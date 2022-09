OSTVARUJU SE NAJCRNJE PROGNOZE NAFTNOG STRUČNJAKA: Kolaps plinskog sustava već je započeo, EU strahuje od smrzavanja! Plenković je ključnu stvar smetnuo s uma

Autor: Dnevno.hr/I.J.

EU dužnosnici obećali su da će u danima koji dolaze osmisliti mjere bez presedana za rješavanje situacije golemog rasta cijena energenata kao posljedice ruskog rata protiv Ukrajine. Među odlukama bi trebala biti i ona koja je već izazvala kontroverze – ograničavanje cijene plina, što bi dodatno moglo razbjesniti Kremlj.

Europska komisija će preko vikenda raditi na na izradi tekstova odluka, koji će uključivati i hitno financiranje onih potrošača koji se bore s golemim računima za energente.

“EU će sljedeći tjedan predložiti mjere bez presedana za situaciju bez presedana”, objavila je povjerenica za energetiku Kadri Simson nakon sastanka s ministrima naglasivši da će kompenzacija za kućanstva i poduzeća u problemima biti pokrivena porezom na energetske kompanije koje ostvaruju velike prihode na račun visokih cijena električne energije.





Dodala je da će biti oporezovani i ekstraprofiti onih tvrtki koje se bave fosilnim gorivima stvoreni na temelju prenapuhanih cijena.

Dvojica diplomata neslužbeno su rekla da prijedlog da se ograniči cijena koju EU plaća za ruski plin nije dobio široku potporu ministara energetike na današnjem sastanku, piše Reuters,

“Bila je velika rasprava o ograničavanju cijene plina, a Komisija bi trebala izaći s prijedlogom koji će pomoći u smanjenju cijena cjelokupnog plina, ali istovremeno neće ugroziti opskrbu Europe plinom”, rekao je jedan od diplomata.

Ograničavanje veleprodajnih cijena plina

Na sastanku u Bruxellesu je sudjelovao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović koji je rekao da se ide u smjeru ograničavanja cijena plina te da takav prijedlog zagovara i Hrvatska.

“Naglasio sam da je jako važno ići na ograničavanje veleprodajnih cijena plina, i to nevezano od koga se taj plin kupovao. Gotovo sve države članice raspravljale su na taj način”, rekao je ministar Filipović.

I dok EU komisija najavljuje udar na velike energetske kompanije, sve je više malih opskrbljivača plinom koji zbog visokih nabavnih cijena odustaju od tog posla. Tako u Križevcima dvije i pol tisuće kućanstava ostaje bez dosadašnjeg opskrbljivača.









“U ovim sadašnjim tržišnim uvjetima, kada je nabavna cijena 10 puta veća, mislim nemate nikakve ekonomske logike ponuditi nekome cijenu kad znate da ipak veliki igrači ne tržištu plina mogu ponuditi nešto povoljnije cijene. Potrošači ne mogu ostati bez plina i nema nikakvog razloga za paniku”, rekao je Darko Jambreković, tajnik Uprave Radnik d.d. za HRT.

Oni nisu jedini. Od opskrbe plinom mora odustati i Plin Vrbovec koji je do sada bio odgovoran za 3.500 kućanstava s tog područja. Što će biti s njima, još se ne zna, ali činjenica je da Gradska plinara Zagreb, koja i sama grca u problemima, ne može preuzeti nove korisnike. Njih 10.000 već je predalo zahtjev. ali iz GZPO-a kažu kako trenutno ne može primati nove kupce iz kategorije javna usluga kućanstvo.

“Ovo bi značilo stečaj GPZO-a, a onda bi došlo tisuće tisuća kućanstava koje GPZO opskrbljuje, znači ne smije se dogoditi niti jedan niti drugi scenarij”, rekao je Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik.









Mali distributeri pred kolapsom

Na ovaj problem je u siječnju ove godine upozoravao energetski stručnjak Davor Štern. On je tada u razgovoru za naš portal upozorio kako Vlada hitno treba pomoći malim opskrbljivačima plinom.

“Ne može se dozvoliti da svi ti opskrbljivači odu u stečaj, jer to znači kolaps cijelog plinskog sustava. Mogli bi se izvući ako bi ih netko od velikih htio kupiti, ali dok se roba prodaje ispod cijene koštanja to se neće dogoditi”, ističe Štern.

A to je upravo ono što se događa u Hrvatskoj. Građani ne plaćaju tržišnu cijenu plina, što mali distributeri ne mogu podnijeti. Križevci i Vrbovec su prvi u nizu, lavina je krenula i biti će je teško zaustaviti. Cijene plina i dalje luduju, a situacija je sada još gora nego u siječnju kada je Štern govorio kako smo davno prešli neku realnu cijenu koštanja plina.

“Ovo što se sada događa je borba cijenama kojoj nema kraja. Rusi dignu cijenu plina, nakon čega to isto naprave i proizvođači LNG-a u Americi, a onda to naprave i prijevoznici LNG-ja i tu nema kraja”, rekao je tada Štern.

Vlada je ovog tjedna izašla s novim paketom pomoći domaćinstvima.

Iako je Plenković obećao pomoći malim poduzetnicima, o distributerima plina nije bilo ni riječ.

Premijer bi to mogao požaliti za nekoliko tjedana kada padnu temperature, a građani se počnu smrzavati. Kad uz to dodamo i sve one građane u Hrvatskoj koji se griju na struju, a kojima je Vlada mjerama ‘darovala’ još više račune, pred HDZ-om je burna jesen,