OSTANITE SUHI DO BIRAČKOG MJESTA! Evo kakvo nas vrijeme očekuje na izborni dan

Autor: M.V.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju, na izborni dan. Birališta su naime otvorena od 7 do 19 sati, a čini se kako će bolje proći oni koji na glasanje odu kroz jutro.

Očekuje nas naime djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. “Od sredine dana mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina, osobito u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima, a u noći raste vjerojatnost za kišu u većem dijelu zemlje”, javlja DHMZ.

Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjeren, a od sredine dana prolazno i jak jugozapadni i zapadni, na Jadranu južni i jugo, prema kraju dana u jačanju. “Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 12 do 16. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 stupnja celzijuseva”, zaključuju.