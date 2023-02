OSVANULA SKANDALOZNA ČETNIČKA STRANICA! Monstruozno je što se tamo piše: ‘Unuci će biti mladi četnici kad narastu’

Autor: Dnevno.hr

Facebook stranica “Četnički pokret Republika Srpska” zasad ima nešto više od dvadeset pratitelja, a zbog užasnih poruka mržnje i pozivanja na zločine, privukla je pažnju šire javnosti.

Naime, starija muška osoba koja se nalazi na fotografijama koje su objavljene na Facebook stranici, najčešće pozira s unucima, mecima ili alkoholnim pićima.

Od poruke “živjela Republika Srpska i Srbija” brzo se prelazi na tvrdnju da će vlastite unuke “učiti srpstvu” te da će oni biti “mladi četnici” kada narastu.





To napreduje od “oj braćo moja hoćemo li piti turske krvi” pa sve do tvrdnji da je “ubijao i klao za slobodu srpskog naroda i Republiku Srpsku”, prenosi Klix te dodaje da je protiv ovakvih poruka mržnje i pozivanja na nasilja moguće podnijeti kaznenu prijavu jer je riječ o raspirivanju nacionalne, vjerske i rasne mržnje, no sankcije za takve izjave su kazne zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Profil na fejsbuku fakat postoji, draga @RSrpska, uhapsit, razoruzat i poslat na psihijatriju ili u zatvor!!! pic.twitter.com/ciBPhIPYCe — Srđan Puhalo (@SrkiPuhalo) February 5, 2023

Nije poznato je li stranica prijavljena nadležnim organima i koje će se radnje poduzeti, no građani su uznemireni zbog ovih poruka.

Moguće da je netko u međuvremenu i reagirao jer na stranici trenutno nema nikakvog sadržaja.