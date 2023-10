Osječani u strahu, biolog upozorava: ‘Požarište je sada puno opasnije nego prvog dana požara’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Biolog Branimir Hackenberger Kutuzović s Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku je za emisiju Dobro jutro, Hrvatska komentirao posljedice nedavnog požara i istaknuo zabrinutost zbog izlaganja štetnim kemikalijama na požarištu.

Prema njegovim riječima, požarište je sada puno opasnije u smislu izlaganja štetnim kemikalijama nego što je bilo prvog dana požara.

“Prvi dan, kada su bile visoke temperature, što zbog vjetra, što zbog same prirode požara, nije nastalo toliko puno štetnih spojeva nakon što se to događa nakon gašenja”, rekao je Hackenberger Kutuzović.





Podzemni požari još uvijek traju

Tijekom požara izgorjelo je između 60 i 360 tisuća tona različitih plastičnih masa, od čega se u zraku našlo između 11 i 70 tisuća tona tih spojeva.

Hackenberger Kutuzović podsjeća da podzemni požari još uvijek traju, a najopasnije temperature za nastanak opasnih spojeva su one ispod 600 stupnjeva Celzijusa.

Unatoč ovim izazovima, Hackenberger Kutuzović pohvalio je rad vatrogasaca, ističući da su brzo lokalizirali požar i spriječili njegovo širenje. No, naglasio je važnost potpunog gašenja požara i spuštanja temperature ispod 100 stupnjeva Celzijusa kako bi se smanjila opasnost od štetnih emisija.

“Jako je teško unaprijed reći koliko je tlo kontaminirano. Ono što je sreća što je prvi dan puhao vjetar koji je puhao brzinom 25 km/h i on je omogućio to da se trak suzi i da se usmjeri prema jugu. Što se sad događalo nakon toga, to nitko ne zna. Dok ne budu gotove analize, ne možemo točno reći što se s kontaminacijom tla. No, spojevi koji su moguće nastali, jako su perzistentni i mogu na površini trajati i do nekoliko godina, a kada dospiju do unutrašnjosti tla, mogu se zadržati i dvadesetak godina. To će sve pokazati analize. Tek nakon analiza će se moći procijeniti hoće li se moći učiniti neke sanacije”, rekao je biolog.

Štetu nije moguće smanjiti

Na pitanje kako smanjiti ekološku štetu biolog odgovara da ju nije moguće smanjiti kad je već učinjena.

“To samo govori u prilog koliko treba raditi na preventivi. Stožer upozorava ljude da peru voće i povrće, i to je apsolutno potrebno. I inače je potrebno, ali sada pogotovo. Međutim, po našem mišljenju, ta emisija štetnih tvari je trajala relativno kratko. Ovo kratkotrajno izlaganje formaldehidu koji je kancerogen, ne bi trebao imati bitan utjecaj na ljudsko zdravlje”, zaključuje Hackenberger Kutuzović.