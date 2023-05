OSVETA JE VEĆ NAJAVLJENA, GADNO JE! Kaos u zagrebačkom podzemlju nakon Sabljine smrti, zli duhovi ne spavaju danima: Svi dogovori iz prošlosti pali su u vodu

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nedavno je zagrebačku javnost potresla vijest da je u narodnjačkom klubu Ritz ubijen USKOK-ov optuženik Tomislav Sabljo, koji je građanima metropole dobro znan kao pripadnik i predvodnik mafijaške skupine Tebra i USKOK-ov optuženik. Istražni sudac zagrebačkog Županijskog suda u međuvremenu je donio odluku o zadržavanju zaštitara i suspendiranog policajca u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Suspendirani policajac Dorian Mraković u spomenutom noćnom klubu radio je kao zaštitar, a navodno je upravo on predao svoj pištolj šefu zaštitara Kristijanu Knegi, koji je nakon verbalnog sukoba usmrtio Sablju, koji je prije toga gostu kluba uperio pištolj u trbuh.

Oni koji su te noći svjedočili nemilim događajima u klubu kažu kako je Sabljo još od ulaska u klub djelovao drsko i nadmeno te je bio neugodan prema zaštitarima koji su radili svoj posao, pri tome se izlažući neugodnoj situaciji. U klub su ga pustili jer su bili svjesni s kime imaju posla, premda su sumnjali da on uza se ima pištolj, a kada je situacija izmakla kontroli, Knego je posudio pištolj i pucao u Sablju kako bi na taj način spriječio još veći i još ozbiljniji masakr, što znači da je zaštitar Bilić-Erića nastojao obavljati svoj posao, što će biti logična teza njegove obrane.

Osobe koje su se te noći našle u Ritzu tvrde da im uopće nije važno je li zaštitar imao dozvolu za oružje, što se naglašava u medijima, jer se ovdje radilo o borbi za život i smrt, a to su, naravno, spremni i posvjedočiti onda kada to bude trebalo. Problematično je upravo to što Knego uza se nije imao pištolj, kojega po zakonu čak ni kao šef zaštitara nije ni smio imati u privatnom objektu, pa se postavlja pitanje na koji bi način bez pištolja čuvao noćni klub kada se zna da su noćni klubovi, posebice oni narodnjački poput Ritza, nerijetko poprište ovakvih zločina, te bi zbog ovog slučaja moglo doći i do promjene zakona. Iako Knego uza se nije imao pištolj, uviđajući da situacija izmiče kontroli, oružje je posudio od suspendiranog policajca Mrakovića koji je trenutno osumnjičen za pomaganje u ubojstvu.





Radio svoj posao?

On je, kako je to potvrdila i policija, zaštitaru dao pištolj kojim je Sabljo ubijen. Iz izvora bliskih istrazi može se čuti kako je Sabljo te noći u jednom trenutku uperio pištolj prema bodibilderu Jadranku Jurkoviću znanom kao Juma, koji im je i otkrio pojedinosti koje su prethodile Sabljinu ubojstvu. Juma ubijenog Sablju poznaje od malih nogu te su njih dvojica otprije bili u dobrim odnosima. Nije nemoguće da je Sabljo u noći kada je ubijen bio pod utjecajem droga i da se baš zbog toga, nesuvislo govoreći, obratio bodibilderu poručujući mu da će dobiti što je zaslužio. Juma navodno nije imao pojma o čemu Sabljo govori, a premda se pokušao skloniti od njega, ovaj je prema njemu uperio pištolj, nakon čega se pored njih ukazao nepoznati mladić koji mu se ispričavao objasnivši da su svi pijani. Budući da je u klubu bila velika gužva, ni pripadnici ATJ-a Lučko koji su tu večer bili ondje u izlasku nisu vidjeli što se događa.

Kako je točno Knego doznao što se događa, još nije utvrđeno, ali je poznato da je Sabljo u klub ušetao s pištoljem koji je skrivao ispod jakne koja se nalazila na polici nad separeom u kojem je pio sa svojim društvom. Tako pijan, u jednom je trenutku gostu kluba priprijetio pištoljem i navodno je nesuvislo govorio: ‘Dobio je tko je zaslužio, dobit ćete i vi’. Knego je, doznavši što se događa, od Mrakovića uzeo pištolj koji je on prema dostupnim podacima legalno posjedovao te krenuo prema Sablji. Njih dvojica verbalno su se sukobila, a Sabljo je tijekom tog sukoba bio prilično neugodan te je prijetio Knegi koji je zatim ispalio više hitaca u njega i usmrtio ga. Mrakovića su inače iz zagrebačke policije suspendirali zbog primanja mita od čovjeka koji je napravio prometni prekršaj. Teretilo ga se da je od jednog prometnog prekršitelja tijekom patroliranja uzeo 200 kuna mita umjesto da mu je napisao kaznu, dok drugog nije ni kaznio kada mu je rekao da novca nema. Za sve se to doznalo još u studenome 2021. godine, kada je ovaj policajac suspendiran, nakon toga u priču se uključio USKOK koji je protiv njega i službeno pokrenuo istragu, a optužnica je u međuvremenu i potvrđena.

