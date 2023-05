‘OSTAJEMO NA 10 IZBORNIH JEDINICA!’ Plenković prelomio, HDZ-ovci otvaraju karte: ‘Sutra predstavljamo izmjene’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković se nakon sjednice vrha HDZ-a obratio javnosti.

Na početku je prepričao o čemu su razgovarali na sastanku.

Hvalio je uspjehe svoje vlade.





“Imamo rekordnu zaposlenost, manje je od 100 000 nezaposlenih”, rekao je i dodao:

“To su važne političke poruke koje nam daju razloga za optimizam”, rekao je.

Na sastanku se razgovaralo, tvrdi šef HDZ-a, i o novom krugu porezne reforme koji će biti predstavljen u srijedu. Ministar financija Marko Primorac održao je posebnu prezentaciju.

Sutra će reforma biti predstavljena koalicijskim partnerima.

“Ostajemo na razini 10 izbornih jedinica koje će birati po 14 zastupnika i gdje će odstupanja biti unutar +/- 2,5 do 3% i na taj mislim da će izbori proći u najboljem demokratskom redu”, rekao je Plenković.

Rekao je da nisu prekrajali izborne jedinice. “Došlo je do modifikacija koje ćemo predstaviti sutra. Vjerujem da će Sabor usvojiti Zakon na vrijeme. Mi mijenjamo ono što moramo mijenjati”.









O ukidanju prireza zbog čega ga je napao Milanović:

“Bit je da omogućimo rast plaća, pogotovo onima koji imaju najmanje plaće. To je broj jedan, broj dva je da još jednom otklonim sve te teze koje ne znam tko i kako plasira u javnom prostoru o tome da se nešto oduzima jedinicama lokalne samouprave, osobito da se oduzima velikim gradovima. To je neka teza koja je izmišljena, a neki je toliko ponavljaju da dio ljudi možda misli da je istina. To je neistina”, rekao je Plenković.