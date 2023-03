OSTVARUJE SE NAJGORA NOĆNA MORA UKRAJINE! ‘Ušli smo u grad!’, Moskva poručuje svijetu: ‘Miriše na monstruozan zločin’

Autor: M.P.

Medijska izvješća o napadima na plinovode Sjeverni tok koordinirani su pokušaj da se skrene pozornost i Moskva ne razumije kako američki dužnosnici mogu pretpostaviti bilo što o napadima bez istrage, rekao je Kremlj u srijedu.

“Očito je da autori napada žele skrenuti pozornost. Očito je riječ o koordiniranom okušaju skretanja pažnje u medijima”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za državnu novinsku agenciju RIA.

“Kako američki dužnosnici mogu išta pretpostaviti bez istrage?”





Kremlj: Miriše na monstruozan zločin

Peskov je također rekao da zemlje dioničari Nord Streama trebaju inzistirati na hitnoj, transparentnoj istrazi. “I dalje nam nije dopušteno sudjelovati u istrazi. Tek prije nekoliko dana dobili smo obavijesti o tome od Danaca i Šveđana”, rekao je Peskov.

“Ovo nije samo čudno. Miriše na monstruozan zločin.”

Podsjetimo, novi obavještajni podaci koje su pregledali američki dužnosnici sugeriraju da je prošlogodišnji napad na plinovod Sjeverni tok izvela proukrajinska skupina, objavio je list The New York Times u utorak.

Nema dokaza da su u operaciju bili uključeni ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ili najviši ukrajinski dužnosnici, niti da su počinitelji djelovali prema uputama bilo kojeg dužnosnika ukrajinske vlade, objavio je list navodeći američke dužnosnike.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće, a američki dužnosnici nisu bili dostupni za komentar. SAD i NATO napade na plinovod u rujnu 2022. nazvali su “činom sabotaže”, a Moskva je optužila zapad i pozvala Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da provede neovisnu istragu.

U obavještajnom izvješću sugerira se da se oni koji su izveli napad protive ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu “no ne precizira se tko su članovi skupine, niti tko je napad naredio ili platio operaciju”, piše Times.









“Američki dužnosnici odbili su otkriti prirodu obavještajnih podataka, kako se do njih došlo niti bilo kakve detalje o snazi dokaza koje sadrže. Rekli su da o tome nema čvrstih zaključaka”, piše list.

Zelenski upozorava: Ako padne Bahmut, Rusi imaju otvoren put kroz istok

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za CNN je govorio o bitci za Bahmut, nedavnom posjetu predsjednika Bidena Kijevu i još mnogo toga.

Ruske trupe imat će “otvoren put” za zauzimanje ključnih gradova u istočnoj Ukrajini ako preuzmu kontrolu nad Bahmutom, upozorio je Zelenski u intervjuu dok je branio svoju odluku da zadrži ukrajinske snage u gradu pod opsadom.









“Ovo je taktičko za nas”, rekao je, inzistirajući na tome da je kijevsko vojno zapovjedništvo ujedinjeno u odluci o nastavku obrane grada nakon što su ga tjedni ruskih napada ostavili na rubu pada u ruke moskovskih trupa.

“Razumijemo da bi nakon Bahmuta mogli ići dalje. Mogli bi ići u Kramatorsk, mogli bi ići u Sloviansk, to bi bio otvoren put za Ruse nakon Bahmuta do drugih gradova u Ukrajini, u smjeru Donjecka”, rekao je dodavši da je to razlog zašto njihovi ‘momci i dalje stoje tamo’.

Višetjedni napad Wagnerovih plaćeničkih trupa, koji se pojačao posljednjih dana, protjerao je tisuće ljudi iz grada i desetkovao infrastrukturu. Ali ukrajinske trupe također su postavile upornu obranu područja, zaustavljajući napredak Rusije.

Zelenski je rekao da su njegovi motivi da zadrži grad “toliko različiti” od ciljeva Rusije. “Razumijemo što Rusija tamo želi postići. Rusiji je potrebna barem neka pobjeda – mala pobjeda – čak i uništavanjem svega u Bahmutu, samo ubijanjem svih tamošnjih civila”, rekao je Zelenski.

Rekao je da ako Rusija uspije “staviti svoju malu zastavu” na vrh Bahmuta, to bi pomoglo “mobilizirati njihovo društvo kako bi se stvorila ideja da su oni tako moćna vojska”.

Wagner tvrdi da je zauzeo istočni Bakhmut

I dok Zelenski brani svoju odluku da ukrajinske trupe i dalje brane Bahmut, plaćenici Wagner skupine tvrde, istočni dio grada je pod njihovom kontrolom. U srijedu je šef ove privatne vojne kompanije, Jevgenij Prigožin, rekao kako njegove jedinice drže istočni dio grada.

“Sve istočno od rijeke Bahmutka potpuno je pod kontrolom Wagnera”, rekao je.

Ukrajinski general s vojnim čelnicima SAD-a i NATO-a

Vrhovni vojni čelnik Ukrajine, general Valerij Zalužni, razgovarao je o situaciji u Bahmutu s vojnim čelnicima SAD-a i NATO-a, rekao je u utorak u objavi na Telegramu.

“Prije svega sam ih upoznao sa stanjem na ratištu. Najdetaljnije sam se fokusirao na istočni smjer. Konkretno, situaciju u Bahmutu”, rekao je vrhovni zapovjednik Ukrajine.

“Razgovarali smo o isporuci vojne pomoći, uključujući oružje i streljivo. Pitanja jačanja protuzračne obrane i opskrbe dalekometnim oružjem ostaju ključna.” Sastanku su nazočili vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Europi i zapovjednik američkog Europskog zapovjedništva general Christopher G. Cavoli, načelnik Stožera obrane Ujedinjenog Kraljevstva admiral Sir Anthony Radakin; Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Poljske general Rajmund Andrzejczak i zapovjednik Grupe za sigurnosnu pomoć SAD–Ukrajina general-pukovnik Antonio Aguto.