OSTAJE BEZ PLAĆE OD 2.269 EURA! Oporbeni lider pred velikom odlukom: Plenković će partnere tražiti na drugom mjestu

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Premda je bivši SDP-ovac Davorko Vidović odnedavno predsjednik Socijaldemokrata, stranke koja je nastala iz protesta nakon što je Peđa Grbin iz stranačkih redova izbacio cijeli niz kolega s kojima se nije uspio usuglasiti, jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske ljevice, ali i te nove političke opcije zasigurno je Davor Bernardić. Bivši predsjednik SDP-a međunarodni je tajnik Socijaldemokrata, a ujedno je i u Predsjedništvu te političke opcije koja prema anketama ne prelazi ni izborni prag, ali je, paradoksalno, po broju zastupnika u sabornici najveća oporbena stranka u državi.

Ankete Socijaldemokratima možda ne daju prevelike šanse za uspjeh na idućim parlamentarnim izborima, ali to ne znači da se oni ne pripremaju za njih. Ono što se već sada može reći sasvim sigurno jest to da Socijaldemokrati neće biti dio velike koalicije i takozvanog lijevog bloka koji se nastoji formirati kako bi ugrozio premijera Andreja Plenkovića i njegov HDZ. Takav stav Davora Bernardića i njegove ekipe nije čudan kada se zna da SDP-om ravna njegov veliki kritičar Peđa Grbin koji mu je, dok je vodio SDP, na svakom koraku podmetao nogu propitujući njegove sposobnosti.

Sada kada je SDP spao na još niže grane, Grbin šuti, a svi oni koji su ga javno kritizirali odavno više nisu dio Partije, u kojoj je šutnja očito postala zaštitni znak. Ne šuti zato premijer Plenković koji je Socijaldemokratima nedavno ponudio suradnju nakon idućih parlamentarnih izbora, detektirajući ih kao svoje potencijalne koalicijske partnere, što se i mimo te Plenkovićeve javne ponude već neko vrijeme spominje kao jedna od izglednijih opcija.





Privatni život

Što god da spominjalo kao opcija, jasno je da je pozicija Davora Bernardića i njegovih kolega, kada je politika u pitanju, ipak neizvjesna, bez obzira na to što bi se Socijaldemokratima na idućim izborima mogli pridružiti SDP-ovi kapitalci Zlatko Komadina i Željko Kolar, koji bi se na izborima natjecali kao nezavisni kandidati, Komadina logično u Primorsko-goranskoj, a Kolar u svojoj Krapinsko-zagorskoj županiji.

Svjestan da mu je pozicija u politici pod upitnikom, Bernardić je navodno odnedavno počeo tražiti rješenje za nastavak karijere pa se među njegovim znancima šuška da bi on od politike doista i mogao odustati. Prema jednoj verziji priče, Bernardića nakon karijere u politici očekuje posao u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Imaju li saznanja o tome da bi im se Bernardić mogao pridružiti upitali smo i u Komori, ali njihov odgovor do okončanja ovog teksta nismo dobili.

Prema drugoj verziji priče Bernardić je sve otvoreniji za to da se okrene svojoj struci. Nije tajna da je on diplomirani inženjer fizike koji je svojedobno bio proglašen najboljim studentom. Bernardić je inače nakon završene srednje škole “Ruđer Bošković” diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, na kojemu bi nakon dugogodišnjeg političkog staža navodno mogao nastaviti svoju karijeru. Postoji mogućnost da Bernardić istodobno radi i u Komori i honorarno predaje na fakultetu, ali konačnu odluku o tome tek treba donijeti jer ni on sam nije posve siguran gdje će i kako će dalje.

Ne odbacuje se ni mogućnost da se Bernardić ponovno ukaže u sabornici jer je on, bez obzira na sve nedostatke, među hrvatskim ljevičarima i dalje prepoznatljivo, pa čak i rado viđeno lice, posebice nakon Grbinovih političkih eskapada i činjenice da SDP u Zagrebu surađuje s Možemo prema kojem je Bernardić prilično kritičan, a njegovo mišljenje navodno dijeli i dobar dio zagrebačkih SDP-ovaca nezadovoljnih tom lokalnom koalicijom. Napusti li Bernardić politiku, ostat će bez plaće od 2269 eura, koliko trenutno zarađuje kao saborski zastupnik. No moglo bi se reći da on spada u kategoriju skromnih političara jer podaci iz njegove imovinske kartice otkrivaju da osim zastupničke plaće nema nikakvih drugih primanja, nema ni vlastite nekretnine, a posjeduje tek Ford Focus iz 2016. godine, koji je procijenio na nešto manje od 10.000 eura. Uz to u kartici spominje ušteđevinu od 45 tisuća eura te sto dionica Adrisa. Ono što Bernardić nigdje ne spominje jest njegov privatni život koji se svojedobno našao pod povećalom nakon što se doznalo da je zaručen s atraktivnom Slavonkom Senkom Zavišić.

Buntovna opcija

Iako se o Bernardiću progovaralo kao o čepinskom zetu, doznajemo da od toga ipak nema ništa te da ovaj par već neko vrijeme nije zajedno. Upućeni tvrde da se Senka preselila u inozemstvo, a Bernardiću, kako zasad stvari stoje, ne preostaje ništa drugo nego da se odluči gdje će i kako će dalje nakon što okonča svoju karijeru u ovom sazivu Sabora, u kojem je prošao kroz turbulentno razdoblje što u politici, što u ljubavnom životu. Ne preostaje pak ni Plenkoviću ništa drugo nego da svoje političke partnere potraži na nekom drugom polju, jer ako Bernardić kao najprepoznatljiviji predstavnik Socijaldemokrata ima alternativni plan, tada je upitno koliko je uopće realno nakon idućih izbora očekivati bilo što od ove buntovne opcije za čiji je nastanak najzaslužniji Peđa Grbin.