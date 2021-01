OREŠKOVIĆ ISKRENO: ‘ Unutarnji zaštitni znak dužnosnika HDZ-a je da otmu ono što je državno, uvjereni da im se čuvaju leđa!’

Supredsjedateljica stranke Centar i saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je slučaj sa spornim nekretninama sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića.

Gostujući u Novom Danu Orešković je izjavila kako su to sustavni problemi, komentirajući ujedno i slučaj državnih nekretnina koje je koristio župan Ivo Žinić i dodala:

“Nije problem dužnosnik koji ima velik broj nekretnina, nego kako je te nekretnine stekao, a iz dana u dan, pogotovo za dužnosnike HDZ-a, vidimo kao da je njihov unutarnji zaštitni znak da otmu ono što je državno, uvjereni da će ih sustav, kojem dominantno upravlja HDZ, sačuvati leđa. Ako krenemo od Tolušića, nakon mandata je stekao visok poticaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi koja je bila u sastavu njegovog resora, Goran Marić se zaposlio na funkciji savjetnika u državnoj tvrtki koja je više manje bila pod njegovim resorom. Uhodana retorika Andreja Plenkovića koji docira što se vrši hajka na njegove ljude, možemo biti sigurni da nadležna tijela neće poduzeti ništa. Pa i u kontekstu Žinića, koji će još nekoliko mjeseci biti na mjestu župana, može li HDZ na njegovo mjesto staviti nekoga tko neće biti poput njega, pravo je pitanje.”

Orešković ističe da se u njihovoj stranci tako nešto nije moglo dogoditi.

“HDZ ima preko 250.000 članova, uzmimo u obzir i članove njihovih obitelji, koji su zaposjeli državna tijela na svim razinama. To im daje priliku za pljačku neslućenih razmjera, jedna stranka. Svi koji to vide, o tome šute. Nije mogao Žinić godinama biti u posjedu državnog stana u Zagrebu i otete nekretnine, a da za to ljudi iz njegovog okruženja, stranke, nisu znali, ali o tome se šutjelo. Sva nepradva posljednjih 25 godina svjedoči o tome da je Hrvatska u viziji HDZ-a država nepravde i privilegiranih”, rekla je Orešković.









Kazala je da je pitala predsjednika Vlade jesu li njegovi radari na popravku ili su podešeni tako da, kad je korupcija u pitanju, ne rade, i objasnila: “Zbog iskustva u Povjerenstvu odlučila sam se za politički angažman jer sam vidjela da na političkoj sceni nema političke volje da se izgradi sustav, a ni znanja. Ne radi se o pojedincima nego masovnoj pojavi, gotovo da nema izuzetka. Tko se od njih pošteno ponašao na svojoj funkciji da ništa nije stekao…”

Upravo u vrijeme razgovora s Dalijom Orešković stigla je vijest da je predsjednik Zoran Milanović napustio obilježavanje 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Maslenica ’93.” zbog osoba s ustaškim obilježjima u protokolu. S obzirom na to da se ne radi o prvom takvom incidentu, Orešković je komentirala:

“Ne događa li se to uvijek kad javnost potresaju i velike korupcijske afere pa ih je potrebno gurnuti u drugi plan? Rijetko pričamo o tome kakva bi Hrvatska trebala biti, kako popraviti kvalitetu života, ne pričamo o životno važnim temama. Kad se dogodi nešto što uzdrma državu, vraćamo se na uhodane obrasce. Sad će to danima biti tema i onda ono važno pada u drugi plan. Tu ima i namjere, i vrijeme je da se tome stane na kraj.”









Sporni lex šerif

Komentirala je i sporni lex šerif: “Krenimo od Žinića. U suzbijanju korupcije moj prijedlog je bio da se sva javna imovina stavi u jedan javan registar da se u svakom trenutku zna što sve država ima, tko se tamo nalazi… Da to imamo, ovakvih manipulacija ne bi bilo. Što se tiče lex šerifa, nije to tako jednoznačno da se lokalne dužnosnike ne može smijeniti. U slučaju pokretanja kaznenog postupka za teža kaznena djela, dužnosnik se može uputiti u pritvor”, rekla je i podsjetila na županicu Marinu Lovrić Merzel koja je nakon pritvora podnijela ostavku na funkciju.

“No, u sličnoj situaciji je uskoro bio Milan Bandić, no u njegovom slučaju nije primijenjen isti princip. Da postoji pravna država s učinkovitim pravosuđem, kriminalne radnje bi se rješavale drugačije.”

Orešković smatra da problema ima svugdje i da nisu veći problemi na lokalnoj razini.









“Na moćnim funkcijama imamo ljude koji nisu obuhvaćeni nadležnošću Povjerenstva. Sve što se financira javnim novcem, mora biti pod radarima antikorupcijskih tijela”, istaknula je Orešković.