OŠTAR UDAR NA PUTINOVOG JASTREBA! ‘Ne valja ti kombinirati alkohol i drogu, ali samo nastavi’

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev poslao je uvredljivu i prijeteću poruku Poljskoj i njenom premijeru Mateuszu Morawieckom.

Na njegov tekst stigao je neočekivan odgovor Agencije za nacionalnu sigurnost Poljske.

Medvedev se na svom Twitter profilu ozbiljno obrušio na poljskog premijera, ne birajući uvrede.

“Neki glupan Mateusz Morawiecki rekao je da Ukrajina ima pravo udarati po Rusiji i da ga ne brine rat NATO-a protiv Rusije, jer će ga potonja uskoro izgubiti. Ne znam tko će dobiti ili izgubiti takav rat, ali s obzirom na ulogu Poljske kao ispostave NATO-a u Europi, ova će zemlja sigurno nestati zajedno sa svojim glupim premijerom”.

Na njegov tweet je reagirala poljska Agencija za nacionalnu sigurnost.

“Gospodine Medvedev, imajte na umu da je kombiniranje alkohola s drogama vrlo opasno. Molimo Vas nastavite to raditi”, poručili su iz Agencije.

— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023