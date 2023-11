Osijek je među rekorderima u povlačenju novca iz EU

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju otvorio je nove perspektive najvećem gradu istočne Hrvatske. Osijek se ističe kao jedan od vodećih u povlačenju sredstava iz europskih fondova. U 2022. godini, kao i godinu ranije, Grad Osijek bio je rekorder po povučenim sredstvima, ima i najveći udio u ukupno povučenim sredstvima gradova (5,66%), a napredak je posebno vidljiv u infrastrukturnom razvoju.

Najduža šetnica

Trenutačno se na području Osijeka provode kapitalni infrastrukturni projekti teški više od 350 milijuna eura, najvećim dijelom financirani iz EU fondova. To doslovce znači građevinske radove na svakom koraku. Među najvažnijim projektima je nedavno završen Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe, investicija kojom je zamijenjena dotrajala podzemna i ugrađena suvremena infrastruktura te je postavljena nova hodna površina povijesnog dijela grada, baroknog bisera osječkoga turizma. Ti su radovi vrijedni 17,1 milijuna eura, a Osječani su njihov završetak obilježili Festivalom ulične umjetnosti.





Osijek će uskoro dobiti i najmoderniju tramvajsku infrastrukturu, vrijednu 35 milijuna eura, a njome će voziti 10 novih niskopodnih tramvaja vrijednih 25 milijuna eura čija je izrada u tijeku. U izgradnji je i najsuvremeniji pročistač otpadnih voda u Hrvatskoj čija je vrijednost 37,8 milijuna eura. Završen je i podvožnjak u Ulici sv. Leopolda Bogdana Mandića vrijedan 10,6 milijuna eura koji je riješio prometne čepove stare 50-ak godina kada se zbog prolaska vlaka samo u jednim danu na rampi čekalo 2 do 3 sata.

Do konca iduće godine ostvarit će se san generacija i generacija Osječana kada će se Donji i Gornji grad spojiti najdužom šetnicom uz Dravu u ovom dijelu Europe. Taj projekt stoji 13 milijuna eura. Obnavlja se i putnički terminal osječke Zračne luke vrijedan 10 milijuna eura. U osječkom IT parku gradi se i takozvani IT Centar za male i nove tvrtke, vrijedan osam milijuna eura. To će dodatno ojačati položaj Osijeka na svjetskoj karti IT industrije. Grade se tri nova vrtića te dograđuju još dva u vrijednosti 6,5 milijuna eura. Osijek će time u potpunosti riješiti listu čekanja na vrtić, a krajnji je cilj da svako osječko dijete ima svoje mjesto u vrtiću.

Obnavlja se vodoopskrbna i kanalizacijska mreža. Riječ je o Projektu Osijek 4 vrijednome 21,9 milijuna eura. Gradi se i nova koncertna dvorana, prva u povijesti grada.

„Uz pomoć novca iz europskih fondova Grad Osijek provodi brojne projekte koji podižu kvalitetu života našim sugrađanima, te potiču gospodarstvo.

Veliki uspjeh

Po ostvarenoj neto dobiti poduzetnika Osijek je na trećem mjestu u Hrvatskoj. Prvi od velikih gradova prešli smo 50 posto u odvojenom prikupljanju otpada. Dvije godine zaredom proglašeni smo hrvatskim Eco Cityjem. Prošla je godina rekordna godina osječkoga turizma, a Osijek je proglašen i Najboljom kontinentalnom destinacijom urbanog turizma“, poručuje osječki gradonačelnik Ivan Radić te dodaje da nema stajanja te da se za novo financijsko razdoblje od 2021. do 2027. već pripremaju i prijavljuju novi projekti. S novim financijskim razdobljem, naime, Urbana aglomeracija Osijek na raspolaganju ima 55 milijuna eura, što je za čak 15 milijuna više u odnosu na prethodno razdoblje.