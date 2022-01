OSMI DAN NESTANKA MATEJA PERIŠA: Traži ga policija sa psima, ronioci, dronovi. Curi sve više informacija

Autor: Dnevno.hr

Potraga za nestalim 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem ušla je u osmi dan, nažalost, i dalje bez rezultata.

Periš je nestao u noći s 30. na 31. prosinca u Beogradu, večer prije Stare godine s prijateljima je izašao u klub Gotik iz kojeg se oko 2 sata udaljio. Njegovi prijatelji su posumnjali da nešto nije u redu kada su shvatili da nije uzeo jaknu iz garderobe kluba te kada se idućeg dana nije vratio u unajmljeni stan.

Za Matejem traga beogradska policija, ronioci i spasioci koji pretražuju Savu.

Njegov otac Nenad Periš, koji u Beogradu boravi od nedjelje, rekao je kako mu je potvrđeno da će se potraga za Matejem nastaviti i tijekom blagdanskih dana, a više puta pohvalio je MUP Srbije koji, kako kaže, daje sve od sebe i maksimalno profesionalno radi svoj posao.

U potragu su se osim ronioca uključili i policajci sa psima tragačima te dronovi. Potraga se vodila i na Velikom ratnom otoku – između Save i Dunava.

Cure informacije iz policije

MUP Srbije do sada je davao iznimno šture informacije, tek nekoliko priopćenja bez ijedne održane konferencije za medije. Kako se doznaje, policija je uspjela rekonstruirati sve bazne stanice na kojima je bio lociran Matejev mobitel, kao i poruke i pozive, no mobitel nisu našli.

I dalje se izuzimaju snimke s nadzornih kamera i uzimaju uzorci DNK s mjesta na kojima je Matej viđen posljednji put. MUP Srbije i Tužiteljstvo nekoliko su puta istaknuli da se vjerodostojnim mogu smatrati samo informacije koje objave ta dva tijela, a nikako napisi i nagađanja koja se objavljuju i medijima. No, sinoć je predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović dao izjavu u kojoj je otkrio brojne detalje same istrage, a između ostalog, rekao je da je policija u kombiju i apartmanu u kojem je odsjeo Matej s društvom pronašla tragove droge. MUP to nije službeno potvrdio.

Pomoću snimki rekonstruirano Matejevo kretanje

Ključni dokazi u istrazi Matejeva nestanka svakako su snimke s nadzornih kamera. Matejev otac potvrdio je da se na gotovo svima nalazi njegov sin. Kamera je snimila mladića u Karađorđevoj ulici u blizini kluba Gotik, a na snimci se vidi kako mladić u crnoj majici, hlačama i bijelim tenisicama trči cestom iz pravca Kalemegdana i istrčava na ulicu.









Na drugoj snimci je na istoj lokaciji viđen mladić kako prolazi pored kafića Nebo i zemlja, trčeći u pravcu Brankovog mosta.

Nadzorne kamere su sljedeći put snimile mladića na pješačkom prijelazu ispod Brankovog mosta. Na snimci se vidi kako dolazi Karađorđevom ulicom iz smjera Kalemegdana i pokušava zaustaviti bijeli taksi u koji ne uspijeva ući.

Iskaz taksista

Upravo se taksist spominjao kao mogući ključni dokaz u ovom slučaju. Policija je do njega došla i s njim razgovarala, a prema onome što su objavljivali srpski mediji, došlo je do kratke komunikacije o vožnji.

Srpski MUP kritizirao Plenkovića

Premijer Andrej Plenković jučer je komentirao slučaj nestalog Mateja, istaknuvši da poznaje njegovog oca Nenada te da svakodnevno komunicira s ministarstvima koja razgovaraju sa srpskim tijelima.









“Ovog trenutka ne mogu komentirati tuđe izjave. Nije bitno što je rekao Vulin. Meni je važno da doznamo što se dogodilo”, rekao je Plenković dodajući da nema cijelu sliku o slučaju.

Plenkoviću su oštro odgovorili iz MUP-a Srbije.

“Povodom izjave hrvatskog premijera, poručujemo da nije važno što je rekao Aleksandar Vulin, nego što je rekao ministar policije Srbije, sumirajući rezultate istrage o nestanku Mateja Periša je vrlo važno.

Svi policijski službenici Policijske uprave Beograda, kao i pripadnici riječne jedinice, ronioci Žandarmerije, UKP-a i svih ostalih poslova, ne tražeći godišnji odmor i radno vrijeme, daju sve od sebe da se problem nestanka riješi i da se sazna istina. To bismo učinili za svakog čovjeka, a jedino nas ne zanima državljanstvo ili nacija čovjeka kojeg tražimo.

Plenković nema poštovanja prema radu srpske policije i to nas, nažalost, ne čudi niti iznenađuje. Pozivamo gospodina Plenkovića da pokaže poštovanje prema obitelji nestale osobe i da svojim besmislenim komentarima o nestanku mladića, gosta Beograda, ne ometa rad pripadnika MUP-a”, napisali su na službenim stranicama.