Dublji obračuni

Prema tezama iz istrage o Sabljinu ubojstvu, nadzorne kamere naguravanje između njega i redara noćnog kluba snimile su i ispred kluba, prije nego što je došlo do ubojstva, a Knego koji je te večeri smjenu preuzeo u 22 sata mirno je dočekao policiju i jasno im rekao kako je on to učinio.

Inače je zaštitarska tvrtka Bilić-Erić, čiji je zaposlenik Knego, posljednjih godina bila u središtu pozornosti zbog toga što je njihovo poslovanje s Gradom Zagrebom problematizirao aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdeći da su zarađivali milijune čuvajući prazne gradske stanove i prostore.

Mediji su tu sesvetsku tvrtku povezivali s pokojnim Vinkom Žuljevićem Klicom, a već niz godina uspješno je vodi Slaven Petričević. Knego je blizak Petričevićev suradnik, a istražiteljima je posebno zanimljivo što je uhićeni suspendirani policajac Dorian Mraković sin pokojnog Branka Mrakovića Đolija, bliskog suradnika pokojnog Vinka Žuljevića Klice, koji je poginuo zajedno s Brankom Katušićem Indijancem 2015. u eksploziji vile u Pragu.

Iako se u jednom dijelu i među istražiteljima može čuti da je Knego samo radio svoj posao, drugi tvrde kako je lako moguće da su posrijedi i neki drugi, znatno dublji obračuni te da bi prije svega u ovom slučaju moglo biti problematično oružje kojim se Knego te noći poslužio.









Sabljo je inače u društvu prijatelja Gorana Vidovića i još nekolicine osoba u klub stigao taksijem te je tijekom noći mahao revolverom koji mu je uzeo i spremio upravo Vidović. I prije pucnjave posjetitelji su svjedočili naguravanjima i hvatanjima za vrat, ali bez obzira na to, Sabljo je s društvom pušten u klub. Premda se činilo da se strasti smiruju, Sabljo je i u klubu nastavio s naguravanjem, nakon čega je Knego reagirao i oduzeo mu život, ali ono što se u svemu tome dovodi u pitanje jesu četiri hica koja je zaštitar ispalio u Sablju, a zbog čega je upitno može li se ovdje govoriti o nužnoj obrani i njezinu prekoračenju ili ipak o klasičnom ubojstvu. Kneginu obranu u nezavidan položaj dovodi i to što je on u Sablju dva hica ispalio i onda kada je on pao na pod.

Upućeni u situaciju tvrde da Knego dugi niz godina radi u zaštitarskoj službi te napominju i da je vrhunski džudaš pa se s obzirom na to i fizički mogao sukobiti sa Sabljom te se na taj način razračunati, a dio skeptika tvrdi i da u ovom slučaju ništa nije splet slučajnih okolnosti, pa ni to što su se te noći policajci u civilu također našli u klubu u koji je Sabljo navodno i prije ovog događaja često zalazio, što se uostalom može zaključiti i iz toga što mu se tijekom večeri pridružio suvlasnik kluba Mario Gavrić.

Neugodan gost

On je navodno po izlasku iz istražnog zatvora često posjećivao razne zagrebačke noćne klubove, a u nekima je već zaradio zabranu ulaska jer je bio problematičan i jer je izazivao tučnjave s redarima. Što god da je Sabljo radio, njega više nema, a pitanje je ima li zagrebačka policija vremena za predah jer nije nemoguće da ovo ubojstvo bude motiv za osvetu te da ona pokrene nove mafijaške obračune nalik na one iz sredine 90-ih i početka 2000-ih. No sredinom 2000. došlo je do pomirbe dviju suprotstavljenih skupina iz zagrebačkog podzemlja i među njima je zavladao mir, vjerojatno i suradnja.

Sada se, kako prenose izvori bliski istražiteljima, strahuje kako bi Sabljino ubojstvo moglo znatno narušiti taj mir, a pritom bi moglo doći i do smjene generacije među šefovima suprotstavljenih struja u tzv. podzemlju, za koje dogovori iz prošlosti nemaju nikakvu snagu.









Naime, izvori bliski istrazi upozoravaju na glasine iz Sabljina kruga kako osveta slijedi.

