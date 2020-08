Oskudice poslova na ‘Posao.hr’ nema: Pogledajte genijalnu ponudu i iskoristite vaš potencijal!

Falkensteiner Hotel & Residences zapošljava na poziciji Sales & Marketing koordinator (m/ž). Mjesto rada je Zadar, a rok prijave 19.9. Potrebna je diploma iz hotelskog menadžmenta ili više hotelijerske škole, strast za novim iskustvima u turizmu i hotelskoj industriji, najmanje dvije godine radnog iskustva u aktivnoj hotelskoj prodaji. Prijavite se ovdje.

Pepco zapošljava na poziciji specijalist za informatičku podršku prve razine (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 7.9. Uvjeti su fakultet informatičkog smjera, vrlo dobro poznavanje engleskog jezika i MS Office-a. Prednost donosi poznavanje slovenskog jezika. Prijavite se.

Primevigilance Zagreb zapošljava na pozicijama medical doctor with clinical experience (m/ž) i nurse with clinical experience (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 12.9. Uvjeti su napredno poznavanje engleskog jezika, dobre IT vještine i organiziranost. Prijavite se na željeni posao ovdje.

Milšped d.o.o. zapošljava na pozicijama referent za planiranje distribucije (m/ž) i supervizor sektora distribucije (m/ž). Mjesto rada je Sveta Nedjelja, a rok prijave 8.9. Uvjeti su minimalno srednja stručna sprema, odlične organizacijske sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, trogodišnje radno iskustvo te napredno znanje engleskog jezika. Aplicirajte.

Auto Benussi traži prodajnog savjetnika za vozila (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 31.8. Uvjeti su srednja stručna sprema, poznavanje rada na računalu, obvezno znanje engleskog jezika. Prednost donosi iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavite se putem linka.

Kuehne & Nagel d.o.o. traži pojačanje na pozicijama dispečer/ Dispatcher (m/ž) u Zagrebu i referent u odjelu cestovnog prijevoza u Svetoj Nedelji. Rok prijave je 31.8. Potrebni su završen preddiplomski studij ili srednjoškolsko obrazovanje, visoka razina pismenosti na hrvatskom i engleskom jeziku, znanje rada u MS Office paketu. Prednost donosi profesionalno iskustvo. Zainteresirani, prijavite se putem linka.

Emmezeta zapošljava diljem Hrvatske na pozicijama zamjenik voditelja skladišta (m/ž), prodavač / blagajnik (m/ž), službenik u odjelu reklamacija (m/ž), skladištar (m/ž), web skladištar (m/ž). Rok prijave je 6.9. Prijavite se čim prije putem linka.

Strabag traži suradnika u IT odjelu i telekomunikacijama (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 18.9. Uvjeti su tehničko obrazovanje u području telekomunikacija, praktično iskustvo, samostalnost u radu, znanje njemačkog i engleskog jezika u govoru i pismu. Aplicirajte ovdje.

e-llis BV zapošljava na poziciji Local Transport Coordinator (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 20.9. Uvjeti su viša ili visoka stručna sprema iz ekonomije, radno iskustvo u transportu i logistici, napredno poznavanje engleskog jezika i MS Office-a. Prijavite se.

Harley – Davidson traži servisnog tehničara (m/ž) u Zagrebu. Rok prijave je 4.9. Potrebni su obrazovanje strojarske struke, iskustvo u servisiranju i održavanju motocikala, dobro poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, odgovornost, marljivost i timski rad. Traži se posjedovanje vozačkih dozvola A i B kategorija. Prijavite se ovdje.

