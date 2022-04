OSVETA PLENKOVIĆA, IZ DRŽAVNIH TVRTKI MIČE JANDROKOVIĆEVE LJUDE! Bili su saveznici, sad su na suprotnim stranama: Hoće li Jandroković uzvratiti udarac?

Autor: 7dnevno

Već se neko vrijeme u HDZ-u priča kako premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković više nisu “na istoj valnoj duljini” te da sve teže pronalaze zajednički jezik, iako je Jandroković u vrijeme Plenkovićeva dolaska na čelo vladajuće stranke među prvima podržao taj manevar. Štoviše, Jandroković je u mandatu bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka razmišljao da napusti politiku i upusti se u poduzetničke vode, a onda ga je jedan navodno slučajan susret s Plenkovićem motivirao da ipak ostane u politici koja je njegova velika strast. U prvom Plenkovićevu premijerskom mandatu Jandroković se nalazio na listi njegovih najlojalnijih suradnika, govorilo se da je on uz premijera najutjecajniji član stranke u kojoj je stvorio vlastitu mrežu pristaša preko svojeg utjecaja u državnim tvrtkama, a onda, nedugo nakon posljednjih parlamentarnih izbora, te su se glasine počele gasiti.

Najozbiljnija konkurencija

Jandroković je izgleda odlučio graditi vlastiti politički imidž pa je na dobrom putu da sa sebe potpuno skine onu famoznu stigmu “njonje” koja mu jako teško pada. Aktivirao se na društvenim mrežama, u Saboru odrađuje korektan posao, a u dijelu HDZ-a počele su kružiti glasine kako bi Jandroković mogao biti premijer nakon Plenkovića u slučaju da Amerikanci doista s osječkim županom Ivanom Anušićem i sivom eminencijom DORH-a Mladenom Bajićem, uz posredovanje ministra policije Davora Božinovića, odluče eliminirati Plenkovića, što se upravo događa. No i da do tog scenarija ne dođe, HDZ-ovci u Jandrokoviću vide Plenkovićeva nasljednika, a to premijeru u ovim kriznim trenucima sigurno ne ide u prilog.

Svjestan toga da je Jandroković doista unutar aktualne HDZ-ove postave njegova najozbiljnija konkurencija, Plenković je odlučio podrezati njegov utjecaj, prije svega dovodeći u pitanje pozicije njegovih kadrova u državnim tvrtkama. Tako bi, primjerice, u mirovinu uskoro trebao prvi čovjek Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, koji se smatra Jandrokovićevim kadrom. Riječ je o HDZ-ovcu koji godinama vlada Hrvatskim šumama i koji je svojedobno priveden u aferi Vjetroelektrane kao jedan od osumnjičenih pa Plenković ima i više nego dobre argumente za njegovo umirovljenje. Upućeni svjedoče da bi na Jakupčićevo mjesto trebao doći njegov dugogodišnji zamjenik Damir Miškulin, koji trenutno vodi Podružnicu Zagreb. S Jandrokovićem se godinama povezivao i predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo, a zanimljivo je da je Plenković nedavno izuzeo kompletnu dokumentaciju u postupku koji se vodi za imenovanje novog predsjednika Uprave Hrvatske pošte, čime je privremeno stopirao zaključavanje natječaja i kadroviranje u kojem je donedavno glavnu ulogu imao upravo Jandroković, s kojim je do te mjere zahladio odnose da se navodno više i ne čuju.

Model djelovanja

U HDZ-u tvrde da je ovo sukob koji bi mogao rezultirati dvjema solucijama, prva je da se Plenković upusti u izravan obračun s Jandrokovićem i da pokrene njegovu eliminaciju umanjenjem njegova utjecaja u brojnim važnim procesima, a druga da Jandroković uzvrati udarac i da Plenković iz ove igre izađe kratkih rukava, no zapravo još nije poznato kako bi on to izveo. Što će se uistinu događati, zasad je teško reći, no jasno je da je iz posljednje afere u sklopu koje ga je prozvala zviždačica Maja Đerek predsjednik Sabora izašao neokrznut premda je priznao da je intervenirao u Državnim nekretninama za svojega znanca. Toj je temi Jandroković pristupio s dozom opreza, baš kao što oprezno pristupa svojem odnosu s Plenkovićem. Oni koji poznaju predsjednika Sabora potvrđuju kako to jest model njegova djelovanja.

Jandroković je odmjeren i oprezan, a uza sve to, silno je ambiciozan te ima jednu vrstu političke mudrosti i lukavosti, u čemu je možda jači i od samog Plenkovića kojemu zamjera provođenje samovolje i nedorečenost u donošenju odluka, kao i to što se nije upustio u najavljene procese pomlađivanja stranke, nego je sve ostalo na razini šturih najava, koje HDZ-u nisu donijele ništa korisno. Nije ni Jandroković pretjerano sklon koaliciji s Miloradom Pupovcem, a još je manje sklon tomu da se u Vladi zadržavaju ministri koji su se doveli u vezu s istragama i aferama. Kako Plenković na to nije reagirao, tako u Jandrokovićevu krugu spominju manjak odlučnosti. No iako Plenkoviću zamjera manjak odlučnosti, Jandroković je u svojim istupima iznimno oprezan, posebice otkako se Plenković obrušio na njega nakon što je javno priznao svoju aferu u Državnim nekretninama koja se dotaknula i glavnog tajnika HDZ-a, premijerova prijatelja Krunoslava Katičića.

