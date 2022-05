ORBANU STIGLA PLJUSKA VAŽNE INSTITUCIJE: ‘Malo je zalutao, Mađarska nikada nije imala more’

Autor: M.P.

Izjava mađarskog premijera Viktora Orbana da je Mađarskoj oduzeto more, čime je mislio na hrvatsku jadransku obalu, izazvala je lavinu reakcije.

O čitavom se slučaju oglasio i Hrvatski državni arhiv.

“Mađarski premijer Viktor Orban prošli tjedan izjavio je da njegova zemlja ne bi imala problema s embargom na uvoz ruske nafte da „joj nisu oduzeli more“. Gospodin Orban očito je zalutao u jednom „bljesku“ povijesti koji mu, jamačno, nije jasan.

Njegovoj zemlji nitko more nije mogao oduzeti jer ga nikada nije niti imala. Čak ni u tom povijesnom „bljesku“, koji Orbanu očito nije jasan, Rijeka nije bila mađarska, već je njome upravljao Riječki provizorij. Budući da je pitanje Rijeke i nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe ostalo neriješeno („Riječka krpica“), Hrvatski je sabor 20. srpnja 1870. prihvatio takvo stanje (Provizorij) pod uvjetom da to bude privremeno, a to je potvrđeno vladarovom odlukom od 28./29. srpnja 1870. Prema toj odluci, gradom i kotarom riječkim upravljao je guverner „Rijeke i hrvatsko-ugarskoga primorja“ kojega je na prijedlog predsjednika vlade imenovao kralj.

Dakle, Orban nešto što je privremeno i o čemu u konačnici odlučuje kralj, naziva mađarskim. Istinu o ovim događajima najbolje je potražiti u Hrvatskome državnom arhivu iz čijih se dokumenata može iščitati da niti jedan milimetar hrvatske obale nikada nije bio mađarski.

Hrvatsko-ugarska nagodba s famoznim dodatkom „Riječkom krpicom“ čuva se u Hrvatskome državnom arhivu. Ona je samo jedan od podsjetnika kako su se hrvatske granice pokušavale prekrajati i diplomatskim prevarama.”