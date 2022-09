OSUMNJIČENI BAŠIĆ U AFERI ‘VJETROELEKTRANA: ‘Da, susreo sam se s Zdravkom Marićem. A evo da vam kažem i zašto’

Autor: Dnevno.hr

Nakon dvije i pol godine još nema optužnice u slučaju “Vjetroelektrana” u kojoj je uhićena Josipa Rimac na poziciji državne tajnice, kao i predsjednik uprave Hrvatskih šuma s dvojicom osumnjičenih investitora.

Milenko Bašić, osumnjičen da je Josipi Rimac dao mito za pogodovanje oko izgradnje vjetroparka je u razgovoru za RTL iznio svoju istinu.

“Za mnom je izdana međunarodna tjeralica na kojoj glasi da je izdana zbog davanja mita kroz policu osiguranja ‘Generali osiguranja’. Stoji da smo preko sestre Josipe Rimac dali proviziju koju je ona podijelila s Josipom i to u iznosu po 45.000 eura. To je izmišljena i nemoguća laž. Mi s tim osiguranjem nikad nismo poslovali. Mi imamo u svojoj grupaciji na tisuće polica, ali nikad ni jednu policu nismo zaključili s tim osiguranjem. To je izmišljena laž. Kada je tjeralica izdana, bio sam u svojoj kući u Posušju gdje uvijek živim otkad sam se rodio. Tu je i firma i centrala za jugoistočnu Europu. Našao sam se kod kuće, na svom radnom mjestu (kad je izdana tjeralica op.a) – kako sam onda mogao pobjeći? Mogli su i Mađari izmisliti da sam pobjegao iz Mađarske. Za mnom je raspisana tjeralica za davanje mita kroz policu osiguranja koja ne postoji. Čista izmišljena laž i ima debeli razlog zašto je izmišljena”, rekao je Bašić.





Objašnjava kako je sve izmišljeno kako bi ga ucijenili da za bagatelni iznos proda svoj vjetropark.

“Odmah su zatvoreni svi računi banaka s kojima besprijekorno radimo više od 30 godina – na cijelom području jugoistočne Europe, kao i sredstva HABOR-a. Ucjenom su tjerali da prodamo za onu cijenu koja se neprestano nudi s više različitih agencija, a sve to polazi s istog mjesta – iz Lijepe naše. O tome se govorilo i u Saboru, da smo oštetili državu, da nismo imali pravo na ugovor, da nismo bili upisani u Registar za obnovljive izvore (energije op.a.), da nismo mogli osigurati cijenu… Opet čista laž. Istražitelji jednostavno nemaju ništa crno u tom projektu. Sad su se uhvatili izmišljanja, da nas natjeraju da odemo u stečaj pa da za bagatelu prodamo. A taj registar je javan. Svaki građanin kugle Zemaljske, ako ukuca našu tvrtku u Registar za obnovljive izvore energije, vidjet će da smo tamo. Ja sam tu firmu kupio od austrijske državne firme, od austrijske elektroprivrede jer su imali sve spremno za graditi, jer su bili u registru. Bio je to projekt spreman za graditi. Ukucajte na internetu C.E.M.P., vidjet ćete da je jedan ugovor iz, mislim, 2007. godine, a drugi iz 2009. Istražitelji nisu mogli doći do tog podatka. Zašto? Naređeno im je da nešto izmisle jer nemaju što drugo.”

Na pitanje je li se susreo sa Zdravkom Marićem kaže da je, ali zato što ih je HABOR reketario, zaustavljao projekt u vrijeme gradnje.

“Napravio sam pritisak, moji ljudi, ne ja, da pišu svim članovima prave HABOR-a da ukažu na sve nepravilnosti, da bi se napravio pritisak da nas pokušaju (staviti op.a) barem u ravnopravan položaj s ostalim investicijama, a naša investicija nije imala nikakav rizik za HBOR. Ono što smo tražili od HABOR-a, mogli smo im dva puta vraćati od već postojećeg sagrađenog projekta. Jer mašinu se, kako se montira, može pustiti u pogon. HABOR nije imao što razmatrati, ali ipak jesu godinu i pol dana, pokušavajući nas natjerati da pustimo nekog drugog, nekog velikog s iskustvom. Zastupnica u Saboru Karolina Vidović Krišto čak je javno rekla da ćemo ugovorom oštetiti RH za 2,5 milijardi kuna, želeći nas oblatiti javno. Republika Hrvatska dnevno na našem projektu profitira 400.000 eura, ako to preračunamo u kune za sljedećih 12 godina i u odnosu na cijenu na burzi, profitirano je ukupno 13,5 milijardi eura. Gubimo ih mi, da bi Hrvatska dobila, profitirala, od prodaje struje na tržištu.”