Takva strahovanja nisu neobična kada se zna da je Sabljo uhićen i optužen u akciji Tebra kao jedan od vođa zločinačke organizacija koja je krijumčarila drogu, palila aute i utjerivala dugove. Sablju, Tomislava Sučića, Đorđa Vuletića i još 17 osoba povezuje se s krijumčarskim lancem droge iz Albanije i Crne Gore preko BiH do Hrvatske, a uhićeni su u velikoj policijskoj akciji još u srpnju 2019. godine. USKOK sumnja da su Sabljo i Sučić na području Hrvatske, BiH, Crne Gore i Albanije od svibnja 2016. do sredine svibnja 2019. godine okupili skupinu zbog nabave marihuane i njezina krijumčarenja. Marihuana je prvo skladištena kod Ljubuškog, a potom uz asistenciju granične policajke dovožena u Hrvatsku. Policajka je navodno bila sudionica dopreme droge kupcima u Dugopolju ili ju je u Vrgorcu predavala članovima skupine koji su je zatim vozili do Zagreba i Kupinca. Droga je potom prodavana drugim preprodavačima, na taj način u našu zemlju prokrijumčareno je minimalno 15,7 tona marihuane, a vođe skupine organizirali su i nabavu 1335 grama kokaina, na čemu su ukupno zaradili oko 84,6 milijuna kuna. Dvojac Sabljo i Sučić optužen je da je s Vuletićem povezao šestero optuženih koji su zaprimili najmanje četiri automobila i pripremali napad na najmanje jednu osobu te prikrivali minimalno jedan ukradeni automobil i protupravno naplatili dug od najmanje jedne osobe. Vuletić je prije više od 20 godina bio među optuženima u tzv. knežijskoj skupini za udruživanje u zločinačku organizaciju, a Sabljo je svoj autoritet u podzemlju gradio i na bliskosti sa šefovima te skupine.

Prije nešto više od deset godina Vuletić i Sabljo uhićeni su pod sumnjom da su na Knežiji krali automobile, a u medijima se pak, kada je riječ o sudionicima grupacije Tebra, posebno spominjao Josip Nikić koji je poznat i kao suprug starlete Matee Hohnjec, kojemu se svojedobno sudilo jer je sa suprugom dopustio da se u njihovu stanu drogira Tea Drakulić, koja je umrla od posljedica konzumiranja MDMA droge.

Eksplozija i palež

U ljeto 2021. godine optuženima u akciji Tebra za narkobiznis u kojem su navodno zaradili 84,6 milijuna kuna deblokirana je imovina vrijedna deset milijuna kuna jer u roku od dvije godine nije potvrđena optužnica, zbog čega je Sabljo po Zagrebu mogao voziti automobil Maserati i zalaziti u klubove poput Ritza u kojem boca viskija stoji više od stotinu eura.

Sabljo je zbog Tebre u Remetincu bio od srpnja 2019. do početka prosinca 2021., a nakon što je izašao iz pritvora u kojem je završio kao optuženi u akciji Tebra, dva je puta pritvaran, a oba se puta u Remetinec vratio zbog iznude ili pokušaja iznude. Zanimljivo je podsjetiti i na to da je nedavno na zagrebačkom Laništu eksplozivna naprava oštetila desetak ulaznih vrata stanova i razorila jedan stan te narušila statiku zgrade, a dinamit je eksplodirao ispred stana u kojem je s dvojicom sinova spavala partnerica USKOK-ova optuženika Sučića, Sabljina partnera iz akcije Tebra koji je za to vrijeme boravio u Remetincu. Spomenutu akciju Tebra zajedno su vodili bosanskohercegovački i hrvatski policajci, a u tom periodu pojedine uhićenike povezivalo se s napadima na Dinamove šefove pa se govorilo i da je jedan od njih optužen za palež automobila Krešimira Antolića, a ova skupina povezivala se i s planiranim napadom na bivšeg predsjednika Uprave Dinama Igora Kodžomana. Upravo je zbog Sabljinih veza s čelnim ljudima zagrebačkog Dinama policija u strahu od novih mafijaških obračuna po glavnome gradu jer je ovaj dečko s Knežije bio u sukobu s momcima za koje je odrađivao cijeli niz kaznenih djela koja uključuju i organizaciju ubojstava, pri čemu se uz ostalo spominje i pucnjava na bivšeg Dinamova gazdu Zdravka Mamića.

U određenim krugovima sumnja se da Sabljina likvidacija nije splet nesretnih i slučajnih okolnosti. Ako je suditi po izjavama ministra Božinovića koji sve pripisuje slučajnosti, nije nemoguće da i policija ne želi dublje grebati po ovom kompleksnom slučaju, no s druge strane, u policijskim krugovima tvrde da će itekako razmotriti teze o tome da je Sabljino ubojstvo nije slučajno.