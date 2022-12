‘OSJETILO SE DOSTA’! Dva potresa protutnjala Novim Vinodolskim, ljudi su se pomalo uznemirili: ‘Kao grmljavina’

Dva slaba potresa zabilježena su u ponedjeljak kod Novog Vinodolskog, javlja Hrvatska seizmološka služba.

Epicentar je bio u vinodolskom području 23 km sjeverno od Senja kod mjesta Breze.

Jači potres magnitude 2.6 prema Richteru dogodio se u 13 sati i 57 minuta, a slabiji potres magnitude 2.4 prema Richteru dogodio se u 14 sati i 1 minutu, navode.

Intenzitet oba potresa u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.

