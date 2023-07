Otac Pelješkog mosta ima važno upozorenje: ‘Zbog velikih oluja sve će se morati mijenjati’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Nakon velikih oluja koje su proteklih tjedana pogodile Sloveniju i Hrvatsku glavni projektant Pelješkog mosta, slovenski arhitekt Marjan Pipenbaher upozorava kako će se zbog ekstremnih vremenskih prilika u budućnosti morati mijenjati pravila gradnje.

“Propisi su uvijek živa stvar, mijenjaju se. Baš iduće godine mijenjaju se europski propisi, i bit će ugrađene ove vremenske promjene, podizanje razine mora, temperature i jačine vjetra. Pokazalo se da su te brzine vjetra bile do 160 kilometara na sat, a po propisima je to negdje do maksimalno 90 kilometara na sat.

Morat će se mijenjati, morat ćemo razmišljati na neki drugi način i ekspresno reagirati s propisima i gradnjama što se tiče mostova. Mostovi su ako su betonski, vjetar nekako nije mjerodavno opterećenje za njih. Pelješac je dizajniran za 240 km/h, a mjerodavno opterećenje je potres”, objasnio je Pipenbaher koji je za rad na Pelješkom mostu dobio i jednu važnu nagradu.

Nagrada za dizajn

“Da, dobili smo tu jako važnu nagradu za dizajn mosta i ne samo za dizajn, nego i za uklapanje mosta u prostor. Kod mostova je jako važno ne samo da su stabilni, da mogu izdržati potres i sve ostalo, nego je jako bitno kako su ovi mostovi postavljeni u prostor. Za Pelješki most mi je jako drago, bio sam ove godine nekih četiri-pet puta dolje, a uvijek mi je kao da je oduvijek tamo. On nije prepotentan, lijepo se uklapa u prirodu i to je jako bitno. Žiri je to prepoznao”, kazao je ugledni arhitekt.

Na pitanje je li šteta da mostom ne mogu šetati pješaci, ponovio je kako to nije uobičajeno za ovakvu vrstu mosta.

“To je ipak dva i pol kilometra… Na njemu se može voziti, ali da smo htjeli i da se može šetati onda bi morali napraviti četiri metra veće širine, a to bi onda koštalo dodatnih 20-25 milijuna eura”, kazao je za RTL Direkt.