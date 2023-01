ORBANOVA GESTA KOJU ĆE HRVATSKA PAMTITI! Svaka čast za ovo: Milanović pokazao svijetu kako su nepravedni bili za razliku od Mađarske

Autor: N.K

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručio je u subotu prigodom posjete hrvatskoj školi (HOŠIG) u Budimpešti, govoreći o hrvatsko-mađarskim odnosima, da je mađarski premijer Viktor Orban bio gotovo jedini koji se „udostojio” doći na pogreb prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i da je to gesta koja se pamti.

“Viktor Orban bio je jedan od dvoje ljudi koji se udostojao i odvažio doći na sprovod predsjednika Tuđmana. Nije došao nitko, što je bio prilično ružan potez prema Hrvatskoj. On je bio hrvatski predsjednik i vodio našu zemlju”, rekao je Milanović u HOŠIG-u, Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i đačkom domu.

“Orban je tada 1999. u svom prvom mandatu bio (na sprovodu) i to je gesta, to se pamti”, dodao je Milanović koji se u petak navečer u Budimpešti sastao s mađarskim premijerom.





Podsjetio je ponovno da je Mađarska Hrvatskoj pomagala kad joj je bilo teško, misleći na 90-te godine.

Hrabro kritizirao Europsku uniju

Milanović je i u jučerašnjem govoru uz predsjednicu Mađarske Katalin Novák vrlo hrabro govorio o ratu u Ukrajini. Milanović je tako na konferenciji za novinare nakon sastanka s mađarskom predsjednicom Katalin Novak oštro kritizirao odnos Europske unije prema Mađarskoj koja Budimpešti uvjetuje sredstva iz fondova poštivanjem vladavine prava.

“Lijepo je biti ovdje službeno nakon skoro 10 godina, ovdje se osjećam odlično, susjedne smo države, a susjed nije u stambenoj zgradi, iz nje se ode, ali ovdje živimo zajedno stoljećima, upućeni smo jedni na druge. Imali smo sitnije nesporazume, veže nas svijest da smo upućeni jedni na druge i da se dosta slažemo. Bio sam diplomat devedesetih, bilo je teško za Hrvatsku kada je osim ratovanja, što je radila potpuno sama i uz opstrukciju, svega nekoliko država bilo otvoreno za pomoć – Mađarska, Njemačka i Austrija. Neću to nikada zaboraviti. Kasnije sam bio premijer. S Orbanom se slažem u pravo država da uređuju svoje poslove na svoj način, mi smo u okviru tog pravila. Europski projekt je vrijedan, no nismo svi isti. EU ne može funkcionirati po principu ‘Gleichschaltunga’, da bude kako birokracija u Bruxellesu želi. Često slušamo ‘svjetski poredak baziran na pravilima’, ali ja sam za vladavinu prava. To je sigurnije, ne može svaki put doći netko drugi i pravila tumačiti na treći način. Ovdje sam kao prijatelj i osjećam se tako prihvaćen. O različlitostima ćemo razgovarati, ali i podršci koju si moramo pružati zbog zajedničkog interesa. EU je funkcionirala dobro, taj cilj smo postigli. Što dalje? Stvaranje europske jedinstvene države, to nikada. Taj prekrasni ljubavnički zagrljaj je iz EU protjerao Veliku Britaniju, bilo mi je žao, ali ta odluka nije slučajna, reakcija je na nešto i treba izvući pouku. Hrvatska nije postala članica da bude kotačić u stroju. Želimo da vam valuta bude stabilna, da budete dobri klijenti u Hrvatskoj”, rekao je Milanović u petak u posjetu Mađarskoj.

Održao govor pred učenicima i predstavnicima Hrvata

Podsjetimo, Milanović boravi u dvodnevnom posjetu Mađarskoj, a kasnije u subotu sudjelovat će u Vesprimu na svečanosti otvaranja Europske prijestolnice kulture.









U subotu je pak u govoru pred okupljenima predstavnicima Hrvata u Mađarskoj, učenicima i djelatnicima, kazao je da su Hrvatska i Mađarska dvije suverene države, svatko ima „svoju kuću” i „mi u njihovu kuću ne ulazimo i ne provjeravamo kakva jest statika, gledamo onako kako se gleda druga suverena država”.

HOŠIG u Budimpešti je odgojno-obrazovna ustanova i kulturno središte hrvatske zajednice u Mađarskoj koja će ove godine obilježiti 30 godina samostalnog djelovanja, a temeljna joj je zadaća očuvanje hrvatskog jezika i kulture u Mađarskoj.

Milanović je mladima poručio da „čuvaju i njeguju odnos” u kojem su svjesni svog hrvatskog identiteta i vole Mađarsku, zemlju u kojoj žive.









Po podacima Hrvatske državne samouprave, u Mađarskoj živi oko 50 tisuća Hrvata.