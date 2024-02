Ostvaruju se strahovi HDZ-ovaca, Jandroković očajan: ‘On postaje njegov Gojko Šušak’

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Nedavno je u raspravi sa SDP-ovim saborskim zastupnikom Sinišom Hajdašem Dončićem premijer Andrej Plenković otkrio kako se za godinu i pol dana vidi na poziciji na kojoj se trenutno nalazi. Njegove riječi u HDZ-u nije bilo potrebno tumačiti – Plenković je otkrio kako ostaje u hrvatskoj političkoj areni i kako planira pobijediti na svim izborima u idućoj superizbornoj godini.

Iako je veoma diskutabilno kolike su uistinu HDZ-ove šanse na predsjedničkim izborima u srazu s Milanovićem neovisno o tome tko će im biti kandidat, nema diskusije o tome da je Plenković spreman na osvajanje još jednog mandata. Ne podnose to baš svi u njegovoj stranci s lakoćom i olakšanjem, upravo suprotno, oni koji su najbliži Plenkoviću najviše su se uskomešali jer vrlo dobro znaju da on, gradeći svoju karijeru, utječe na stagnaciju njihovih karijera.

Kako tvrde HDZ-ovci, Plenković je već sada duboko pustio korijene ne samo u svojoj vladi nego i u stranci, u kojoj je nemoguće napredovati jer on nikomu ne da ispred sebe, što je s njegove točke gledišta sasvim razumljivo – to je tajna Plenkovićeva opstanka. No ono što dugoročno zabrinjava HDZ-ovce koji razmišljaju nešto šire jest to što se tako demotiviraju oni koji su intelektualno i politički sazreli za preuzimanje ozbiljnijih pozicija od onih na kojima se trenutno nalaze.

Nema napretka

Pristup u kojem je Plenković alfa i omega hrvatske političke scene i HDZ-a za stranku nije optimističan jer se na taj način mladima onemogućava i da budu aktivni i da dolaze u stranku s nekim svježim idejama i prijedlozima, smatra naš sugovornik iz HDZ-a te kaže da mladi u stranci mogu napredovati samo ako se zahvaljujući obiteljskom pedigreu uspiju utrpati u kategoriju Plenkovićevih mladih lavova.

Time je HDZ, suprotno Plenkovićevim obećanjima s početka mandata, postao stranka jednog čovjeka, baš kao što je i kompletna hrvatska politička scena uglavnom svedena na njega i Milanovića s limitiranim ovlastima. Ne manjka u HDZ-u onih s velikim ambicijama, jedan od takvih je svakako i bivši osječki župan Ivan Anušić, čiji je inat Plenković slomio kada je Anušić pristao preuzeti fotelju ministra obrane.

Na prvu bi se možda reklo kako je Anušić odigrao za Plenkovića, no kada se sagledaju potezi koje je bivši župan povukao u nekoliko tjedana ministarskog mandata, moglo bi se reći da je Anušić sebi dugoročno otvorio vrata u svijet ozbiljnih političara s veoma ozbiljnom perspektivom. Nije čudno stoga što dobar dio HDZ-ovaca u ovom slavonskom profesoru tjelesnog vidi budućeg šefa svoje stranke, pri čemu naglašavaju da je Anušić pokazatelj toga da formalno obrazovanje za uspjeh u politici nije bitno.

Potpuno ga marginalizirao

To što se u posljednje vrijeme sve češće ističe Anušić teško pada predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, koji je za svoju političku karijeru imao sasvim drugačije planove. Ideja je bila da se nakon Plenkovićeva povlačenja iz hrvatske politike njega instalira na čelo Vlade i stranke, no s Anušićem, koji je naglo uzletio, to će biti teško provesti. Svjestan je Jandroković da ga je Plenković potpuno marginalizirao, stoga se i sam sve manje pojavljuje u medijskom prostoru, a i sve rjeđe komunicira s premijerom, i to uglavnom preko posrednika Marka Milića.









Upućeni tvrde da Jandroković ni sam nije posve siguran što će učiniti nakon idućih parlamentarnih izbora, jer kada je o politici riječ, ne zna što dalje, a teško mu je donijeti odluku o povlačenju. U svakom slučaju, nakon izbora ne bi htio ostati na poziciji na kojoj se trenutno nalazi. Sve ostale pozicije koje bi mu se eventualno mogle ponuditi niže su rangirane od one koju trenutno obnaša, a Jandroković nije zainteresiran ni za odlazak u Europski parlament među ostalim i zato što se ne namjerava odvajati od obitelji i živjeti na dvije adrese.

Osim toga, Jandroković je solidno financijski situiran, no novca nikada dosta, kaže naš sugovornik koji poznaje šefa Sabora i ne odbacuje mogućnost njegova odlaska iz političkih u poduzetničke vode.

Neizvjesna sudbina

U političkim vodama zasigurno će i nakon izbora plivati ministar prometa Oleg Butković, za kojega se također tvrdi kako je dečko velikih ambicija koji će strpljivo čekati mogućnost da zasjedne u premijersku fotelju, no mogao bi se načekati bez obzira na to što je unutar stranke izgradio respektabilnu mrežu pristaša. Dio HDZ-ovaca smatra da Plenković traži način da se bezbolno riješi Butkovića, no ni njemu to zasad nije pošlo za rukom.









Pošlo je za rukom zato Branku Bačiću da se profilira kao uspješan ministar graditeljstva pa se po HDZ-u počelo govoriti da bi on mogao biti stranački kandidat za predsjednika, ali on je tu opciju odbacio za nedavnog gostovanja u “Nedjeljom u 2” pa o tome nema dvojbe. Ono o čemu dvoje u stranci jest hoće li Bačić nakon idućih parlamentarnih izbora ostati u ministarskoj fotelji jer dio njegovih stranačkih kolega smatra da bi ovaj utjecajni HDZ-ovac nakon izbora ipak mogao zatražiti neku mirniju poziciju.

Pitanje svih pitanja jest koju će poziciju nakon izbora od Plenkovića tražiti Anušić, koji se zasad o nastavku karijere ne oglašava i baš zato dio HDZ-ovaca tvrdi da bi on Plenkoviću mogao biti ono što i Gojko Šušak Tuđmanu – tihi operativac koji mu bez puno pompe u svim krizama čuva leđa.