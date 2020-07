Ostojić: ‘Kulturu i medije u nazivu ministarstva osim Hrvatske ima samo Vučićeva Srbija’

Autor: dnevno

Rajko Ostojić iz SDP-a istražio je tko sve u Europi ima kulturu i medije u imenu ministarstva, te je to povezao s rejtingom Hrvatske po slobodi medija u svijetu. Hrvatska u tome ne stoji dobro, piše N1.

“Po indeksu slobode medija mi smo na 59. mjestu. Slovenija na 30. Bosna i Hercegovina na 51., a mi, zamislite, na 59.!?”, kazao je Ostojić.

To mu je bio povod da se osvrne na osnivanje Ministarstva kulture i medija u novom sazivu Vlade.

“Nema države u EU-u koja ima naziv ‘kultura i mediji’. Ima ‘kultura i kulturna baština’, ima ‘kultura i kulturno naslijeđe’, ima ‘kultura o Irskoj’, ima u Francuskoj za francusku dijasporu, ali ‘kultura i mediji’, to nema nigdje”, nabrojao je Ostojić.

“Znate li gdje to ima? U Vučićevoj Srbiji, Ministarstvo kulture i informisanja. Samo tamo i u Hrvatskoj. Je li to taj novi suverenizam? Je li to na tragu orwellovih zakona?”, pitao je Ostojić sa saborske govornice.

Ranije je, podsjetimo, Ostojić pitao zašto se u nazivu Ministarstva kulture sada dodaju i mediji, na što je Plenković uzvratio da i Njemačka ima Ministarstvo kulture i medija.

“Ne mislite valjda da smo promijenili naziv da bismo kontrolirali medije? Stavili smo ih da bismo naglasili značaj medija u društvu”, poručio je Plenković.