‘UZELA ME K’O BEBA ZVEČKU’ Šok kod bankomata, htjela mu se p(r)odati za sitniš: ‘Je li moguće da se to događa u centru grada?’

Autor: L.B.







Da siromaštvo i potreba mogu potaknuti ljude na svakojaka ponašanja opće je poznato.

No, jedan je Mostarac ispričao priču o šoku koji je doživio kad mu je u centru grada, usred bijela dana, dok je dizao novac s bankomata, prišla djevojka i ponudila mu svoje usluge.

'Kako se tako javno nudiš?'





‘Kako se tako javno nudiš?’

“Obično kada bude plaća u firmi u kojoj radim odlazim na bankomat da bih uzeo to malo crkavice, jer ne da mi se čekati red u banci. Tako sam i taj put otišao do bankomata kod hotela Ero. Kad sam uzeo svoj novac, priđe mi neka zgodna djevojka i kaže: ‘Mogu li te nešto upitati?‘

'Zašto ne', kažem joj. Kaže da bi mi pružila seksualnu uslugu za 30 maraka.

Ostao sam zatečen, je li moguće da se to događa u centru grada?

Dolazeći sebi od iznenađenja, nekako sam uspio upitati što to znači, i kako će se tako javno nuditi usred bijela dana? Reče da je tu na proputovanju i da joj hitno treba 30 maraka za autobusne karte i da se ne bavi time te da ju je nužda natjerala na taj čin.

‘Uzeo sam je za ruku i poveo na piće’

Pozvao sam je na piće i popričali smo o svemu pomalo. Vjerojatno je sve što je tada izustila slagala. Na rastanku samo sam joj dao 30 maraka, naravno bez one usluge koju je pružala. Na kraju smo i razmijenili brojeve telefona, eto ako nekada nešto zatreba. I sve to ne bi bilo čudno da mi kolega ne ispriča sličnu priču kada je uzimao novac s bankomata. Razlika između njega i mene je što on nije nasjeo, već je kulturno odbio djevojku.

Par dana poslije vidim tu istu djevojku kako sjedi u jednom od mostarskih kafića s nekim mutnim tipovima i mirno ispija kavicu. Pomislim koliko joj traje proputovanje i koliko kupuje kartu za povratak kući. Uzela me je ko bebu malu zvečku.









Nedugo zatim ugledah je kako stoji na kiši pored male pošte na Aveniji. Sva je mokra i promrzla. Uzeo sam je za ruku i poveo u “mliječni” na piće. Nakon pića krenula je priča. Tužna priča, ona je došla u Mostar iz malog mjesta. Obitelj s puno djece, a ona otišla studirati u grad. Ali otišla je eto u druge vode, i sad joj je teško izvući se. Žao mi je bi iz duše. Na kraju joj kupim sendvič i kutiju cigareta.

‘Jedne večeri zazvoni mi mobitel’

Ona na rastanku reče da će se pokušati izvući. Poslije toga sam je još jednom vidio kod ljekarne u Radićevoj. Nisam joj se tada javio.

Nekako u to vrijeme u Mostaru se pojavio problem s prostitutkom koja je oboljela od side, a meni pred oči ispade djevojka sa bankomata. Iskreno, javila mi se porukom da se vraća kući, ali kod takvih ništa nije sigurno.









I jedne večeri mi zazvoni mobitel, gledam nepoznati broj. S druge strane glas djevojke s bankomata. Zvuči sretno i kaže mi da se vratila kući. Našla je neki posao i živi sa svojim obitelji. Zahvalila mi je na svemu i i rekla da me nikada neće zaboraviti.

Iskreno, ja nju jesam, sve dok se ovih dana nisu pojavili tekstovi o prostituciji i naivnim djevojkama. Ne znam gdje je danas djevojka s bankomata i drago mi što se izvukla iz tog pakla. Nažalost, mnoge nisu", napisao je Mostarac.