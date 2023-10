Oružje koje se slalo Ukrajini završilo u rukama Hamasa: ‘Rusi nam podmeću’

Obrambena obavještajna služba Ukrajine navodi kako su “ruski okupatori opskrbili Hamasove militante oružjem proizvedenim u SAD-u i EU koje su zarobili tijekom rata u Ukrajini”. Dodaju kako je Rusija time željela diskreditirati Ukrajinu.

“Država agresor, Rusija, koristi napad Hamasovih terorista na državu Izrael za provokaciju velikih razmjera protiv Ukrajine. Obavještajna služba Ministarstva obrane Ukrajine zna da je ruska obavještajna služba već isporučila militantima Hamasa oružje proizvedeno u SAD-u i EU zarobljeno tijekom neprijateljstava u Ukrajini”, naveli su.

“Sljedeći korak u planu Rusa trebale bi biti lažne optužbe protiv ukrajinske vojske da navodno redovito prodaje zapadno oružje teroristima”, nastavili su. Ukrajinski obavještajci vjeruju da će ruski okupatori iskoristiti “lažne vijesti kao temelj za niz otkrića i istraga u zapadnim medijima”, prenosi Ukrajinska Pravda.

Nadodali su i kako ruske tajne službe imaju u namjeri iskoristiti komentare starijeg poručnika Ruslana Sirovjija, kako kažu “izdajice iz ukrajinske granične službe koji je nedavno pobjegao u Moskvu”, kako bi dale vjerodostojnost optužbama.

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i zamjenik šefa Vijeća sigurnosti Rusije na Twitteru je komentirao rat koji je izbio u Izraelu.

“Pa, prijatelji iz NATO-a, sad ste stvarno shvatili, zar ne? Oružje predano nacističkom režimu u Ukrajini sada se aktivno koristi protiv Izraela.

The weapons handed to the nazi regime in Ukraine are now being actively used against Israel.









And it’s only going to get worse. Do expect missiles, tanks, and, quite soon, planes fresh from Kiev in the black market.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 9, 2023