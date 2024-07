Osvanuo neobičan partizanski plakat iz 1945. godine: ‘Stepinac je o njima ružno govorio’

Autor: M.D.

Tijekom Drugog svjetskog rata na ovim je prostorima u vojnim akcijama sudjelovao i velik broj žena. Zbog toga su se morale organizirati, što je i učinjeno osnivanjem Antifašističke fronte žena 1942. godine. No, one se nisu mogle okupiti i raspraviti o važnim pitanjima sve do 21., 22. i 23. srpnja 1945. godine, kad su antifašistkinje stigle u Zagreb na Prvi kongres Antifašističke fronte žena Hrvatske.

Na tom kongresu je bilo riječi o udjelu žena iz Hrvatske u Narodnooslobodilačkoj borbi te njihovom radu u zbrinjavanju izbjeglica, ranjenika i djece. Govorilo se i o njihovom sudjelovanju u radu Jugoslavenske narodnooslobodilačke fronte, ali i u tek uspostavljenoj narodnoj vlasti. Antifašistkinje su tad prihvatile nove zadatke koji su imali cilj podići razorenu zemlju.

Na Redditu se pojavio plakat autora Nikole Mucavca koji podsjeća na taj događaj, a u komentarima su se javili mnogi koji su se prisjetili značaja samog AFŽ-a. “Ne priča se dovoljno o tome kako je antifašistički pokret utjecao na ženska prava (i obrnuto, ulozi žena u njemu), pogotovo za vrijeme rata i nešto neposredno poslije”, napisao je netko i odmah dobio odgovor: “Ne priča se dovoljno ni o tome kako su komunisti brzo likvidirali taj AFŽ”.

Izborile se za ravnopravnost

Treba reći kako je povijesna činjenica da su žene u poslijeratnoj Jugoslaviji dobile pravo glasa još 11. kolovoza 1945. godine, što je u to vrijeme bila rijetkost. Stvorile su temelje za razvoj jednakih mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja kao i muškarci. Godinu dana poslije ravnopravnost im je zagarantirana i Ustavom FNR Jugoslavije. Davne 1979. godine Jugoslavija je zakonom regulirala i pravo na pobačaj, oko čega se danas u Hrvatskoj vode velike polemike.

“Ja sam ušla u prvi razred 1913. i 1914. godine, kad je nastao rat, zatim sam čuvala goveda, pa sam zaboravila i ono što sam naučila, a danas ipak sam nešto naučila, a to mogu zahvaliti Komunističkoj partiji. Pred nama stoje veliki događaji, pred nama stoje izbori. Vi znate, da u bivšoj staroj Jugoslaviji, kad su provađani izbori, onda su agenti reakcije, Mačekovci i drugi obećavali nekom opanke, nekom čokanje da glasuju za njih, a nisu održavali sastanke da ljudima kažu za što će glasati, za kakvu budućnost i za koga. Za godinu dana oni su narodu i deset opanaka sa leđa skinuli. To je bilo zato, što naši ljudi nisu znali čitati ni pisati, nisu znali ništa o politici itd.. Pred nama stoje izbori, i sada znade svako dijete i svaka baba, o čemu će se glasati, jer naši narodi sami sebi sudbinu stvaraju. Ja vam obećajem u ime žena Banije, da će žene Banije raditi kao što su do sada radile kroz ovu 4-godišnju borbu. Mi smo 4 godine išle onim putem, koji nam je pokazala slavna Komunistička partija i mi smo izvele najljepše što imamo — svoju ravnopravnost”, stoji u referatu koji je pročitala drugarica Anka Berus na zagrebačkom Kongresu.

“Za te žene je Stepinac govorio samo ružne stvari”, ustvrdio je netko u komentarima na Redditu, ali drugi su se osvrnuli na njihovo djelovanje na šaljiv način. “Djevojke u ljetnim haljinama i srpovima i maramama i komunistkinje vooolim”, napisao je netko aludirajući na stihove pjesme Haustora “Moja prva ljubav”.