin djed, negdje tamo 2002. godine bio direktor carine i imućan čovjek, a sve to je naslijedila Vanjina majka. Njemu je, govore, u interesu bio novac.

Kako su znali točno vrijeme kad Vanja ide u školu? Ovi koje su uhitili kažu da im je on to rekao. Pretpostavka je da nije znao da će Vanja biti sama pa se sumnja da je namjera bila oteti obje djevojčice. Dakle, ovdje svi sumnjaju u očeve materijalne motive usmjerene prema bivšoj supruzi. Nije jasno zašto su djevojčicu i ubili ako su namjeravali ucjenjivati majku. Bit će da je nešto pošlo po zlu. Jako, jako pošlo po zlu kad je ubijena djevojčica stara tek 14 godina”, objasnio je jedan makedonski novinar koji pokriva slučajeve iz crne kronike.









Desničar potegnuo pištolj?

Policija sumnja da su otmičari Vlatko Kešišov i Velimir Manev, koji su uhićeni i privedeni, ali i Ljupče Palevski, za kojim su sjeverno-makedonske vlasti raspisale tjeralicu, jer sumnjaju da je upravo on ubio Vanju. Inače, on je građevinski poduzetnik i predsjednik desničarskog pokreta Treta. Vlasti sumnjaju da je preko Srbije pobjegao u Bugarsku. Iako se ranije pisalo da je uhićen u Hrvatskoj, on je zapravo bio u ekstradicijskom pritvoru u Beogradu temeljem tjeralice koju je raspisala Hrvatska.

Prema riječima makedonskog ministra unutarnjih poslova Olivera Spasovskog, policija je tijekom istrage ispitala više desetaka osoba, pregledala snimke s više od 50 nadzornih kamera i pretražila mobitele, laptope i ostale elektroničke uređaje članova obitelji i prijatelja u potrazi za korisnim informacijama. Nekoliko stotina policajaca tražilo je Vanjino tijelo po podrumima i rijeci Vardar, sve dok nisu pronašli dokaze koji su ih doveli do Vanjina tijela, ali i do rješenja zagonetnog nestanka frizera iz Velesa. Unatoč tome, istražitelji imaju još puno posla.

“Moj otac i nitko od nas nije poznavao djevojku. U policiji sam, ne znam još ništa, osim da su mi oca našli mrtvog, zakopanog. Prvi put od vas, od novinara, čujem da je motiv ubojstva bio koristoljublje. Nisam čitala priopćenje iz MUP-a, ali mogu reći da moj otac nikada nije bio bogat čovjek, pa ne znam što znači pojam koristoljublje. U stanici sam, ne mogu ništa više reći, jer ni ja nemam detalje”, rekla je za makedonske medije kći ubijenog Panče Žeževskog.