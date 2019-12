OŠTETILI ‘3. MAJ’ ZA VIŠE OD MILIJARDU: Podnesena kaznena prijava protiv bivšeg direktora! Prije njega su poslovali s dobitkom!

Autor: Dnevno

Nadzorni odbor Brodogradilišta “3. maj” podnijet će kaznenu prijavu protiv njegova bivšeg direktora Maksimilijana Percana i još nekoliko odgovornih osoba jer na temelju revizorskog izvješća smatraju da su to brodogradilište oštetili za više od milijardu kuna, rekao je u petak predsjednik NO-a Juraj Šoljić.

Tročlani Nadzorni odbor odluku o kaznenoj prijavi donio je jednoglasno, a prijavu će podnijeti i sadašnji direktor ‘3. maja’ Edi Kučan, rekao je Šoljić.

Istaknuo je da je Nadzorni odbor obvezan to učiniti iako je Percan već osumnjičen uz još 13 osumnjičenika u aferi “Uljanik”, to jest da je obvezan to učiniti “po službenoj dužnosti” jer je nezavisni revizor utvrdio da su odgovorne osobe neovlašteno izvukle novac iz “3. maja”. Osim toga, rekao je, utvrđeno je i da su dvojica članova Nadzornog odbora prije dobivali lažne financijske podatke.

Šoljić smatra da svota za koju je “3. maj” oštećen nije konačna jer revizija još traje.

Riječko Brodogradilište “3. maj” prošle je godine poslovalo s gubitkom od gotovo 713 milijuna kuna, a 2017. je završilo s dobiti nešto većom od tri milijuna kuna, pokazuje revidirano financijsko izvješće “3. maja” objavljeno potkraj studenoga na Zagrebačkoj burzi.

Kako se navodi, “3. maj” je u prošloj godini imao gubitak od 712,98 milijuna kuna te ukupan negativan kapital i rezerve od 322,33 milijuna kuna.

“Društvo je najprije zbog nezakonitih poslovnih odluka vlasnika dovedeno u situaciju neposlovnih gubitaka i usklađenja u iznosu 742 milijuna kuna, kao i opisanih ostalih identificiranih gubitaka od minimalno 630 milijuna kuna, što premašuje iskazane prenesene gubitke na 31. prosinca 2018. koji iznose 1,071 milijardu kuna radi očekivanih efekata gubitaka u 2019. godini oko 300 milijuna kuna”, naveli su među ostalim revizori u svojoj bilješci.

Šoljić je još rekao kako se uskoro očekuje konačni dogovor i sporazum o povratku tankera “Santiago” u riječko brodogradilište iz Pule kako bi se taj brod, prema planu nastavka poslovanja brodogradilišta, dovršio u “3. maju”. Dogovor o dugu za vez broda između dvaju brodogradilišta je bio postignut, ali je Trgovački sud u Pazinu zaustavio povratak broda jer dogovor nije bio u skladu sa stečajnim zakonom.