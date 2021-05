OREŠČANIN OŠTRO OPLEO PO ĆORIĆU: ‘Nema kućni odgoj i temeljnu kulturu javnog komuniciranja. Savjetovao bih mu da uplati neki tečaj!’

Autor: Maja Štefanac

Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika za Novu Tv je komentirao odgovor ministra gospodarstva Tomislava Ćorića (tć) da se gospodarstvo potpuno otvori.

“To je bilo upućeno Božinoviću i on već sutra ima sastanak s predstavnicima industirije vjenčanja i cateringom. Ne znam zašto je Ćorić išta o tome govorio, to nije bilo pitanje upućeno njemu. Vjerujem da je zaslijepljen mržnjom koju osjeća prema meni i UGP-u. Meni je njega žao. On ne shvaća da je državni činovnik koji je na usluzi građana, poduzetnici. Nema kućni odgoj i temeljnu kulturu javnog komuniciranja. Savjetovao bih i njemu i Plenkoviću da mu uplati neki tečaj”, rekao je Oreščanin.

Glas poduzetnika, objašnjava Orešković, traži da se omogući rad svima onima kojima je ogranićen ili pak onemogućen, a također zahtjevaju da se ponovno od 15. svibnja održavaju vjenčanja, sajmovi i eventi, te da kafići i restorani rade i u zatvorenom. Također kaže kako je čuo kako se nekon svibnja neće produljiti potpore poduzetnicima.

“Iako nisam bio na sastanku, kolege koji su bili rekli su da je ministar Ćorić rekao da nakon svibnja neće biti potpora jer će se sve otvarati. Jasno nam je da su lokalni izbori”, rekao je.