OTAC NESTALOG MATEJA MOLI ZA POMOĆ: ‘Tri dana razmišljam o tome, samo nas informacija može dovesti do kraja ovoga’

Autor: Dnevno.hr

Otac nestalog Splićanina Mateja Periša, Nenad, danas je došao u Beograd gdje je u noći sa stare na Novu godinu nestao njegov sin.

Kaže, razgovarao je s prijateljima koji su bili s Matejem te večeri i pokušava rekonstruirati sve što misli da bi moglo pomoći.

“Vjerujem srpskoj policiji da profesionalno radi svoj posao, odlično to rade, ovo nije situacija u kojoj treba improvizirati”, rekao je Nenad za N1.

Dodao je da zasad nema nove informacije koje bi ukazivale da se nešto dogodilo u bilo kojem smjeru. Otkrio je i kada se zadnji put čuo sa sinom te što se, po njegovom mišljenju, moglo dogoditi.

“Tri dana razmišljam o tome, čuli smo se nekoliko sati prije nemilog događaja. Stvarno ne znam, on je sportaš, bio je veseo, rekao da je sve ok, roditelj polazi od najgorih pretpostavki, to me proganja tri dana, Bio je sportaš, diplomirani ekonomist, volio je život, bio je skiper na brodovima, imao je djevojku, ništa mi ne ukazuje da bi se ovo trebalo dogoditi. To me jako proganja, samo da ga nađem”.

Rekao je i da je dobio svu pomoć hrvatskog veleposlanstva i na tome im zahvaljuje. U Beogradu će ostati koliko bude trebalo. Još jednom je apelirao na sve koji imaju neku informaciju da ju podijele.

“Molim sve da jave ako bilo što znaju, može i anonimno. Neka jave kome god žele, najbližoj policijskoj postaji u Srbiji. mogu zvati mene, ostaviti poruku u hotelu, ispod vrata. Bilo tko, ako netko ima informaciju na bilo koji način, bio bih zahvalan do kraja. Samo nas informacija može dovesti do kraja ovoga, Ne znam što bih vam rekao”, rekao je otac nestalog mladića.