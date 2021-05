OSTOJIĆ O PROTUKANDIDATU KOJI SE HVALI PODMETANJEM POŽARA: ‘Možete i to ako ste HDZ-ovac’! Zastara nastupa tek nakon 25 godina’!

Kandidat SDP-a za župana Splitsko-dalmatinske županije na predstojećim lokalnim izborima gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao slučaj aktualnog župana Splitsko-dalmatinske županije, Blaženka Bobana koji je ministrici turizma i sporta, Nikolini Brnjac, pred kamerama ispričao kako je inscenirao požar na setu filma američke produkcije kako bi filmsku ekipu potjerao iz Solina.

Film “Omen 666” američke produkcije, trebao se snimati u Solinu 2005. godine, ali film je navodno vrijeđao katolike.

Ostojić je poručio kako Boban očito ne poznaje zakon, ali da ga ne poznaje ni DORH ni policija te da je ovo dokaz da neki mogu raditi što god žele.

Neki mogu podmetnuti požar i ništa im se ne dogodi

Napominje kako je podmetanje požara izrazito opasna radnja i da je žalosno da se bilo tko time hvali.

Osvrnuo se i na činjenicu da bi cijeli slučaj mogao otići u zastaru. Ostojić tvrdi da ukoliko je šteta veća od pola milijuna dolara, zastara nastupa tek nakon 25 godina, a ne 15.

Strašno i žalosno

“Ovo je strašno i zbog toga što ta osoba pali ono što mu se ne sviđa. To su neki drugi režimi isto tako radili, palili su knjige, a znamo što se nakon toga dogodilo. Imamo vodećeg čovjeka županije koji se mrtav-hladan hvali time da je spalio nešto što mu se nije sviđalo. Ministrica turizma je jednako sve to slušala, kako je on tjerao filmaše koji donose novac u Hrvatsku”, rekao je Ostojić.

Kritizirao je i policiju u Borovu Selu. Smatra kako je policija trebala reagirati, a ne praktički štiti ljude koji izvikuju “fašističke pozdrave”