ORGANIZACIJA NASTAVE Postaju upitni produženi boravci jer ako ne bude dovoljno učitelja škole će ih ukinuti

Autor: Dnevno/ I.I.

Nove epidemiološke mjere Radne skupine za odgojno-obrazovne ustanove za organizaciju nastave propisuju da će svaki razred dolazit i odlaziti iz škole prema posebnim rasporedima, a tako će se organizirati i vrijeme za odmore i obroke, što u pitanje dovodi organizaciju produženog boravka jer se učenici ne smiju miješati.

“Tamo gdje zasad vidimo problem, u razrednoj nastavi je produženi boravak te obroci. Naime, dosad su se za produženi boravak spajali razredi, a sad to neće biti moguće. Znači li to da ćemo dobiti više učitelja za tu nastavu? To odlučuje osnivač i treba vidjeti što će se događati. Osim toga, treba organizirati odlazak u kuhinju na ručak, imamo deset produženih boravaka”, rekla je učiteljica razredne nastave iz Zagreba Nina Matovina Hajduk za 24 sata.

Ako ne bude dovoljno učitelja škole bi mogla ukinuti boravak što je onda ogroman problem za roditelje.

Kako bi se nastava organizirala u skaldu s mjerama škole su sklonije mješovitom modelu. Tako Matovina Hajduk navodi kako će vjerojatno odabrati varijantu da pola razreda jedan tjedan u školi, a pola razreda kod kuće, a razmatraju i opciju od dva tjedna što im se čini funkcionalnije. “Naime, s učenicima u školi nastavnici bi radili novo gradivo i vježbali, a potom bi učenici kod kuće razrađivali te nove teme uz zadatke i projekte”.

Scenarij s dva tjedna škole uživo i dva tjedna online škole vrlo je prihvatljiv i za Strukovnu školu u Samoboru kako objašnjava prof. Ivan Vlainić iz te škole. “Posebno kad se uzme u obzir da će se većina predmeta provoditi u blok-satovima, pa će u ta dva tjedna biti vremena da nastavnik učenicima uživo predstavi novo gradivo i uvježba što treba da mogu sami ponavljati”.

– Mjere su provedive onoliko koliko će se moći. Svaka će se škola morati prilagoditi svojim uvjetima te osigurati zaštitu učenika i djelatnika. Kako će to funkcionirati pokazat će prvi dani i tjedni, jer ne znamo kako će se epidemija razvijati. Sad je jasno da moramo napraviti promjene rasporeda, nabaviti materijale od zaštitnih maski, dezinficijensa i ostalo – rekla nam je Suzana Hitrec,

Predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja i članica Radne skupine Suzana Hitrec naglašava kako će svaka škola morati prilagoditi mjere svojim uvjetima te osigurati zaštitu učenika i djelatnika. “Mjere su provedive onoliko koliko će se moći. Kako će to funkcionirati pokazat će prvi dani i tjedni, jer ne znamo kako će se epidemija razvijati. Sad je jasno da moramo napraviti promjene rasporeda, nabaviti materijale od zaštitnih maski, dezinficijensa i ostalo”.

U Gradu Zagrebu najavili su kako će osigurati maske za sve učenike i nastavnike. Za početak će svatko dobiti po dvije, a poslije će se vidjeti kakve su potrebe.