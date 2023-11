Oružje je utihnulo, počelo povijesno primirje Izraela i Hamasa: Stiglo ozbiljno upozorenje

Četverodnevno primirje između Izraela i Hamasa započelo je jutros nakon što je Katar posredovao u postizanju dogovora o oslobađanju talaca koji su zatočeni u Gazi od 7. listopada. Hamas bi danas poslijepodne trebao osloboditi 13 civila, dok je izraelski dužnosnik rekao da će ukupno 39 palestinskih zatvorenika također biti oslobođeno kao dio dogovora.

Uslijedit će ih još, s ukupno 50 talaca koji će biti pušteni tijekom četiri dana, dok se očekuje postepeno oslobađanje palestinskih zatvorenika.

Izraelski ministar obrane obećao je nastavak snažne borbe nakon kratkog primirja, rekavši da očekuje još najmanje dva mjeseca bitke. Nije jasno tko će nadzirati primirje, ali SAD ili Katar mogu djelovati kao arbitri ako dođe do potencijalnog kršenja.

Nekoliko trenutaka prije početka razdoblja primirja, Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su novi video ponavljajući svoj stav da je humanitarna stanka “privremena”.

“Rat još nije gotov”, rekao je glasnogovornik IDF-a za arapske medije, Avichay Adraee. U videu objavljenom na društvenoj mjreži X, nekadašnjem Twitteru, također je pozvao ljude u Gazi da se ne sele na sjever tijekom razdoblja primirja.

“Sjeverni pojas Gaze je opasna ratna zona i zabranjeno je kretanje prema sjeveru. Zbog vaše sigurnosti morate ostati u humanitarnoj zoni na jugu”, napominje.

⭕️Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza:

”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I

— Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023