Prvi plan

Inače se uz Čulu za poziciju šefa Uprave Hrvatske pošte natječe još dvoje kandidata. Jedan od njih je bivši član Uprave Hrvoje Parlov, a druga kandidatkinja je izvršna direktorica u Hrvatskoj pošti Ivana Mrkonjić, koja je godinama karijeru gradila u PBZ-u i Ministarstvu znanosti, a ujedno je poznata i kao kći pokojnog suca Ustavnog suda Ivana Mrkonjića. Iako se Jandroković nedavno žestoko založio za to da se Čuli produlji mandat, Plenković se tomu otvoreno usprotivio. Navodno ga je mnogo više impresionirala biografija kandidatkinje Mrkonjić, koja za razliku od Čule nije ukaljana aferama zbog kojih su oporbeni saborski zastupnici nerijetko prozivali i premijera, a koji je vrhunac vlastite političke karijere doživio baš u Plenkovićevim mandatima na čelu HDZ-a. Oni koji Jandrokovića dobro poznaju iznenađeni su time što ga se počelo gurati u prvi plan jer je sve donedavno upravo držanje po strani bila njegova strategija za opstanak. Zahvaljujući njoj, stasao je u ozbiljnog političara i vjernog stranačkog vojnika koji nije opterećen ideologijom, nego se nameće kao svestran tip koji je po odlasku iz politike poslovno carstvo planirao graditi sa SDP-ovim Ivanom Račanom, sinom pokojnog Ivice Račana.

Zanimljivo je da je Jandroković preko supruge rodbinski povezan s predsjednikom Zoranom Milanovićem, ali s njim nikada nije imao idiličan odnos. Zato je Jandroković, za razliku od niza drugih HDZ-ovaca, u odličnim odnosima s novinarima i brojnim urednicima medija u Hrvatskoj, zahvaljujući kojima i jest došao do toga da ga više nitko ne naziva Njonjom, nego se o njemu progovara s dozom poštovanja, što njemu odgovara jer je prije u medijima dobivao prilično neugodan tretman. Svašta je Jandroković proživio i u svojem HDZ-u u kojem su ga često vrijeđali i ponižavali, međutim, on je još kao Sanaderov mladi lav imao jasan cilj i nije se dao pokolebati. S vremenom se naučio nositi s kritikama, a onda je u Plenkovićevu prvom mandatu došao do razine njegova neformalnog savjetnika po čijem je zagovoru bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić ostala bez pozicije. Umjesto nje, u ministarsku fotelju stigao je Darko Horvat, koji je u međuvremenu u novoj vladi navodno baš na Jandrokovićev nagovor preuzeo Ministarstvo graditeljstva. I Horvatovo uhićenje upravo se zato u HDZ-u protumačilo kao obračun s Jandrokovićem, čiji kadrovski utjecaj premijer Plenković nastoji oslabiti.

Ljudi na terenu

Zasad se od Jandrokovićevih kadrova u državnim tvrtkama sigurnim i stabilnim čini samo Ivica Arar iz Plinacra, no treba napomenuti kako Jandroković svoju mrežu nije gradio samo u državnim tvrtkama nego i na lokalnoj razini, među šefovima stranačkih organizacija, koji ga opisuju kao tipa koji je znatno susretljiviji i elokventniji, a ujedno i sposobniji od Plenkovićeva tajnika Katičića koji ga je naslijedio na toj funkciji u vladajućoj stranci. Upućeni svjedoče kako je Jandroković u odličnim odnosima s Anušićem, ali i s osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem, njegov je kadar i utjecajni zagrebački HDZ-ovac Ante Plazonić, ali i državni tajnik iz Ministarstva vanjskih poslova Frano Matušić, blizak je i s Marijem Šiljegom, ali i Mirom Totgergelijem iz svojega bjelovarskog kraja.

Ljudi na terenu, urganizacijama, za Jandrokovića već neko vrijeme imaju samo riječi hvale. Uspio se nametnuti kao političar koji ima manire “običnog smrtnika”, čemu su definitivno pridonijele i njegove aktivnosti na Facebooku koji je aktivirao uoči posljednjih parlamentarnih izbora, na kojima je baš on imao jednu od glavnih uloga u HDZ-u. To i jest jedna od stavki koje mu je Plenković zamjerio. Navodno predsjednik Vlade smatra da je Jandroković posljednje parlamentarne izbore, umjesto za promociju stranke, iskoristio za vlastitu političku promociju, što po njegovu mišljenju nije korektno. Bilo korektno ili ne, jedno je sigurno, Jandroković i Plenković od saveznika, polako, ali sigurno postaju politički protivnici. Opće je poznato da je Jandroković dosad preživio sve HDZ-ove predsjednike, ostajući vjeran stranci, a hoće li preživjeti i turbulencije u odnosu s Plenkovićem, vidjet ćemo.