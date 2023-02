OSLOBODILA SE SILA, TRESE SE JADRAN! Novi potres pogodio primorje: ‘Kao grmljavina, osjetilo se dobro’

Potres jačine 3,8 po Richteru pogodio je Albaniju, a zatresla se i Crna Gora.

Prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) epicentar potresa bio je u Jadranskom moru, na dubini od dva kilometra.

Podrhrtavanje tla moglo se osjetiti na cijelom crnogorskom primorju.

#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 35 sec ago in #Montenegro. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/e04HkrAxy1

— EMSC (@LastQuake) February 28, 2023