OTAC KARLA RESSLERA PIŠE EROTSKU POEZIJU! Pročitajte pjesmu: ‘Ku***, najradije bih te preko koljena! Tvoje bundeve puštaju sokove!’

Autor: N.K

Otac posinka Vladimira Šeksa, Karla Resslera, Dubravko Marijanović imao je zanimljiv život. On je kako pišu u njegovoj biografiji, liječnik otorinolaringolog koji voli putovati svijetom, bio je u ratu, a poslije rata ostavio se medicine i otišao raditi u sibirsku tajgu. Danas živi u Zagrebu i piše erotsku poeziju.

Njegove pjesme objavljene su u godišnjaku Matice hrvatske u Belom Manastiru 2015. godine, a možete ga pogledati ovdje.

Ovo su neki od stihova njegove poezije.

“Sjećanje na stare dane”

eto me na pontonu kraj skele

na donjogradskoj obali čuvam brodicu

a majstor je odnio motor na popravak

četverogodišnjak trči po nasipu

za plastičnom bocom od Jamnice

i dovikuje nevidljivoj mami –

fl aša ide sama!

vjetar odnosi njegov glas

zapaljeno sunce pokriva oblak

boca sleti niz kosinu na donji platô

a dječak spuže za njom –

jebem ti!

uhvati ju i brzo i spretno popne se na ulicu

uz obalu izroni plivač s naočalama

i on se popne na nasip pa na ulicu

oblak je prošao i sunce opet prži

prvi pravi nezaboravljeni grafit

pitao sam mamu i tatu:

što je to? tko je to nacrto?

bile su mi četiri godine

kad sam otkrio taj crtež kredom

na letvama susjedova plota

u prolazu kraj kuglane

okomit romb sa zrakama sunca i crtom u sredini

geometrijski simbol ženskog spolnog organa

kako je obilježavan krajem pedesetih

po plotovima i zidovima u provinciji

ne sjećam se lažnog i netočnog odgovora

ali znam da je baš u tom trenu

dotrčao neki šarov, digao nogu, zapišao crtež i otrčao

od tada pamtim šarene laže i lažove

od tada volim pse i pičke i plotove

“Uhvatio sam ju za crnu kosu”

mož šta oš al ne mož dokle oš

od te slavonske narodne poslovice

što je čuh od cure iz Karašičke ulice

zbunjen mudrošću opijen šljivovicom

nahranjen kulenom zasljepljen ljepotom

nisam mogao zaspati prije svitanja

uhvatio sam ju za crnu kosu

i raspleo joj pletenice guste

otapajući joj oči zelene

ljubeći joj usne rumene

primio se njene bijele puti

i duše blatne zemljane

mogao sam što sam htio a ona još i više

dok je dahtala na uho mi je šaptala

tako ti je to kad lipa miriše

u zoru moraš nestati iz kuće se išuljati

kao duh nevidljiv kao dah nečujan

sada nakon četrdeset ljeta

pred sumrak mog muškog života

još mi je jasnija i jednostavnija

ova stara bosanska uzrečica jebo ne jebo kurcu vrijeme prolaz

“Stara kurvetino”

noćas je puna luna i potpuna pomrčina mjeseca

babo babuskaro babetino stara kurvetino

i ti si obla okrugla jedra i jezgrovita

kao gorkasta bundeva trpkasta tikva

poznata kao misirača zvana i turkinja

rastvorena puna si koštica i sjemena

a ono pjeva kad ga žvačeš:

!ja sam soljena! ja sam soljena!

ispečena puna si slada i mekoće

koja govori u ustima otopljena:

!ja sam slađena! ja sam slađena!

“Kučko najradije bih te preko koljena”









kučko najradije bih te preko koljena

pa po goloj guzi a ona gladi i gudi:

moja mala guza tvoja je muza

ispod moje bluze još su dvije muze

i kako sunce zemlja i mjesec lebde

osvjetljavaju zasjenjuju zatamnjuju

tako tvoje bundeve u mojim rukama

puštaju sokove struje slapove glasove:

ja sam svjetlost zatamnjena

tama zasjenjena sjena osvijetljena

kurva tvoja ljubljena dušo moja jebena

o bundevo glatka i slana si slatka

koja je ono zvijezda?

to je najsjajnija zvijezda Danica

zar je to crno kontinentalno vino?

ne, to ti je kabernet-frank iz Kotline

iz starog vinograda kojeg više nema

do jučer je boca ležala u pijesku

u podrumu kraj reformatorske crkve

a po gazdu smo išli u nazarenski dom

i odveli ga s mise jer važniji su kupci

to su ljudi i sad su ovdje a bog je uvijek tu

Ressler oca spominje i u biografiji i navodi da je rođen u Tomislavgradu, a odrastao u Baranji, dok u biografiji Dubravka stoji da je rođen u Mostaru, a odrastao u Baranji.

Resslerovi roditelji, Anica Ressler i Dubravko upoznali su se u Zagrebu na studiju medicine, ali oni su se razišli. Kasnije se majka udala za Vladimira Šeksa, a preminula je 2018. godine.









“Putuje svijetom, a kao planinar popeo se na neke vrhove u Alpama i Andama. Otac je troje djece. Sudjeluje u Domovinskome ratu kao liječnik. Poslije rata ostavlja medicinu i odlazi kao radnik u sibirsku tajgu. Danas živi u Zagrebu. Piše poeziju, objavio zbirku 2005. godine. Haiku mu je objavljivan u domaćim i inozemnim časopisima i antologijama, uređivao je časopis Haiku i objavio četiri samostalne zbirke haikua: Staza u magli, 1993; Zemlja crnica, 1995; Sjene vatre, 1997; Pretakanje: izbor haiku, 2005. Godine 2005. u koautorstvu s Jasenkom Morović objavljuje zbirku haikua Vrata parova – haiku heksagrami”, stoji u biografiji Resslerova oca.